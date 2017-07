“Maduro tiene que entregarse para que la justicia pueda juzgarlo”: habla Isaías Medina, el diplomático de Venezuela que renunció a la ONU

Derechos de autor de la imagen Gerardo Lissardy Image caption Isaías Medina era ministro consejero de la embajada de Venezuela ante la ONU.

Isaías Medina deja de lado el lenguaje medido de la diplomacia tras renunciar como ministro consejero de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y afirma sin rodeos que el presidente Nicolás Maduro debe responder por presuntos crímenes de lesa humanidad en su país.

"Ya Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, tiene que salir del lugar donde se encuentra y entregarse para que la justicia pueda juzgarlo mediante el debido proceso", asegura Medina en una entrevista con BBC Mundo en Nueva York (EE.UU.).

También revela que se comunicó con la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) hace cinco semanas para pedir que actúe en la crisis venezolana, que suma cerca de un centenar de muertos en más de tres meses de protestas antigubernamentales.

Se trata de un reclamo que parece cobrar fuerza.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Muchas manifestaciones en Venezuela derivan en choques violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Decenas de congresistas de Colombia y Chile presentaron esta semana ante la fiscalía de la CPI, en La Haya, una denuncia contra Maduro, acusándolo de "crímenes de derecho internacional" y pidiendo una investigación formal.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo este viernes que analiza si el gobierno de Maduro cometió crímenes "susceptibles de ser procesados por la Corte Penal Internacional".

Desde que se desató la crisis venezolana, Maduro ha acusado a opositores que controlan la Asamblea Nacional de promover un golpe de Estado y ha asegurado estar dispuesto a un "diálogo por la paz".

Venezuela tuvo el jueves su primera huelga general de 24 horas en 14 años, para exigir al gobierno que renuncie a las elecciones de una Asamblea Constituyente el 30 de julio.

La renuncia de Isaías Medina fue criticada por el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, quien a través de su cuenta Twitter lo acusó de actuar "de manera deshonesta".

Derechos de autor de la imagen Twitter Image caption El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, acusó a Medina de deshonestidad.

Sin embargo, Medina, un especialista en Derecho Internacional que ocupaba su primer cargo diplomático ante la ONU, sostiene que abandonó la misión venezolana "para no caer en esa hipocresía".

Lo que sigue es un resumen del diálogo que mantuvo con BBC Mundo:

¿Por qué renunció?

La iniciativa viene desde el comienzo de las manifestaciones que se han realizado en los últimos 100 días. Hay más de 100 muertos, 440 presos políticos, más de 15.000 heridos, y se ha demostrado que Nicolás Maduro es un dictador, está violando todos los derechos humanos de la población y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Esos son fundamentalmente los elementos que me llevaron a tomar esta decisión.

Pero el deterioro de la situación en Venezuela no es algo que empezó de un día para el otro. ¿Por qué renuncia ahora?

En la historia de Venezuela jamás se había visto una crisis como la que estamos viviendo ahora. Por eso me estoy manifestando. Es el momento adecuado y no puedo hacer eco ni silencio de una situación que a la vista de cualquiera está violentando. Es un gobierno represivo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Venezuela tuvo el jueves su primera huelga general de 24 horas en 14 años.

¿Qué sentía al estar trabajando para un gobierno al que acusa de violar los derechos humanos?

Con todo respeto, yo no trabajo para ningún gobierno. Yo trabajo para mi país. No obstante, en estos 100 días, después de la conferencia de océanos en la cual serví como vicepresidente y quería terminar como una obligación, ya desde ese entonces quería renunciar.

Pero no tenía pasaporte. Y tomando en cuenta que Nicolás Maduro lleva un apartheid político, donde si tienes un desacuerdo con el gobierno ni siquiera pasaporte te dan o te lo quitan en el aeropuerto, preferí tener el pasaporte para manifestarme.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los cuerpos de seguridad de Venezuela han sido acusados de cometer excesos durante la represión de las protestas antigubernamentales.

