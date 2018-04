El regreso de Abba: el grupo sueco graba nuevas canciones por primera vez en 35 años

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Los miembros del grupo Abba tras ganar el festival de Eurovisión en 1974.

El grupo de pop Abba volverá a componer música por primera vez desde los años 80.

El cuarteto sueco ha dicho que el nuevo material fue una "consecuencia inesperada" de su reciente decisión de organizar una gira de "realidad virtual".

"Los cuatro creímos que, después de unos 35 años, podría ser divertido unir fuerzas nuevamente e ir al estudio de grabación", dijo la banda por Instagram.

"Y ha sido como si el tiempo se hubiera parado".

Todavía no se ha anunciado la fecha de lanzamiento de las nuevas canciones, pero el grupo tocará una de ellas, titulada "I still have faith in you" (Sigo teniendo fe en ti) en una transmisión especial de televisión de la BBC y la NBC.

No habrá música en vivo

El portavoz de Abba, Gorel Hanser, ha dicho que las nuevas canciones tendrán "un sonido familiar pero también moderno".

Las sesiones de estudio fueron "como los viejos tiempos", dijo al periódico sueco Aftonbladet. "No ha sido raro, a pesar de que no han estado juntos en un estudio desde hace 35 años".

Pero Hanser dijo que el grupo no tocará en vivo, sino que aparecerán como hologramas en la próxima gira del Abba Avatar Tour.

Los miembros del grupo no han tocado juntos desde que dejaron de grabar en 1982.

Buen año para ABBA

En una entrevista con la BBC en 2013, la cantante de Abba Agnetha Faltskog dijo que prefería dejar el grupo en el pasado.

"Fue hace mucho tiempo, nos estamos haciendo mayores, y tenemos vidas distintas", explicó.

Las noticias del nuevo material llega en un año excelente para los fanáticos de Abba. Chess, el musical que los compositores Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson escribieron con Sir Tim Rice, se está reestrenando en Londres, mientras que la secuela de la película de "Mamma Mia!",con Amanda Seyfried, Lily James y Cher, saldrá el 20 de julio.

Derechos de autor de la imagen PA Image caption El grupo sueco nació en 1972 con los compositores Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson y las cantantes Agnetha Faltskog y Anni-Frid Lyngstad.

El grupo sueco nació en 1972 con los compositores Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson y las cantantes Agnetha Faltskog y Anni-Frid Lyngstad, que ya habían tenido éxito como solistas.

Pero su proyecto conjunto eclipsó completamente todos sus éxitos anteriores. Tras ganar el Festival de Eurovisión con "Waterloo" en 1974, la banda vendió casi 400 millones de singles y álbumes en todo el mundo.

Más de 50 millones de personas han visto "Mamma Mia!", el musical basado en sus éxitos y producido por Ulvaeus y Andersson.

Image caption La banda se separó en 1983.

Durante su período más exitoso la banda sobrevivió a las rupturas matrimoniales de Ulvaeus y Faltskog y de Lyngstad y Andersson, pero finalmente se separaron en 1983.

En sus últimas grabaciones de estudio en 1982 el grupo produjo los hits "Under Attack" y "The Day Before You Came", que aparecieron en el álbum recopilatorio The Singles.

Su última actuación tuvo lugar tres años más tarde en la versión sueca del programa de televisión This Is Your Life, en honor a su manager Stig Anderson.

