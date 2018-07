La marca de cuchillas de afeitar que celebra a las mujeres que no se depilan

Derechos de autor de la imagen Billie Image caption La marca Billie dice que busca eliminar los tabúes relacionados con el vello corporal.

"Vello corporal. Todos lo tienen".

Son palabras simples, pero han desatado un debate gracias a un comercial de cuchillas que muestra a mujeres depilándose.

No suena muy revolucionario, pero lo es, porque normalmente la publicidad de máquinas de afeitar para mujeres muestran piernas y axilas perfectamente lisas que parecen de plástico.

La marca de cuchillas Billie dice que es la primera en mostrar mujeres con vello en 100 años. Como resultado, su publicidad se ha vuelto viral.

En las redes sociales, muchas han celebrado los primeros planos de mujeres con vellos en las axilas, en el vientre, en los dedos de los pies y con "unicejas".

"No me gustan las máquinas de afeitar pero este comercial es genial", escribió la usuaria de Instagram @hanguk0.

Avergonzadas

"Cuando las marcas pretenden que todas las mujeres tienen un cuerpo sin pelo, eso es una forma de avergonzarlas por su cuerpo", le dijo Georgina Gooley, cofundadora de Billie a la revista Glamour.

"Es decirles que se deben sentir avergonzadas por tener vello corporal".

Además de su anuncio, la marca lanzó una campaña en línea para que se vuelvan normales las imágenes de mujeres naturales con vello.

Para ello, donaron fotografías de mujeres con vello corporal al sitio Unsplash, para que la gente las pueda usar de manera gratuita.

Derechos de autor de la imagen Billie Image caption Las simpatizantes de la campaña dicen que las hace sentir más positivas respecto a su vello corporal.

Pero en medio del furor que ha causado la campaña, algunas mujeres se preguntan por qué una marca de cuchillas estaría tratando de reducir los tabúes acerca del vello corporal.

"Es cierto que en este punto de mi vida disfruto la sensación de unas piernas suaves, como todos los demás", dijo la escritora Rachelle Hampton en un artículo para el portal Slate.

"Pero yo no me hubiera comenzado a depilar si no me hubieran convencido, a los 11 años, de que era malo tener vello corporal".

Derechos de autor de la imagen Billie Image caption La campaña busca normalizar las imágenes de mujeres con vello corporal.

¿Puede una compañía que vende cuchillas decir que no es cómplice de eso?

Billie responde esa pregunta con una frase en su comercial: "Si quieres, y cuando tengas ganas de depilarte, aquí estamos".

Y, curiosamente, al final del comercial no todas las mujeres están afeitadas.

"Depilarse es una elección personal, y nadie debería decirle a las mujeres qué hacer con su vello", dijo Gooley a Glamour.

"Algunas optamos por eliminarlo, y algunas elegimos llevarlo con orgullo", dice Gooley. "En cualquier caso, no deberíamos tener que pedir disculpas por nuestra elección".

