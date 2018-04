Incel, la oscura comunidad misógina promovida por Alek Minassian, el hombre acusado del ataque de Toronto

Derechos de autor de la imagen Alek Minassian / Linkedin Image caption Antes del ataque con la furgoneta, Minassian elogió a Elliot Rodger, un incel declarado que, en 2014, perpetró un ataque en el que mató a 6 personas e hirió a 13, y luego se quitó la vida.

Poco antes de que una furgoneta atropellara deliberadamente a un grupo de peatones en Toronto, Canadá, dejando un saldo de 10 muertos y cerca de 15 heridos, el hombre acusado de perpetrar el ataque el lunes dejó un críptico mensaje en su página de Facebook.

El texto de Alek Minassian, de 25 años, decía: "¡La 'Rebelión Incel' ya ha comenzado! ¡Derrocaremos a todos los 'Chads' y 'Stacys'! ¡Saluden todos al supremo caballero Elliot Rodger!", en referencia a otro atacante que cometió una masacre en 2014 en California, Estados Unidos, en el que murieron seis personas y otras 13 resultaron heridas.

Tras el incidente —cuya motivación aún no sido determinada por la policía—, Facebook eliminó la página de Minassian.

Pero ¿qué quiere decir este mensaje? ¿Quiénes son los incel, los Chads y Stacys? ¿Y qué relación hay entre lo ocurrido en Toronto y Rodger?

Mundo injusto

Incel es una abreviatura del término en inglés "invountary celibate" (célibe involuntario) que utiliza para autodefinirse un grupo integrado por hombres con pensamientos misóginos, que culpan a las mujeres por no poder mantener relaciones sexuales.

De acuerdo a los incel, son ellas quienes les niegan su derecho a la gratificación sexual.

Los incel creen, básicamente, que el mundo es particularmente injusto contra los hombres heterosexuales poco atractivos, y por ello buscan apoyo anónimo en foros y redes sociales.

Derechos de autor de la imagen Facebook Image caption Facebook le confirmó a la BBC que Minassian fue el autor del texto.

Las actitudes de los hombres que se definen a sí mismos como incel varían: la mayoría ventila su frustración sexual, denigra a las mujeres y al feminismo, y a los hombres y mujeres con una vida sexual activa en foros online.

Los más extremos, sin embargo, defienden la violación y otras forma de violencia contra las mujeres.

A los hombres exitosos en el terreno sexual los denominan Chad. Stacy es el equivalente para las mujeres.

La rebelión a la que hace referencia el mensaje de Minassian es un tema que los incel discuten con frecuencia en los foros, en donde se alientan mutuamente a derribar lo que consideran una sociedad feminista opresiva.

Conexión con Rodgers

El saludo a Rodgers, a quien llama "supremo caballero", es también otro elemento que apunta a su ideología misógina.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption "Las mujeres le dan afecto, sexo y amor a otros hombres, pero nunca a mí", dijo Rodger antes de cometer una masacre en Isla Vista, California, en 2014.

Antes de cometer la masacre en California y quitarse la vida, Rodger, quien también se consideraba a sí mismo como un incel, publicó un video donde explicaba los motivos de su ataque: castigar a las mujeres por rechazarlo y a los hombres por tener mayor actividad sexual que él.

"Las mujeres le dan afecto, sexo y amor a otros hombres, pero nunca a mí", decía Rodger, "tengo 22 años y todavía soy virgen. Ni siquiera he besado a una chica".

Después del ataque, Rodger se convirtió en un héroe para algunos incel.

En los márgenes de la red

¿Dónde se juntan y comparten ideas estos personajes? Básicamente en la red.

Aunque en noviembre el sitio Reddit prohibió una sección de su sitio con contenido violento dedicado a los incel, y este martes hizo lo mismo con otra sección de similar contenido vertido por defensores de esta ideología, estos individuos siguen encontrando subgrupos dentro del sitio para expresar sus ideas.

Según el diario The New York Times, se estima que estas comunidades sumaban cerca de 40.000 miembros aunque no está claro cuantos defienden esta visión del mundo o cuántos siguen los comentarios por pura curiosidad.

Además de este sitio, muchos publican mensajes en la página 4chan (el mensaje de Minassian decía también "El soldado de infantería Minassian 00010 desea hablar por favor con el sargento 4chan. C2324916), un sitio oscuro en la red donde abundan los comentarios misóginos.

