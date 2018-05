La carrera de Estados Unidos y China por instalar primero la red 5G de dispositivos móviles

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La velocidad de la red 5G será hasta 100 veces más rápida que la 4G que tienen los consumidores a su alcance hasta ahora.

La década de 2020 será la de la quinta generación (5G) en las redes móviles.

Los expertos en la industria aseguran que la tecnología 5G comunicará muchos de los inventos que hoy parecen futuristas, como el internet de las cosas, los autos sin conductor y los edificios y casas inteligentes.

Serán nuevos campos en la industria tecnológica que se conecta a internet, los cuales generarán una economía de miles de millones de dólares, al igual que millones de empleos.

"Las redes 5G soportarán muchas de las innovaciones tecnológicas que definirán el mundo en la próxima década", señala la firma de análisis estratégico Stratfor.

"Esto incluye el internet de las cosas, los robots autónomos para la agricultura y la industria, la red eléctrica inteligente y los vehículos y drones autónomos", dice en un artículo publicado en el sitio Forbes.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Uno de los usos de la red 5G será el de los autos inteligentes que no requieren de un conductor.

A pesar de que esta tecnología está pensada para usarse en la próxima década, su implementación aún está en desarrollo entre varias potencias.

Es una carrera que están librando codo a codo China y Estados Unidos, con otros competidores como Corea de Sur, Alemania y Reino Unido en la disputa.

Y para alcanzar el objetivo, operadores de redes como T-Mobile y Sprint, dos de las telefónicas más grandes de EE.UU., están trabajando en acuerdos para conseguirlo.

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Los directores ejecutivos de T-Mobile y Sprint, John Legere y Marcelo Claure, respectivamente, anunciaron su acuerdo de fusión.

Estas dos compañías anunciaron el domingo pasado su intención de fusionarse, con uno de sus objetivos en el desarrollo de la red 5G, como indicó el director de T-Mobile, John Legere.

¿Qué es la tecnología 5G?

La quinta generación de redes celulares no solo ofrecerá un internet más veloz a los usuarios de redes móviles, sino que tendrá una capacidad de conectividad nunca antes vista.

Sus aplicaciones van desde las cirugías con robots a distancia hasta la inmersión en el internet de las cosas (IoT, por su siglas en inglés), es decir, la interconexión digital de los objetos cotidianos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Las redes 5G harán posible el funcionamiento efectivo de las casas inteligentes conectadas a internet.

Algunas aplicaciones del IoT están en la ropa que se conecta a internet, los autos sin conductor que hablan entre sí para evitar accidentes, cubos de basura inteligentes que nos avisan cuando están llenos,

Para todo eso se requiere una conexión más amplia, y la red 5G tiene una capacidad de 1 gigabit por segundo.

La conexión 4G actualmente disponible en grandes ciudades del mundo es hasta 100 veces más lenta, por lo que no soporta esa demanda de conectividad, pues no fue diseñada para hacerlo.

China a la cabeza

Pese al anuncio de T-Mobile y Sprint, es China el país que encabeza la carrera por la 5G.

Así lo indica lo indica CTIA, una consultora de análisis de la industria de las telecomunicaciones inalámbricas con sede en Estados Unidos.

En su informe "La Carrera Global a la 5G", publicado la semana pasada, CTIA analizó el avance de 10 países en el desarrollo de la infraestructura y la política necesaria para ganar esta "carrera".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Ciudades chinas como Pekín tendrán disponibles sus primeros puntos con redes 5G a finales de 2018.

"China, Corea del Sur y Estados Unidos lideran actualmente la carrera hacia la 5G, con China adelante por una ventaja marginal", dice CTIA.

Pekín ha tomado las medidas necesarias para el lanzamiento de la red 5G para 2020, con la liberación del espectro de banda necesario, según el análisis.

Además, los proveedores de este servicio están "muy comprometidos con la línea de tiempo" que se plantearon para conseguir el objetivo.

China Mobile, que tiene 900 millones de clientes, tiene planeado lanzar su red 5G este año de forma masiva en las grandes ciudades de China.

