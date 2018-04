Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Millie Bobby Brown es considerada como una actriz con dotes innatos.

Millie Bobby Brown tenía 12 años cuando se convirtió en una figura reconocida globalmente al empezar a trabajar en Stranger Things, la serie de Netflix.

Dos años más tarde, esta actriz británica ya acumula 16 millones de seguidores en Instagram y acaba de convertirse en la persona más joven en la historia en ser incluida en la lista de la revista Time de los más influyentes del mundo.

La meteórica carrera de Brown, nacida en Málaga (España) pero de padres británicos, comenzó en realidad en Estados Unidos, donde empezó a formarse como actriz a los 7 años mientras residía con su familia en Orlando.

Pronto fue descubierta por un cazatalentos de Hollywood que advirtió a sus padres que la chica "tiene unos instintos que no se pueden enseñar", según reseña la página especializada IMDb.

Poco después la familia se mudó a Los Ángeles, donde Brown terminó obteniendo su primer papel a los 9 años en la serie Once Upon a Time in Wonderland.

A partir de entonces, realizó apariciones en series reconocidas como Intruders, de la BBC; Modern Family y Grey's Anatomy.

Luego, con Stranger Things obtuvo una nominación a los premios Emmy como mejor actriz secundaria, cuando apenas tenía 13 años.

Activista

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Millie Bobby Brown ha aprovechado su fama para hacer activismo social.

Pero si sus cualidades como actriz le sirvieron Brown para darse a conocer en el mundo, ha sido su activismo el que le ha permitido convertir su precoz notoriedad en influencia.

En julio del año pasado, usó sus cuentas en redes sociales -también tiene más de dos millones de seguidores en Twitter- para lanzar una campaña en contra del bullying, pidiéndoles a sus fans que compartieran sus experiencias al respecto.

Dos meses antes, acudió a la entrega de los premios MTV de Cine y Televisión luciendo dos símbolos de activismo social: un lazo azul de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, una de las organizaciones progresistas más importantes del país; y un pin azul claro en honor a la Alianza contra la Difamación de Gays y Lesbianas.

Más recientemente, en marzo pasado, Brown acudió a la entrega de los premio Nickelodeon Kid's Choice, donde fue reconocida como actriz favorita de televisión, vistiendo una camisa con los nombres de las víctimas del tiroteo en la escuela Stoneman Douglas de Parkland (Florida), a quienes rindió un homenaje.

Ahora, luego de que Time la incluyó en su lista de las personas más influyentes, los seguidores de Brown destacaron su trabajo por la inclusión en las redes.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Brown rindió un homenaje a las víctimas del tiroteo de Parkland.

Una persona comentó en Twitter lo "impresionante" que es que tenga tanta madurez a su corta edad.

Esa visión coincide con la expresada por el actor estadounidense Aaron Paul, responsable de escribir el perfil de Brown para la revista Time.

"Puede tener 12 años pero su espíritu y su mente son eternos", escribió al relatar su primer encuentro con la joven actriz en Nueva York.

"Una mujer sabia hablaba desde su rostro de querubín".

"Ella de alguna manera entiende la experiencia humana como si hubiera vivido durante 1.000 años. Estoy orgulloso de conocerla, de considerarla como amiga, como mi hija adoptiva", concluyó.

