Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Sin zapatos. Así terminó Kristen Stewart la última fase de su llegada al festival de cine de Cannes, en Francia.

Los tacones volvieron a ser protagonistas en Cannes.

No es un tema menor, como se ha visto en las últimas ediciones del prestigioso festival de cine internacional en Francia.

En esta ocasión, la actriz estadounidense Kristen Stewart, miembro del jurado de este año, decidió burlarse del veto a los zapatos planos, descalzándose en plena alfombra roja.

La protagonista de la saga Twilight ("Crepúsculo") acudió al estreno de BlacKkKlansman con unos zapatos de tacón negros.

Pero antes de entrar en la proyección de la película de Spike Lee, se quitó los zapatos para subir los últimos escalones.

Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Image caption Stewart protestó así contra el código de vestimenta que la obliga a llevar tacones.

No se conoce que Stewart hubiera sido reprendida por el gesto.

"No me puedes pedir que lleve tacones

El año pasado, Stewart, que es conocida por acompañar con calzado deportivo sus vestidos sobre la alfombra roja, habló sobre el código de vestimenta del festival francés.

"Sin duda hay un código de vestimenta muy claro", le dijo la actriz a la revista The Hollywood Reporter. "La gente se molesta mucho si no llevas tacones o lo que sea".

"Creo que ya no les puedes pedir eso a la gente, es un hecho. Si no le pides a los chicos que lleven tacones y un vestido, tampoco me lo puedes pedir a mí".

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Kristen Stewart antes de quitarse los tacones.

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Adiós a los tacones.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption La actriz no dudó en quitarse los zapatos delante de todos.

Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Image caption Kristen Stewart caminó mucho más cómodamente sin los tacones.

En 2015, se dijo que algunas mujeres fueron expulsadas de la alfombra roja por llevar zapatos planos.

Esto hizo que las estrellas se pronunciaran en contra de las normas. La actriz británica Emily Blunt, por ejemplo, dijo que la prohibición era "muy decepcionante".

"Todos deberían llevar zapatos planos, la verdad. No deberíamos caminar con tacones en cualquier caso. Es mi punto de vista", señaló.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La actriz Julia Roberts también caminó descalza sobre la alfombra roja de Cannes en 2016.

Stewart no es la primera actriz que se quita los zapatos en la alfombra roja de Cannes.

Julia Roberts hizo lo propio en 2016 cuando acudió al estreno de su película Money Monster.

