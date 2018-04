Cómo afecta a la vida en el planeta que la Corriente del Golfo registre su menor velocidad en 1.000 años

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El deshielo está afectando el sistema de corrientes en el océano Atlántico

La Corriente del Golfo, el sistema que hace circular las aguas del océano Atlántico hacia el hemisferio norte, se ha vuelto mucho más lento durante los últimos 150 años y está en su punto más débil en un milenio.

Según un estudio publicado en la revista Nature, el flujo se ha reducido en un 15% en mil años.

Esta corriente funciona como una banda transportadora que comienza su trayecto en el golfo de México y el mar Caribe, donde sus aguas cálidas van hacia el norte, volviéndose más frías hasta llegar a Europa Occidental.

Ahí se encuentran con las aguas frías de mares como el de Barents y Groenlandia.

De esa manera, se genera un ciclo en el que aguas cálidas, menos densas y más "livianas", viajan por la superficie hacia el norte y aguas frías, más densas y más "pesadas" viajan en las profundidades hacia el sur.

Este flujo constante forma la llamada Circulación Atlántica Meridional de Retorno (CAMR), que resulta esencial para regular el clima en el planeta, pues redistribuye el calor e influye en los ciclos de carbono.

Esta animación de la NASA muestra cómo circulan las corrientes del océano:

Lo que han descubierto científicos liderados por David Thornalley, del University College de Londres, es que este ciclo se ha ralentizado, posiblemente debido a que los hielos del ártico y de los mares nórdicos que se derriten están añadiendo más agua dulce al ciclo.

Este agua, como no tiene sal, es menos densa, con lo cual no se van tan fácilmente al fondo y no circula hacia el sur.

Las causas

Cuando esto ocurre, el sistema se descontrola y eso podría tener efectos como enfriar las aguas del Atlántico Norte, transformar algunos ecosistemas de aguas profundas o afectar a especies sensibles a la temperatura, como los corales o los bacalaos.

Otro efecto podría ser que se presentaran temperaturas más bajas en el noroccidente de Europa.

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption El cambio en la temperatura del agua afecta a los arrecifes de coral.

"Los cambios que estamos viendo en las corrientes profundas del Atlántico podrían tener grandes efectos en los ecosistemas oceánicos", le dijo a la BBC Murray Roberts, biólogo marino de la Universidad de Edimburgo.

"El Atlántico profundo contiene algunos de los más antiguos y espectaculares arrecifes de coral… estos delicados ecosistemas dependen de las corrientes oceánicas para obtener su alimento y dispersar sus crías".

Otro estudio, publicado también esta semana por la revista Nature, muestra resultados similares sobre el debilitamiento de la CAMR.

Los estudios, sin embargo, difieren sobre las causas del debilitamiento.

El primero afirma que se debe factores naturales durante el fin de la "Pequeña Era de Hielo", alrededor de 1850.

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Las corrientes en los océanos ayudan a regular el clima en el planeta.

El segundo lo relaciona más con el cambio climático y lo ubica de manera más notoria hacia 1950.

"Es probable que el continuo calentamiento global continúe debilitando aún más laCAMR a largo plazo", dice este segundo estudio, desarrollado por el Instituto de Investigación de Impacto Climático de Potsdam, Alemania.

Más allá de las diferencias, los científicos coinciden en que es necesario continuar estudiando cómo se comporta la CAMR para entender si el deshielo podría provocar una mayor desaceleración de este sistema del que depende el equilibrio en el planeta.