Ganar esta carrera potencia una cuantiosa bolsa de empleos.

Eso ya se vio cuando se implementó la tecnología 4G, una "carrera" que Estados Unidos ganó: se generaron 4,7 millones de empleos en el país norteamericano, el cual tuvo inversiones por US$475.000 millones, según CTIA.

El impacto esperado con la red 5G en el mercado de EE.UU. US$275.000 millones de inversión que se espera para desarrollar la red 5G.

US$500.000 millones de expectativa de crecimiento económico con el desarrollo de esta industria.

3 millones de empleos es el potencial que los analistas ven en esta tecnología. Getty Images

Esto debido a que los operadores de redes inalámbricas y las firmas tecnológicas a su alrededor invierten miles de millones de dólares y generan grandes fuentes de empleo.

Además, se requiere del trabajo de miles de personas para instalar la infraestructura necesaria.

CTIA calcula que la implementación de la red de quinta generación atraería una inversión inicial de US$275.000 millones y podría generar hasta tres millones de empleos.

Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Rusia y Singapur están entre los 10 países que CTIA ve como naciones en donde se implementará la red 5G más rápidamente.

¿Qué le falta a EE.UU.?

Aunque las compañías más grandes de telefonía en EE.UU. comenzarán a realizar pruebas con redes 5G en algunos puntos del país al final de 2018, el país aún tiene trabajo por hacer.

Apenas en noviembre próximo será licitado el espectro de banda ancha necesario para implementar la red, una tarea gubernamental que China ya completó.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Aunque China tiene un buen avance en la implementación de la red 5G, CTIA considera que EE.UU. está a tiempo de ponerse a la cabeza.

"El gobierno federal necesita avanzar liberando cientos de MHz de espectro nuevo, y cada nivel de gobierno debe actuar para modernizar las reglas de infraestructura", indica CTIA.

"Es necesario implementar rápidamente reformas adicionales pendientes centradas en la modernización local para ayudar a acelerar el despliegue", añade el informe.

En cuanto a infraestructura, esta tecnología requiere la instalación de antenas pequeñas, del tamaño de una caja de pizza, pero son costosas.

"En la actualidad, lleva mucho tiempo y cuesta mucho implementar una infraestructura inalámbrica moderna, con celdas pequeñas que pueden instalarse en una o dos horas, pero que requieren un año o más para recibir la aprobación del gobierno", explica el informe.

Facilitar las aprobaciones son tareas de las legislaturas federal y local.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La red 5G no solo requiere infraestructura física, sino también legislación para garantizar su operación.

En cuanto a los operadores, los analistas ven que uniones de operadores como la de T-Mobile y Sprint ayudarán a acelerar la implementación de su red 5G.

No lo veremos tan pronto

Aunque el inicio de operaciones de las redes 5G puede estar rezagado, la tecnología para la que está pensada lo está aún más, según los analistas.

La industria de los autos sin conductor, por ejemplo, aún no ha madurado lo suficiente como para operar con las redes 5G en un futuro cercano, señala el experto en tecnología Raymond Zhong en un artículo del diario The New York Times.

"Los operadores en Estados Unidos y China pueden estar compitiendo para construir infraestructura más rápidamente de lo que se está desarrollando la tecnología que haría el mejor uso de ella", señala.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Uber suspendió su programa de autos sin conductor después del primer accidente fatal que ocurrió en EE.UU.

Por su parte, Matthew Howett, fundador de la firma de investigación Assembly, apunta a que la mayoría de los clientes de telefonía celular del mundo no verán los beneficios de la red 5G pronto.

"Todo el mundo se está adelantando un poco", dice Howett a la BBC, pues "la industria aún no ha llegado a un acuerdo sobre cómo será diferente de la 4G".

"Mi punto de vista es que está muy lejos. Todo lo que se está comprando son esencialmente las ondas de radio que están a nuestro alrededor y han existido desde el Big Bang", señala el experto.

Sin embargo, esta es una carrera que ya inició y que mientras más rápido sea completada, más rápido llegará a los usuarios como se vio con la red 4G que aún sigue en proceso de instalarse en el mundo.

