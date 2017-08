La oposición de Venezuela acuerda presentar candidatos para elecciones regionales en diciembre

Derechos de autor de la imagen Reuters

La oposición de Venezuela quiere forzar al gobierno a medirse en unas elecciones u obligarle a que soporte el peso de aplazarlas o suspenderlas.

Por ello, la coalición de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acordó este miércoles "tras ardua consulta" presentar candidatos para las elecciones regionales, previstas para el 10 de diciembre.

"Para una dictadura, una elección en la que se cuente contra otro, se califica como un acto subversivo", dijo el dirigente opositor Andrés Velásquez para justificar el paso.

Parte de los partidos se habían mostrado en contra al decir que inscribir candidatos era legitimar a un Consejo Nacional Electoral (CNE) al que acusan de fraude tras la reciente elección el 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente, el suprapoder en el que no está representada la oposición y que está ya instalado. Su misión final es redactar una nueva Constitución.

La oposición no quiso participar por considerar un fraude su misma convocatoria. Varios países afirman desconocer el nuevo poder plenipotenciario y se muestran preocupados por lo que consideran como una deriva autoritaria e incluso dictatorial.

"El país no lo entendería", había dicho la dirigente opositora María Corina Machado, la más crítica con participar en las elecciones, que deberían haberse celebrado en diciembre del año pasado, pero que fueron pospuestas.

La oposición ha demandado que haya nuevas elecciones para reemplazar el Ejecutivo y los gobiernos regionales.

Sin embargo, se impuso la opinión mayoritaria de seguir adelante con el proceso para forzar al gobierno a realizarlas o a suspenderlas. Desde el amplio triunfo opositor en las legislativas de diciembre de 2015 no se oponen electoralmente ambas fuerzas.

Análisis del corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Daniel García Marco

La instalación de la Constituyente provocó que la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática, muy combativa hasta ese momento, tuviera que redefinir su estrategia.

En esa situación afrontó el debate sobre inscribir o no a candidatos para las elecciones regionales de diciembre, apenas horas después de acusar de fraude al Consejo Nacional Electoral y entre el desánimo de parte de sus seguidores, que llevan cuatro meses movilizados.

El martes, la acción de protestas para bloquear calles en todo el país tuvo un seguimiento muy puntual, muy inferior a los días previos a la elección de la Constituyente.

Tras un debate que en la propia MUD califican de "arduo" y pese a discrepancias, los partidos de la coalición decidieron dar el paso para unos comicios que califican de "eventuales".

"Quieren que no participemos y al no participar, la van a hacer", me dijo el diputado opositor José Manuel Olivares, que cree que al haber aceptado ese primer paso, la MUD obliga al gobierno a suspender las elecciones o a celebrarlas.

La MUD está convencida de que tiene una gran mayoría de votos para conseguir una clara victoria sobre el oficialismo en unas elecciones justas y transparentes.

El Consejo Nacional Electoral, presidido por Tibisay Lucena, ha sido acusado por el bloque opositor de ser parcial hacia el gobierno.

El CNE no sólo aplazó las regionales, sino que el año pasado también suspendió el proceso de referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro que impulsaba la MUD por un supuesto fraude en la fase inicial de recogida de firmas.

"El régimen de Maduro se ve forzado a convocarlas. Es nuestro deber afrontarlas", dijo el dirigente Andrés Velásquez este miércoles.

Al mismo tiempo insistió en que seguirá la estrategia de "presión social" que comenzó con una ola de protestas hace más de cuatro meses y por la que han muerto ya más de 120 personas.

"Está definida la calle, no vamos a salir de ella, esa herramienta no la vamos a abandonar", dijo Velásquez, que avanzó que en los próximos días anunciarán nuevas medidas para combatir al gobierno.