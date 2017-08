Quién es Juan Caguaripano, el capitán venezolano que se rebeló contra "la tiranía" de Nicolás Maduro

Derechos de autor de la imagen Youtube Image caption Caguaripano difundió un video en 2014 en el que protestó contra el gobierno de Maduro.

"Nos declaramos en legítima rebeldía para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro".

Son palabras de quien decía liderar un grupo alzado en armas contra Nicolás Maduro, quien se identificó como capitán Juan Caguaripano.

El video, que se hizo viral en la mañana del domingo, anunciaba también una "acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional" en Venezuela.

En la grabación aparece Caguaripano rodeado de una veintena de hombres con uniforme militar y portando armas.

El mismo Caguaripano que ya había sido visto hablar contra el gobierno en un video en 2014 y que por eso había sido apartado del Ejército.

Pronto se expandió en redes sociales, justo al tiempo en que las autoridades denunciaban un "ataque terrorista paramilitar" frustrado contra una base del Ejército en la ciudad de Valencia, en el norte del país.

Los medios dan por sentado que Caguaripano, que dijo ser capitán de la Brigada 41, fue quien lideró el ataque.

Derechos de autor de la imagen Twitter Ernesto Villegas Image caption Juan Caguaripano no aparece en la imagen de los capturados compartida por el ministro de Comunicaciones venezolano.

Pero Caguaripano no fue presentado entre los sospechosos ni por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ni por el presidente Maduro cuando anunciaron que, tras el incidente, fueron arrestados siete presuntos rebeldes, dos murieron en el enfrentamiento, uno resultó herido y otros diez escaparon.

Durante un discurso en la televisión estatal, Maduro se refirió a un "teniente desertor" que ya estaba capturado y prestaba colaboración "activamente". No mencionó a un capitán.

Caguaripano tampoco apareció en una fotografía de los detenidos que compartió en Twitter el ministro de Comunicaciones del país, Ernesto Villegas.

¿Quién es Juan Carlos Caguaripano Scott?

En el video del domingo, Caguaripano, además de capitán, dijo ser comandante de la Operación David Carabobo de la 41 Brigada Blindada en Valencia, estado Carabobo.

Aseguró también que en su asonada lo acompañaban "oficiales y tropas" de esa unidad militar, así como "tropas activas y reservas de todos los componentes".

El disidente exigió en la grabación la conformación "inmediata" de un gobierno transitorio y dijo tener la intención de "salvar al país de la destrucción total".

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Caguaripano apareció en un video el domingo anunciando una "acción civil y militar" contra Maduro.

Fue justamente en la unidad 41 Brigada Blindada, en el Fuerte Paramacay, que las autoridades apresaron horas después a los sospechosos de realizar un ataque, a quienes llamaron terroristas.

A pesar de que Caguaripano se identificó como miembro activo de la Fuerza Armada, en 2014 fue dado de baja del cuerpo militar por manifestarse en contra del gobierno.

En un video que fue ampliamente compartido ese año, aseguró hablar desde la clandestinidad y denunció "la violación de la soberanía nacional" por parte de "agentes cubanos y grupos narcoterroristas extranjeros" en la "administración pública y militar".

Los medios locales reportaron entonces que Caguaripano era capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y que había volado a Panamá luego de que los cuerpos de inteligencia del país lo relacionaran con una posible insurrección militar.

Un año después, el diputado y voz fuerte del chavismo Diosdado Cabello dijo que el militar tuvo conexiones con miembros de la FANB para sublevarse en una estrategia que tenía "vinculaciones internacionales".

"Esta baja tiene razones políticas"

En una entrevista, también desde la clandestinidad, que le dio a CNN en Español en abril de 2014, Caguaripano dijo haber sido informado de estar "en un listado de bajas".

"No se me abrió un procedimiento administrativo. Esta baja tiene razones políticas, yo no soy político y por lo tanto desconozco esa baja y sigo siendo capitán", dijo.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption El diputado oficialista Diosdado Cabello dijo en 2015 que Caguaripano estableció conexiones con la FANB para sublevarse.

Aseguró entonces que llevaba una década "oponiéndose a irregularidades" dentro de las fuerzas armadas venezolanas y que su postura lo había llevado a tener cargos "que nadie desea" como en cárceles, fronteras y en "los sitios más remotos".

El mismo Caguaripano dijo tener "un historial de rebeldía ante las cosas que hace el gobierno" y señaló que en 2008 se le acusó de una "supuesta conspiración", lo que provocó un retraso de dos años en su ascenso militar.

A pesar de no llamarlo por nombre y apellido, algunos datos que dio la FANB el domingo sobre uno de los involucrados en el "ataque terrorista" coinciden con Caguaripano.

En un comunicado, la Fuerza Armada informó que un "oficial subalterno" detenido en la operación fue separado del cargo hace tres años (2014) por "traición a la patria y rebelión", por lo que huyó.

La FANB indicó, sin embargo, que había recibido protección en Miami y no en Panamá.

De momento, el rostro de Caguaripano solo aparece en grabaciones y queda esperar a que las autoridades se pronuncien sobre su paradero.