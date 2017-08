Aerolíneas Argentinas suspende la venta de pasajes de Buenos Aires a Caracas por tiempo indeterminado

Derechos de autor de la imagen AFP / Getty Images Image caption Aerolíneas Argentinas ofrecía un vuelo directo de Buenos Aires a Caracas todos los sábados.

Aerolíneas Argentinas, la única compañía que ofrece vuelos directos de Buenos Aires a Venezuela, anunció este este miércoles la suspensión de la venta de pasajes a Caracas por tiempo indeterminado.

"No estamos vendiendo pasajes porque no parece muy claro el panorama hacia adelante y no queremos seguir sumando pasajeros que eventualmente no puedan viajar", dijo una portavoz de la empresa a la agencia Reuters.

Por su parte, fuentes de la línea aérea de bandera Argentina informaron a la Agencia Efe que la medida se extenderá hasta que "la seguridad esté garantizada", y que la misma será evaluada semana a semana porque "se trata de un mercado muy importante".

Aerolíneas Argentinas es la 11° compañía que deja de volar a Venezuela en los últimos meses, debido a la grave crisis política, social y económica que afecta al país.

Las otras líneas aéreas son Avianca (desde Bogotá), Delta Air Lines (Atlanta, EE.UU.), United Airlines (Houston, EE.UU.), Dynamic Airways (Ft. Lauderdale, EE.UU.), LATAM (Río de Janeiro, Santiago y Lima), Aeroméxico (Ciudad de México), Lufthansa (Frankfurt, Alemania), Alitalia (Roma) y Air Canada (Toronto, Canadá).

Derechos de autor de la imagen Aerolíneas Argentinas / aerolineas.com.ar Image caption "No hay vuelos disponibles" de Buenos Aires a Caracas, informa la web de Aerolíneas Argentinas.

La decisión de Aerolíneas Argentinas se hizo pública después de que cancelara dos vuelos semanales seguidos, los del 5 y 12 de agosto.

Este miércoles, los cancilleres de 12 países de América y el Caribe, entre los cuales se encuentra Argentina, suscribieron este martes la "Declaración de Lima" por la que consideran que Venezuela "ya no es una democracia".