¿Y en estos 100 días tuvo que aparentar estar de acuerdo con cosas con las que no concordaba?

Para no caer en esa hipocresía, me retiré después de la conferencia de océanos y no regresé más a la misión. Sentía que no era coherente representar por ejemplo a Venezuela en un Consejo de Derechos Humanos (de la ONU).

¿Cómo puede estar en el Consejo de Derechos Humanos violando todos los días los derechos humanos de su población? ¿O cómo puede Venezuela presidir el Comité de Descolonización si ni siquiera permite la autodeterminación de su propio pueblo?

Usted ha dicho que está dispuesto a colaborar con la justicia de EE.UU. ¿A qué se refiere?

Fue una pregunta que me hicieron. Yo lo que dije es que la justicia es una sola. Soy un ferviente admirador de la paz a través de la justicia. Lo hemos visto en varios procesos en el Consejo de Seguridad o en los tribunales internacionales criminales.

A mí me gustaría que Venezuela pudiera pasar por una justicia transicional. Y lo que quise decir es que en cualquier lugar del mundo donde se me solicite participar (en) algún tipo de procedimiento de justicia para colaborar para salir de este régimen, estoy a completa disposición.

Usted dice que el gobierno de Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Cree que se han cometido otros crímenes?

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Maduro ha acusado a opositores que controlan la Asamblea Nacional de promover un golpe de Estado.

Hay muchísimas pruebas que tanto el Foro Penal (Venezolano, una ONG) o la Universidad Católica Andrés Bello han recaudado. Una de ellas, que demuestra el carácter dictatorial de Nicolás Maduro, es que estén juzgando a los civiles en tribunales militares. Eso es una locura.

Y además que los estén sentenciando por terrorismo, cuando otro de los delitos es el terrorismo de Estado que está cometiendo Nicolás Maduro con su gobierno, al incentivar a estos grupos paramilitares de los colectivos, que han sistemáticamente perseguido y aterrorizado a la población civil.

Otros delitos son la tortura, los presos políticos, la falta del debido proceso. Además, la cantidad y gravedad de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma como de lesa humanidad ameritan que la Corte Penal Internacional inmediatamente abra una investigación. La fiscal Fatou Bensouda (de la CPI) es una persona muy responsable y honesta. Estoy seguro que, dentro de su objetividad, tendrá oportunidad de manifestarse lo antes posible.

¿Usted se ha comunicado o se va a comunicar con la fiscal internacional?

Sí, como no.

¿Para qué?

Me parece importante, como ciudadano venezolano, elevar este tipo de preocupación frente a las autoridades de la Corte Penal. Tomando en cuenta las víctimas, hasta la fecha más de 100 muertos, debe conseguir buscar la responsabilidad de los criminales en toda la cadena de mando hasta Nicolás Maduro, para que puedan responder ante la justicia internacional.

¿Qué respuesta tuvo?

Se están analizando y hay algunos grupos dentro de la Corte Penal estudiando las posibilidades que ameritan una situación como esta.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La ola de protestas en Venezuela se inició a comienzos de abril.

¿Qué salida ve para la crisis venezolana?

Ya la salida inició, con los 100 días heroicos de los estudiantes del movimiento de resistencia que están en la calle y mediante la consulta popular del domingo 16 de julio. Más de siete millones de venezolanos expresaron su voluntad de no llevar a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, que es una usurpación del poder originario del pueblo.

Luego la Asamblea Nacional sustituyó mediante un decreto a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, al vicepresidente de la nación y está conformando un gobierno de transición.

Me gustaría sugerir que incluyan al movimiento de estudiantes para que formen parte de ese gobierno. Esa es la salida. Ya Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, tiene que salir del lugar donde se encuentra y entregarse para que la justicia pueda juzgarlo mediante el debido proceso.