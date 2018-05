La tecnología que ayudó a encontrar a 3.000 niños en tan solo 4 días en un país donde cada año desaparecen medio millón

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Muchos de los menores desaparecidos terminan cayendo en redes de tráfico infantil.

Que desaparezca un hijo es la peor pesadilla para un padre. Y en India ocurre aproximadamente cada seis minutos.

Un gran número de ellos son secuestrados. Muchos acaban cayendo en redes de tráfico sexual y prostitución. Otros terminan muriendo en las calles o son vendidos como esclavos.

Según la ONG local Bachpan Bachao Andolan (BBA Save Childhood Movement), cada año desaparecen unos 500.000 niños en la nación asiática, la segunda más poblada del mundo después de China, con más de 1.300 millones de habitantes.

Encontrar a los desaparecidos requiere tiempo, recursos y dinero, tres cosas que escasean en India, donde muchas estaciones policiales ni siquiera disponen de teléfono.

Pero el gobierno del país ha puesto en marcha una nueva estrategia para lidiar con el problema.

Derechos de autor de la imagen Uriel Sinai/Getty Images Image caption En India desaparecen cada año medio millón de niños.

Reconocimiento facial

En primer lugar, el Ministerio de Desarrollo de la Mujer y el Niño creó TrackChild, una enorme base de datos a nivel nacional con fotografías de los menores desaparecidos.

En ese sitio web se pueden consultar qué menores desaparecieron, cuáles han sido encontrados, denunciar nuevos casos y hacer consultas legales.

La segunda parte de este programa tiene que ver con la tecnología de reconocimiento facial (FRS, por su sigla en inglés).

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Tecnologías avanzadas como el reconocimiento facial pueden ser clave a la hora de encontrar a los menores.

A través de un software, la organización BBA es capaz de comparar de manera automática las imágenes de los niños desaparecidos con las de quienes llegan a hospitales, orfanatos y otras instituciones del país.

Los resultados son asombrosos: en tal solo cuatro días, el departamento de policía de Delhi logró ubicar a 2.930 niños y reunirlos de nuevo con sus familias durante el pasado mes de abril.

Pero ¿cómo funciona esta tecnología?

Según el periódico local The Times of India, las autoridades usaron una base de datos con fotografías de más de 60.000 niños desaparecidos y las compararon con cerca de 45.000 imágenes de niños "no identificados".

Y esta tecnología fue clave para encontrarlos. "Es casi imposible que alguien, de forma manual, revise las fotografías para ubicar a los niños desaparecidos", explicó Bhuwan Ribhu, activista de BBA, a medios locales.

Los sistemas de reconocimiento facial realizan primero un mapeo de los rostros, analizando las características y proporciones de cada uno de ellos. Después, el algoritmo elabora en modelo en base a las fotografías disponibles.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La base de datos es útil para la búsqueda, pero despierta algunas críticas.

BBA no especificó si su sistema es geométrico (basado en rasgos) o fotométrico (basado en lo visual).

"Si este tipo de software ayuda a encontrar el rastro de niños perdidos y reunirlos con sus familias, nada puede hacerlo mejor", declaró Yashwant Jain, miembro de la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos del Niño (NCPCR, por su sigla en inglés).

Pero no todo son ventajas.

Sus críticos aseguran que este tipo de tecnologías pueden ser usadas por instituciones privadas y fuerzas gubernamentales para espiar a los ciudadanos.

China implementó recientemente un sistema similar para identificar y capturar a posibles criminales, y también lo usa para avergonzar a los peatones imprudentes y a los ladrones de papel higiénico.

Otros argumentan que la privacidad de los menores puede quedar al descubierto al almacenar y exponer las fotos públicamente, lo cual podría ponerlos en peligro.

"El problema es que no todo el mundo cumple las normas y es muy difícil saber si las imágenes respetan en todo momento el derecho a la privacidad", dijo Matthew Wall, corresponsal de tecnología de la BBC.

"La vigilancia digital es como un genio que se salió de la botella, y muchos activistas por la privacidad tienen poca fe en que los reguladores lo vayan a controlar".

Derechos de autor de la imagen Getty Images

