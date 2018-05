Tus fotos: ese precioso instrumento que te permite captar tu entorno

Una rollei 35 que me acompaña adonde quiera que voy... la cámara con la que estoy haciendo mi mas grande proyecto fotográfico..... . . . . #micamarabbc #rollei35 #rollei #film #filmlover #filmlove #filmcamera

A post shared by AnsarFotografo (@ansarfotografo) on May 16, 2018 at 5:59am PDT