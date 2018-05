Derechos de autor de la imagen AFP Image caption El actor, de 79 años de edad, dijo en un comunicado que lamenta si hizo daño a alguien y que no fue su intención.

La oleada de denuncias de acoso y abuso sexual en Hollywood no se detiene.

El protagonista en este caso es Morgan Freeman.

El actor estadounidense se disculpó este jueves después de que se supiera que al menos ocho mujeres lo señalan por conducta sexual inapropiada.

Una asistente de producción lo acusó de haberla acosado por meses durante el rodaje de la comedia sobre el robo de un banco Going in Style ("Un golpe con estilo", 2017), según informó la cadena CNN.

La mujer, que no ha sido identificada, afirmó que el actor de 79 años le hizo varios tocamientos, intentó levantarle la falda y le preguntó si llevaba ropa interior.

En declaraciones a la CNN, también aseguró que otro actor, Alan Arkin, le hizo un comentario a Freeman durante el acoso para que parara. "Morgan se asustó y no supo qué decir", contó la mujer,

Además, una mujer que trabajó en el rodaje de la película de 2013 Now You See Me ("Los ilusionistas; nada es lo que parece") señaló que las trabajadoras sabían que, si Freeman estaba cerca, no debían llevar "un top que revelara sus senos, una prenda que marcara sus traseros o cualquier ropa ajustada".

Derechos de autor de la imagen PA Image caption Morgan Freeman obtuvo el Oscar a mejor actor de reparto por su papel en la película Million Dollar Baby ("Golpes del destino", 2004).

La corresponsal de BBC Mundo en Los Ángeles, Beatriz Díez, recuerda que Freeman obtuvo este año el galardón a toda su carrera por parte del Sindicato de Actores (SAG).

"Ahora, la organización se está planteando retirarle el reconocimiento", señala Díez.

Disculpa de Freeman

El actor reaccionó de inmediato tras la difusión de las acusaciones.

En un comunicado, Freeman se disculpó ante "cualquiera que se haya sentido incómoda o no respetada".

"Todo el que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy una persona que ofenda intencionadamente o que haga sentir a alguien incómodo a propósito", escribió.

Hacer sentir incómodas a las mujeres "nunca fue mi intención", añadió.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Morgan Freeman recibió el reconocimiento del Sindicato de Actores a toda su carrera artística el pasado 21 de enero.

Movimiento #MeToo

Freeman es la última estrella de Hollywood acusada de conducta sexual inapropiada desde que el pasado mes de octubre surgieran multitud de denuncias contra el productor de cine Harvey Weinstein.

La oleada de escándalos sexuales eclosionó en el movimiento #MeToo (#YoTambién) por el que miles de mujeres de todo el mundo han denunciado casos de acoso y agresión sexual en diferentes entornos laborales y personales.

