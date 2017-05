Dónde está la fortuna del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue uno de los hombres más ricos del planeta

Derechos de autor de la imagen Charles Reed/ICE Image caption Joaquín "El Chapo" Guzmán acumuló una cuantiosa fortuna. Pero su destino se desconoce.

Era uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, líder del cartel de drogas más grande del continente americano y la revista Forbes lo incluyó en su lista de los más ricos del planeta en 2012.

Pero a Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", las autoridades de México y Estados Unidos no le han encontrado la fortuna que se ha dicho que posee.

La Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) reconoce que no ha sido fácil hallar las propiedades y recursos del capo, actualmente encarcelado en Nueva York.

"Estados Unidos hoy todavía no le encuentra un dólar a 'El Chapo'", dijo recientemente el procurador Raúl Cervantes a Televisa.

"No utilizaba el sistema financiero por lo que se ve, nosotros le habíamos encontrado muy pocos activos, pero el Departamento del Tesoro no los ha encontrado".

Derechos de autor de la imagen Yuri Cortez/AFP Image caption "El Chapo" presumía de vender más marihuana que cualquier persona en el mundo.

Eso no significa que Guzmán Loera sea pobre. En una conversación con el actor Sean Pean, publicada en enero de 2016 por la revista Rolling Stone, el detenido presumió sus negocios.

"Yo suministro más heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana que cualquier persona en el mundo", le dijo al actor.

"Tengo una flota de submarinos, aviones, camiones y embarcaciones".

"No es tan sencillo"

La fortuna de "El Chapo" siempre ha estado rodeada de misterio e incluso no existe una sola cifra respecto a su monto.

Hasta 2012 Forbes afirmaba que los bienes del capo superaban los US$1.000 millones.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption En enero Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, país que lo acusa de haber encabezado el cartel de Sinaloa entre 1989 y 2014.

Actualmente la fiscalía de Nueva York, donde Guzmán enfrenta un juicio, pretende confiscarle US$14.000 millones, el equivalente a las ganancias que se calcula obtuvo como líder del Cartel de Sinaloa.

En las redes sociales es frecuente encontrar imágenes atribuidas a los hijos del capo a bordo de yates o autos de lujo. También suelen mostrar relojes de alto costo y paquetes con miles de dólares.

Pero al mismo tiempo su hija Rosa Isela Guzmán dijo que el gobierno mexicano creó la versión de que su padre era millonario.

Al final, el fiscal Cervantes reconoce que las autoridades mexicanas y estadunidenses no tienen el dato concreto sobre la riqueza del detenido.

Derechos de autor de la imagen YURI CORTEZ Image caption Hay distintas teorías de cuánto dinero acumuló Guzmán, una cantidad que está rodeada de misterio.

"No se tiene una identificación clara del monto de los activos", asegura. El dinero "no se ha encontrado, hay muy pocos activos, no utiliza el sistema financiero, no es tan sencillo".

Hombre de negocios

Entonces, ¿dónde está la fortuna de Guzmán Loera? "Está corriendo por el mundo", le dice a BBC Mundo el analista José Reveles, autor del libro "El Chapo. Entrega y traición".

El Cartel de Sinaloa es un negocio trasnacional, que incluso vende drogas en Australia y África, recuerda.

Con su capacidad económica creó una compleja estructura financiera para ocultar sus ganancias, sin contar con la propia habilidad operativa de Guzmán Loera.

"Es un empresario que toma decisiones con ayuda de asesores y en condiciones específicas", afirma.

Derechos de autor de la imagen AFP / Getty Images Image caption La esposa del Chapo, Emma Coronel Aispuro, es una de las figuras que acompaña a Guzmán en las audiencias en Nueva York.

"El Cartel es una empresa que se da el lujo de mover el dinero por donde sea en el mundo".

Pero los detalles completos de la red de lavado de dinero de la organización, y en particular de Guzmán Loera, no se conocen.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, ha señalado empresas agrícolas, farmacias, comercios y centros cambiarios vinculados a familiares y amigos del capo.

Los negocios se encuentran en estados como Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, Quintana Roo y Ciudad de México, entre otros lugares.

Pero no todas las ganancias por la venta de droga se quedan en el país, señala el informe público "Primera evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México".

"Es inexacto suponer que los ingresos que perciben las organizaciones dedicadas al narcotráfico son, en su totalidad, introducidos al sistema financiero mexicano o a la economía del país", indica el documento de las autoridades mexicanas.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "La mayoría de las organizaciones subsisten debido a su adaptabilidad, estructura financiera y red de protección", dice un informe.

"Existen diversas técnicas para lavar recursos y transferir fondo a otros países. La mayoría de las organizaciones subsisten debido a su adaptabilidad, estructura financiera y red de protección", indica el estudio realizado en 2016 por las secretarías de Hacienda y Gobernación, la PGR, el Banco de México y el Poder Judicial.

La pista del dinero

¿Por qué no se ha encontrado la fortuna atribuida a Joaquín Guzmán?

Parte del problema es que en México no se ha documentado por completo la forma como operan las estructuras financieras del crimen organizado, le dice a BBC Mundo Angélica Ortiz, especialista en lavado de dinero.

Una forma de conocerlo es estudiar las resoluciones de los jueces en los casos por este delito.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption "El Chapo" escapó dos veces de prisión en México.

"Para saber en México como lavó el dinero la organización de 'El Chapo' y también otras, primero se tendrían que ver exactamente con qué pruebas se emitieron las sentencias", explica.

"Hace falta que realmente las autoridades se den a la tarea de revisar sus propios asuntos para ir armando un mapa de cómo se hace el lavado de dinero".

Esa documentación no se ha realizado en México, subraya la especialista, y por eso es complicado descubrir las redes financieras de los carteles.

Algo que reconoce el fiscal Raúl Cervantes. Durante varias décadas las investigaciones se concentraron en capturar o abatir a líderes de las organizaciones.

"Lo habíamos hecho presencial, un combate frontal. Pero se hizo muy poco contra el dinero" que obtienen los carteles.

De acuerdo con la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, los carteles mexicanos de narcotráfico obtienen ganancias de unos US$30.000 millones cada año.