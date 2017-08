La opositora María Corina Machado anuncia que su movimiento Vente Venezuela se separa de la Mesa de la Unidad Democrática

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Machado invitó al resto de partidos de oposición a desistir de participar en las regionales.

Las tensiones creadas por la convocatoria a elecciones regionales en Venezuela causaron la primera fractura en la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Este jueves, María Corina Machado anunció que su movimiento Vente Venezuela se separa de la MUD luego que sus integrantes acordaron de forma mayoritaria participar en los comicios regionales previstos para diciembre.

Machado calificó la convocatoria electoral como un intento por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro de ganar tiempo y desactivar las protestas antigubernamentales que desde el 1 de abril sacuden a ese país sudamericano, durante las cuales han perdido la vida más de un centenar de personas.

"Ir a las elecciones regionales como están planteadas hoy es legitimar un Consejo Nacional Electoral (CNE) que el mundo entero reconoce cómplice del más grande fraude en la historia de este hemisferio. Ir a las elecciones es aceptar que perdimos la lucha en la calle y eso no es verdad", dijo.

"No podemos caer en esa trampa. No podemos dar la espalda al pueblo de Venezuela. No podemos traicionar la lucha que llamamos hace 132 días a la calle", agregó.

El propio presidente Nicolás Maduro dijo en su discurso de este jueves que, al acudir a las elecciones regionales, los opositores estaban reconociendo la legitimidad del CNE y de la Asamblea Constituyente.

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption La cifra de participación en la elección de la Constituyente fue puesta en duda por la propia empresa que maneja las máquinas de votación.

La decisión sobre los comicios regionales se ha convertido en un fuerte tema de discusión entre los opositores en Venezuela en los últimos días, debido a los problemas de credibilidad del CNE luego de que la empresa Smartmatic, que maneja las máquinas de votación, denunciara que las cifras de participación habían sido infladas con la adición de, al menos, un millón de votos inexistentes.

Al mismo tiempo, muchos señalan que un gran número de alcaldes y gobernadores de la oposición han sido destituidos, inhabilitados o encarcelados por decisiones del Poder Judicial o de la Contraloría General de la República, órganos que la oposición considera como cooptados por el oficialismo.

Machado comparó la convocatoria electoral con el fracasado diálogo entre el gobierno y la oposición, con la mediación del Vaticano, ocurrido a finales de 2016.

"Fue un falso diálogo que lo que buscaba era darle tiempo a la dictadura, parar la protesta, desmovilizar la presión internacional", dijo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Desde comienzos de enero, Venezuela vive una ola de protestas callejeras en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

La dirigente venezolana afirmó que la oposición ha logrado mucho con la ola de protestas, incluyendo un importante apoyo internacional reflejado en la decisión de medio centenar de países de no reconocer las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Esta fue convocada por Maduro para reformar la Constitución y "recuperar la paz", pero cuestionada por la oposición que no participó en su elección por considerar que solo serviría para atornillar al gobierno en el poder.

Dos rutas

"Hay solo dos rutas: la de la dictadura y la de la libertad. La ruta de la dictadura condena a Venezuela a la miseria, al hambre y a la corrupción más asquerosa. Pasa por 'normalizar' la situación en el país, quiere que se convalide y reconozca la Constituyente, que se legitime al fraudulento Consejo Nacional Electoral", dijo la coordinadora de Vente Venezuela.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Más de 100 personas han muerto durante las protestas antigubernamentales en Venezuela.

"La ruta de la libertad es la ruta de la rebeldía, de la desobediencia cívica", agregó.

Machado señaló que durante el plebiscito informal organizado por la oposición el pasado 16 de julio, los ciudadanos dieron un mandato a la oposición para desconocer a la ANC y para que la Asamblea Nacional, controlada por una mayoría opositora, designe un nuevo Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones generales limpias, con observación electoral.

Se refirió al visible descenso en la participación en las protestas callejeras ocurrido en los últimos días.

"Las calles hoy están vacías porque los venezolanos exigen coherencia a sus líderes y exigen que se respete su mandato del 16 de julio. En Vente Venezuela nos deslindamos de una ruta que un factor de la MUD ha decido seguir, que es la validación de una dictadura mafiosa al participar en sus elecciones amañadas", dijo.

La dirigente venezolana invitó al resto de partidos de oposición a reconsiderar su decisión de participar en las elecciones regionales.

"Con humildad, le pido a todos los partidos políticos que rectifiquen en esta decisión, que escuchen lo que el pueblo de Venezuela está hablando en las calles que están vacías", concluyó.