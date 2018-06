La polémica chaqueta de Zara que vistió Melania Trump en su visita a los niños separados de sus padres en la frontera

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Melania Trump usó una chaqueta de Zara antes de visitar a los niños separados de sus padres.

La ropa de Melania Trump está otra vez en el centro de la polémica.

Esta vez no es por su precio ni por la marca ni por el modelo en sí mismo. De hecho, se trata de una sencilla chaqueta verde olivo de Zara, que cuesta unos US$39 en el mercado estadounidense.

La primera dama de Estados Unidos la utilizó este miércoles cuando visitó de imprevisto a un grupo de niños de los más de 2.300 que han sido separados de sus padres inmigrantes en la frontera sur.

Y más que la visita, lo que llamó la atención de todos fue la prenda de vestir, que se volvió viral en las redes sociales por el mensaje que lleva estampado en la espalda.

"Realmente no me importa. ¿Y a ti?", dice, en una traducción libre del inglés "I don't really care, do you?".

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption La primera dama utilizó la chaqueta al abordar el avión que la llevó a Texas y luego al regresar a Washington.

En los últimos días, el gobierno de Donald Trump ha sido duramente criticado por una nueva política migratoria, llamada de "tolerancia cero" que considera un delito el intento de los migrantes indocumentados de cruzar la frontera.

Esto implica que pierden la custodia de sus hijos y como resultado, más de 2.000 menores fueron separados de sus familiares.

Tras el aluvión de críticas, Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva para impedir que los niños fueran separados de sus padres.

"Ningún mensaje oculto"

La controvertida chaqueta de la primera dama no la utilizó durante la visita en sí, pero se la volvió a poner al bajar del avión ya en Washington.

Ante la lluvia de críticas, la portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, aseguró que "no había ningún mensaje oculto" entre la elección de la prenda y el motivo de la visita.

En cambio, criticó a los medios estadounidenses por centrarse en la pieza de ropa y no en el gesto de Melania de visitar a los niños.

"Es una chaqueta. No había ningún mensaje oculto. Después de la importante visita a Texas, espero que los medios no vayan a elegir centrarse en su vestuario", dijo Grisham

Trump, por su parte, escribió en Twitter que el mensaje iba dedicado a los medios de comunicación que hacen noticias falsas.

"REALMENTE NO ME IMPORTA, ¿Y A TI?", Escrito en la parte posterior de la chaqueta de Melania, se refiere a los medios de comunicación falsos. Melania ha aprendido cuán deshonestos son, ¡y realmente ya no le importa!", decía el tuit.

Una insensible elección de ropa

Por Katty Kay, presentadora de BBC World News, Washington

La empática visita de Melania Trump a la frontera con México corre el riesgo de quedar eclipsada por el mensaje de aversión en la parte trasera de su chaqueta.

La primera dama hizo el esfuerzo de volar a Texas, visitar a los niños, hablar con el personal y ser partícipe de esta historia desgarradora, por lo que resulta una pena que los motivos de su viaje hayan quedado opacados por una insensible elección de ropa.

No está claro cómo esto pudo pasar por los protocolos cuidadosos de la Casa Blanca, pero es un error de parte de su personal.

Le doy el beneficio de la duda sobre su compasión, pero si eligió usar esta prenda sin pensar en sus consecuencias, fue bastante poco atenta.

Qué vio Melania

La primera dama visitó unos 55 niños que se encuentran albergados en un centro de detenciones en McAllen, Texas.

El director del programa, Rogelio de la Cerda, le dijo a Melania Trump que la mayoría de los niños allí provenían de Guatemala, y que llegaban al centro "muy angustiados".

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Melania Trump fue a un albergue en Texas tras la tormenta política por la separación de niños migrantes de sus padres.

Durante la visita, la primera dama intentó conversar con los niños, les preguntó cuánto tiempo habían estado en el establecimiento y con qué frecuencia podían hablar con sus padres.

"Sean amables y agradables con los demás, ¿de acuerdo?", les dijo a unos y otros les deseo "buena suerte".