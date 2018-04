El estadounidense Kendrick Lamar se convierte en el primer rapero en ganar el premio Pulitzer de música

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Lamar alcanza el Pulitzer después de los cinco premios Grammy que ganó por el álbum Damn en enero.

El rapero Kendrick Lamar pasará a la historia como el primer músico no clásico o de jazz que gana el premio Pulitzer.

Lamar obtuvo el reconocimiento por su álbum Damn, lanzado en abril de 2017, según anunció este lunes Dana Canedy, administradora de los galardones.

Los organizadores de los premios dijeron que el disco ofrecía "viñetas que capturan la complejidad de la vida afroestadounidense moderna".

El Pulitzer reconoce trabajos destacados de literatura, poesía y música, pero es más conocido por ser el premio más prestigioso en el periodismo estadounidense.

En esta edición, premió a medios como The New York Times, The New Yorker y Reuters.

"La narración de historias ha sido la habilidad más grande y la principal misión de Lamar", dijo sobre DamnMatthew Trammell, de la página web musical Pitchfork. "Poner en (muchas) palabras lo que es crecer como lo hizo. De alguna manera, ha mejorado".

Además de ser un éxito entre los críticos, Damn fue disco de platino en Estados Unidos solo un mes después de su lanzamiento.

La producción ha vendido más de un millón de copias y, si se incluyen las ventas por internet, la cifra aumenta a 3,1 millones.

La primera canción de Damn es Humble (Humilde).

Los otros dos finalistas en la categoría de música fueron los álbumes Quartet, pieza para cuerdas del músico clásico Michael Gilbertson; y Sound from the Bench, una cantata del compositor Ted Hearne.

Los ganadores anteriores del Pulitzer de música incluyen a músicos de jazz como Wynton Marsalis y Ornette Coleman.

Acoso sexual y #MeToo

En periodismo, The New York Times y la revista The New Yorker ganaron un Pulitzer conjunto por sus reportajes sobre acusaciones de acoso sexual en Hollywood.

Los informes derribaron al otrora poderoso productor de cine Harvey Weinstein.

Los informes de The New York Times y The New Yorker derribaron al otrora poderoso productor de cine Harvey Weinstein.

Después de las publicaciones, Weinstein fue acusado de conducta sexual inapropiada y violación por cerca de 100 mujeres.

Weinstein niega los cargos y dice que todos los encuentros sexuales fueron consensuados.

Las investigaciones provocaron el movimiento #MeToo, una gran reacción de protesta contra el acoso sexual en muchas industrias.

La administradora del Pulitzer, Dana Canedy, dijo que el equipo de The New York Times y The New Yorker produjeron "un periodismo explosivo e impactante que expuso a depredadores sexuales ricos y poderosos".

Rusia y rohingyas

The New York Times también compartió un segundo premio con The Washington Post por la cobertura de la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

La agencia de noticias Reuters ganó el premio de reportajes internacionales por la cobertura de la guerra contra las drogas del presidente filipino, Rodrigo Duterte.

La cobertura de la crisis rohingya le valió un Pulitzer a Reuters.

La agencia también ganó en la categoría de fotografía por su cobertura de la crisis de cientos de miles desplazados rohingya, una minoría ética musulmana perseguida en Myanmar hace décadas.