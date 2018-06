"Philip Cross", el misterioso editor que causa controversia cambiando miles de páginas de Wikipedia

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption ¿Quién está detrás de la cuenta de "Philip Cross"?

"El día de Navidad. En el fin del Ramadán. En el último partido del Mundial. A primera hora de la mañana. A última hora de la noche... Este hombre siempre está hablando sobre mí", le dice a la BBC el comentarista y exdiputado del Partido Laborista británico George Galloway.

"Y no hace falta ser un Einstein para darse cuenta de que no me dedica precisamente mucho amor y ternura. Más bien todo lo contrario".

El motivo de la furia de Galloway es un tenaz editor de Wikipedia que se hace llamar "Philip Cross".

"Cross" ha generado un amplio debate en la enciclopedia digital —uno de los sitios más visitados en internet— y también en Twitter: le acusan de causar sesgo por interactuar, a veces negativamente, con algunas de las personas cuyas páginas de Wikipedia ha editado.

La cuenta de Cross fue creada a las 18:48 GMT el 26 de octubre de 2004. Desde entonces, ha realizado más de 130.000 ediciones en más de 30.000 páginas.

Esa es una cantidad sustancial, aunque no demasiado inusual. No son suficientes ediciones, por ejemplo, como para colocarlo en la lista de los 300 editores "top" de Wikipedia.

Pero lo que edita preocupa a políticos y activistas pacifistas y a periodistas alrededor del mundo.

¿Qué edita?

Sus críticos dicen que tiene ediciones favorables a páginas sobre personajes públicos que apoyan la intervención militar de Occidente en Medio Oriente.

También las de un gran número de críticos a la política exterior británica y estadounidense: el reportero australiano John Pilger, el líder del Partido LaboristaJeremy Corbyn, y el director de estrategia y comunicación de la campaña de Corbyn, Seumas Milne.

Entre sus 10 páginas más editadas se encuentran la del músico de jazz estadounidense Duke Ellington, la del tabloide inglés The Sun y la del editor del Daily Mail Paul Dacre.

Recientemente, ha llamado la atención de blogueros y su nombre protagonizó titulares en historias publicadas por el periódico israelí Haaretz y en los medios estatales rusos Sputnik y RT.

Image caption El "misterioso" editor de Wikipedia ha protagonizado historias en medios estales rusos y en periódicos israelíes.

En las redes sociales le acusan de ser un espía del gobierno estadounidense, de trabajar para los intereses de los ricos y poderosos y de ser un periodista obsesionado con Wikipedia.

"Sus ediciones se dirigen sin piedad a personas que se oponen a la guerra de Irak y a las guerras de intervención posteriores en Libia y Siria, y también a quienes critican a Israel", dice Galloway.

El exdiputado inglés ofreció una recompensa de US$1.300 a cualquiera que proporcionara información para revelar la identidad del misterioso editor.

Asegura que ha recibido información sobre "Philip Cross" y que ya le reclamaron la recompensa, aunque no le revelaron detalles los personales que pedía sobre la persona que está detrás de la cuenta.

La cuenta de "Philip Cross" es responsable del 20,4% de las ediciones sobre la página de Galloway, pero es difícil saber si esos cambios fueron motivados únicamente por sesgo político.

Por ejemplo, una frase en la que Galloway criticó al Partido Laborista diciendo que es "una máquina de mentiras de Tony Blair" fue eliminada por "Cross", quien argumentó lo siguiente: "Repetición parcial, fuente pobre".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El exdiputado inglés George Galloway dice que "Cross" modifica constantemente los artículos sobre él.

En otro caso, "Cross" retiró enlaces de titulares morbosos publicados en tabloides sobre la vida privada de Galloway.

Otras de sus ediciones fueron relativas a cuestiones gramaticales o de estilo: "Ayuda a la lectura del artículo que cada frase o parágrafo no comience con 'Galloway' o 'Él'", escribió en un caso.

La BBC corroboró que "Philip Cross" vive en Inglaterra y que ese no es el nombre que suele usar fuera de Wikipedia. El editor de la enciclopedia virtual rechazó hacer comentarios para esta nota tras ser contactado en varias ocasiones a través de Twitter y mediante un intermediario.

¿Qué dice Wikipedia?

Wikipedia fue lanzado en 2001. Tiene más de 46 millones de artículos en 288 idiomas redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo. De todos, cerca de un millón y medio están escritos en español.

Existe una serie de normas establecidas y un amplio reglamento para llevar a cabo las ediciones.

"Philip Cross" ha usado en varias ocasiones su cuenta de Twitter para interactuar con periodistas y políticos. En una ocasión, llamó "imbéciles" a un grupo de activistas pacifistas.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Wikipedia es una de las páginas web más visitadas en todo el mundo.

Eso generó denuncias por "conflicto de interés" lo cual está potencialmente en contra de las normas de Wikipedia.

La cuenta de "Cross" está siendo actualmente revisada por voluntarios de Wikipedia, pese a que éste ha prometido dejar de editar las entradas de Galloway "por un tiempo indeterminado independientemente de cualquier decisión".

La Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro que estableció y fundó Wikipedia, no quiso ofrecer una entrevista, pero dijo a través de un comunicado lo siguiente:

"Los editores voluntarios independientes monitorean constantemente Wikipedia, a menudo ayudados por la tecnología, para garantizar que sus artículos siguen siendo neutrales y tienen información fidedigna y corroborada para los millones de personas que confían en ella cada mes".

"Si ocurren violaciones repetidas a las políticas de Wikipedia, los voluntarios tienen una variedad de mecanismos de los que valerse, incluida la emisión de advertencias y bloqueos, para tratar el contenido y el abordar el comportamiento que no cumple con los estándares de Wikipedia".

En una cadena de mensajes en Twitter, el cofundador de Wikipedia Jimmy Wales rechazó las acusaciones de que "Philip Cross" haya publicado entradas sesgadas.

"Porque por lo que puedo decir hasta ahora, esas quejas son tan equivocadas que son ridículas. Miren más allá. O muéstrenme algunas diferencias", señaló.

