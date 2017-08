"No me rindo": Luisa Ortega promete "seguir luchando" tras ser destituida como fiscal general de Venezuela

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Luisa Ortega asegura que no se rinde y que seguirá "luchando" desde otra posición.

Luisa Ortega Díaz aún firma sus comunicados como fiscal general de la República.

Tras ser destituida este sábado por la plenipotenciaria Asamblea Constituyente, Ortega asegura que no se rinde y que seguirá luchando contra el gobierno.

"Les ratifico que en Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución promovido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ejecutivo Nacional", expresó Ortega en un comunicado.

"Ese es el único nombre del proceso que vivimos en estas horas y que debe alarmar a la comunidad internacional", agregó.

Ortega, que será sustituida por Tarek William Saab como fiscal general y que deberá responder ante un proceso penal. La Constituyente considera el Ministerio Público en emergencia para comenzar un proceso de reestructuración.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Luisa Ortega fue al Ministerio Público y tuvo que abandonarlo en motocicleta tras denunciar agresiones.

Ortega se convirtió en azote del gobierno, al que acusó de corrupción y de violaciones de derechos humanos. El oficialismo la considera una "traidora" que dio la espalda al chavismo. Ella se considera defensora de la Constitución de 1999 que promovió Hugo Chávez.

Ortega manifestó que desconoce las decisiones del TSJ porque considera que sus magistrados no son legítimos.

"Nosotros apenas somos una muestra ínfima de lo que viene para todo aquel que se atreva a oponerse a la forma totalitaria de gobernar", dijo en el comunicado.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Luisa Ortega aún se considera fiscal general de Venezuela.

La exfiscal mandó un mensaje al Ejecutivo: "Venezuela y el mundo están conscientes que ustedes son los principales responsables de este golpe contra la institucionalidad de Estado y como tal asumirán ante la historia las consecuencias de esta destrucción de la democracia venezolana".

"No me rindo, Venezuela no se rinde ni se rendirá ante la barbarie, la ilegalidad, el hambre, la oscuridad y la muerte", añadió Ortega, que prometió que seguirá luchando "hasta mi último aliento y desde el lugar que me toque ocupar".