Tus fotos: los maravillosos senderos que recorren el mundo

La belleza de los recuerdos, el cielo azul y el relieve de #Quito. . . Beautiful landscapes in Quito guys :) . . #AllYouNeedIsEcuador #Ig_Worldclub #Snapseed #CanonPhoto #PhotoOfTheDay #SenderosBBC ♥️

A post shared by Mari Estefa (@mariestefaborja) on Jun 10, 2018 at 7:42am PDT