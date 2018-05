"Me enteré de que mi esposo había muerto por una computadora de la policía"

Derechos de autor de la imagen Familia Dixon Image caption Samantha y su esposo "Dixie" Dixon en su día de bodas.

Samantha Dixon, que en aquel entonces estaba embarazada, revisaba los mensajes del sistema informático de la policía cuando leyó que su esposo -el policía James "Dixie" Dixon- había muerto en acto de servicio.

En medio de la conmoción Samantha pensó que era una cruel ironía que ella, una agente de policía que había apoyado a innumerables familias durante situaciones similares, se enfrentase ahora a una pérdida tan terrible.

Su esposo, muy conocido en Reino Unido por haber sido la estrella del reality show policíaco Road Wars, había estado involucrado en un accidente de motocicleta.

Samantha leyó en la computadora que James Dixon estaba "muerto o a punto de morir".

"Pensé que no podía ser, porque para mi él era invencible", recuerda Samantha.

Derechos de autor de la imagen Samantha Dixon Image caption Parker Cameron James Dixon nació cuatro meses después de la muerte de su padre y lleva sus iniciales en su honor.

Pero Dixie no había sobrevivido al accidente, en el que también había muerto una anciana que era pasajera del coche involucrado.

Respuesta abrumadora

La tragedia provocó una respuesta "abrumadora". Hasta la Primera Ministra Theresa May ofreció sus condolencias a la familia en el Parlamento británico.

La señora Dixon- conocida profesionalmente como la policía Samantha Allen- había trabajado anteriormente en vigilancia de carreteras, y en el momento de la muerte de su esposo ejercía como agente de enlace familiar, ayudando a otros a lidiar con la pérdida de seres queridos.

"Entonces pensé, bueno, he ayudado a muchas personas que han sufrido lo mismo. ¿Qué les aconsejaría? ¿Qué haría para ayudarlos cuando ahora necesito ayudarme a mí misma?".

Derechos de autor de la imagen Familia Dixon Image caption A Samantha todavía le cuesta creer que su esposo haya muerto.

Salir adelante

Una amiga, que también trabajaba como agente de enlace familiar, le dijo que dejase de comportarse como la policía Samantha Allen y que se permitiese ser la señora Dixon.

Samantha aceptó este consejo y dice que ha sido el apoyo de su familia, amigos, e incluso personas que no conocía lo que le ha ayudado a superar la tragedia.

"Suena tonto decirlo pero hay mucho amor ahí fuera. Y eso me ayudó mucho, porque si recibo tanto amor por parte de personas que no me conocen, entonces puedo salir adelante. Puedo hacerlo por ellos, por mí y por Parker (mi hijo)".

"En vez de fijarme en lo que he perdido prefiero concentrarme en Parker y en todo lo que tengo, porque así las emociones positivas me ayudan a superar lo que ha pasado".

Por supuesto esto no significa olvidar a Dixie.

Derechos de autor de la imagen Samantha Dixon Image caption "Dixie" Dixon

Frente a las cámaras

La pareja se conoció en un curso de primeros auxilios hace diez años. Se casaron en febrero del 2016.

Dixie, que tenía una personalidad muy sociable, fue la persona ideal para trabajar frente a las cámaras en el reality show Road Wars,

Dixie y su compañero de trabajo Yorkie eran socios en la serie y también amigos muy cercanos fuera del trabajo.

"Cuando me casé con Dixie también me casé con Yorkie, porque él ha sido una parte muy importante de mi vida", dice la señora Dixon, que ahora tiene 35 años.

"Eran muy naturales ante las cámaras y los dos eran muy buenos policías".

Derechos de autor de la imagen Thames Valley Police Image caption Más de 500 policías y personas de luto atendieron el funeral.

Samantha dice que tras la muerte de Dixie (el pasado 5 de diciembre) ha recibido muchos mensajes por parte de fans de Road Wars.

Una influencia positiva

"Se habría sentido muy orgulloso, porque algunos de los mensajes decían "vi a Dixie en Road Wars y es la razón por la que me hice policía" o "lo vi en Road Wars y era un gran agente".

"Es bonito pensar que Dixie tuvo una influencia tan positiva en la vida de tantas personas".

El día que Dixie murió Yorkie había estado de servicio con él. Samantha dice que no fue hasta que le hizo una visita días después del accidente que realmente asimiló que su esposo estaba muerto.

"Incluso ahora hay veces que espero que no sea verdad", dice Samantha.

"A veces pienso que se va a despertar en unos minutos, o que esto es un sueño, que realmente está de vacaciones o en el trabajo".

Derechos de autor de la imagen Familia Dixon Image caption Dixie tenía emoción por ser padre.

Más de 500 personas (muchas de ellas policías) atendieron el funeral de Dixie que tuvo lugar en enero.

"Se que utilizar la palabra increíble para referirse a un funeral es un poco raro, pero es que fue realmente increíble", dice Samantha. "Nos sentimos abrumados, incluso él se habría sentido abrumado".

Samantha agrega que su esposo no habría creído "todo el amor que había por él".

Cinco meses tras la muerte de su esposo, ahora piensa cómo le contará a su hijo sobre el tipo de hombre que su padre fue.

"Tenías que conocerlo para saber lo bueno que era, lo que me hace sentir un poco triste por el pequeño Parker, porque le puedo decir mil veces lo increíble que fue su padre pero tendría que haberlo conocido para creerlo realmente".

"Lo bueno es que va a tener a muchas personas que le cuenten sobre su padre. Así que no creo que se vaya a perder mucho".