"Podría fortalecer al presidente Maduro": cómo la advertencia de Trump de una acción militar puede afectar a la situación en Venezuela

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Michael Shifter es presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano, con sede en Washington.

"No puedo imaginar que ningún gobiernoen América Latina, sea de derecha o izquierda, que esté de acuerdo con esa idea".

Son palabras de Michael Shifter, un influyente analista de las relaciones hemisféricas, quien considera que la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible acción militar en Venezuela puede servir más bien para fortalecer al mandatario de ese país, Nicolás Maduro.

"Y creo que lamentablemente podría crear una brecha aun mayor entre Estados Unidos y la región en un momento crítico de la crisis venezolana", indicó Shifter, presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano, con sede en Washington.

En una entrevista con BBC Mundo poco después de que Trump dijera este viernes que su gobierno maneja varias opciones respecto a la crisis en Venezuela, "incluida la opción militar si es necesaria", Shifter sostuvo que esto podría servir como "un regalo" para Maduro.

"Puede movilizar su base y apoyar su tesis de siempre: que el imperio está pensando en invadir y controlar Venezuela", explicó.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo que BBC Mundo mantuvo con Shifter.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Donald Trump habló sobre Venezuela desde Nueva Jersey junto al secretario de Estado, Rex Tillerson, y la embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley.

¿Cómo toma la advertencia del presidente Trump sobre una posible acción militar en Venezuela?

La Casa Blanca ya había dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Pero mencionar una opción militar como algo que está considerando Trump es sumamente preocupante, peligroso.

Creo que podría fortalecer al presidente Maduro y al régimen en Venezuela. Y también podría crear problemas con el resto de América Latina, que evidentemente va a rechazar esa opción, justo cuando los vecinos de Venezuela están empezando a movilizarse para desafiar al régimen.

Entonces el efecto va a ser contraproducente. Y no sé por qué Estados Unidos necesita usar este tipo de lenguaje cuando la gente ya está nerviosa con el caso de Corea del Norte.

¿Es posible que Trump llegue efectivamente a usar la opción militar en Venezuela o esto es algo retórico?

Espero que sea algo retórico. No creo que Estados Unidos vaya a usar la fuerza en Venezuela. Venezuela está en una crisis, una tragedia como sabemos, pero no es una amenaza Estados Unidos de ninguna manera. Hay poca justificación.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "Venezuela está en una crisis, una tragedia como sabemos, pero no es una amenaza Estados Unidos de ninguna manera. Hay poca justificación", afirmó Shifter.

Creo que la idea sería rechazada por todos, incluyendo a los asesores más cercanos al presidente Trump, que no puedo imaginar que lo vayan a apoyar y el Congreso tampoco.

No sé qué está pensando el presidente Trump. Esto sería una locura y no creo que va a pasar. Es una manera en que el presidente puede mostrar una imagen dura, que no va a tolerar ese tipo de crisis en un vecino. Pero de ahí a implementar la idea, dudo que eso vaya a pasar. Espero que no.

Hasta ahora Estados Unidos parecía venir coordinando con la región la respuesta a Venezuela, incluso cuando había puesto sanciones unilaterales a funcionarios del gobierno de Maduro. ¿Esto es cortar esa línea por parte de EE.UU. y lanzarse unilateralmente?

Una cosa es consultar e informar a los vecinos que le están aplicando sanciones a personas en el gobierno, incluyendo al presidente Maduro. Pero otra cosa es decir que están estudiando la posibilidad de usar los militares en Venezuela.

No puedo imaginar que ningún gobierno, sea de derecha o izquierda en América Latina, esté de acuerdo con esa idea. Y creo que lamentablemente podría crear una brecha aun mayor entre Estados Unidos y la región en un momento crítico de la crisis venezolana.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption La retórica de Trump favorece a Maduro porque "encaja muy bien con su narrativa de que Venezuela está en riesgo de ser invadido por el imperio", dijo Shifter.

Con la decisión del Mercosur de suspender a Venezuela el sábado pasado y la Declaración de Lima esta semana, donde 12 países afirmaron que Venezuela "no es una democracia", parecía que se reducía la lista de países aliados o que contemplan a Maduro. ¿Puede cambiar esto ahora?

Esto crea una brecha, una discrepancia fundamental con Estados Unidos justo cuando hay señales alentadoras de que la región está tomando este tema como prioritario. El uso militar es tóxico.

¿Y podría fortalecer a Nicolás Maduro?

Esto encaja muy bien con su narrativa de que Venezuela está en riesgo de ser invadido por el imperio. Puede utilizar esa retórica de Trump para fortalecer su posición y puede terminar siendo un regalo para él.

Obviamente (Maduro) no va a tener muy alto nivel de popularidad. Pero puede movilizar su base y apoyar su tesis de siempre: que el imperio está pensando en invadir y controlar Venezuela.

Estamos hablando de una región que conoce bien la historia de intervenciones militares de Estados Unidos, pero es algo que Washington ha evitado hacer en otras circunstancias…

La última fue en Panamá en 1989, estamos hablando de 28 años de una intervención militar. Y la retórica de una intervención militar en 2017 viene totalmente de otra época que ya se terminó.

La región no imaginaba eso y ahora (Trump) lo ha puesto sobre la agenda otra vez como una posibilidad.

No reconoce que la región ha cambiado mucho desde los años de la Guerra Fría. Ese tipo de retórica de que estamos estudiando una opción militar no tiene lugar en 2017.