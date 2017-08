Nicolás Maduro ordena un “ejercicio de defensa integral armada” en respuesta a las palabras de Donald Trump sobre una posible “opción militar” en Venezuela

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption El presidente Nicolás Maduro se reunió con miles de simpatizantes en la llamada "Marcha antiimperialista" de Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quiere mostrar a Estados Unidos su capacidad de defensa en caso de una eventual intervención militar extranjera.

Maduro anunció este lunes que el 26 y 27 de agosto se realizará en todo el país un "ejercicio de defensa integral armada".

Es la primera reacción de Maduro a las palabras de la semana pasada de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que no descartaba una "opción militar" ante el conflicto social y político que se vive en Venezuela.

Maduro habló al final de una marcha antiimperialista convocada en diversas partes del país. La de Caracas, multitudinaria, acabó en el palacio de Miraflores con el discurso del presidente.

"Ante la amenaza del emperador Trump, aquí está la respuesta del pueblo en la calle. ¡Yanquis, go home. Trump, go home!El pueblo de Venezuela dice: 'Trump, go home'", dijo Maduro ante sus seguidores.

El presidente condenó las palabras de Trump y las consideró una amenaza para toda América Latina.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Las protestas del oficialismo contra Estados Unidos se llevaron a cabo en Caracas y otras ciudades de Venezuela.

Venezuela lleva más de cuatro meses de protestas convocadas por la oposición, a la que el gobierno acusa de desestabilización para promover una intervención extranjera.

Maduro agradeció el apoyo internacional y criticó que la oposición venezolana justificara una posible intervención, por lo que pidió que intervenga la Comisión de la Verdad, un órgano creado por la plenipotenciaria Asamblea Constituyente para impartir justicia.

El mandatario pidió un castigo para aquellos que hayan apoyado "la intervención de Venezuela y la amenaza de Donald Trump".

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazó el domingo la amenaza militar de Trump, así como la injerencia de Cuba que, asegura, el gobierno de Maduro ha permitido.

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, dijo el sábado pasado que Donald Trump tiene una "actitud delirante y extremista".

Junto al llamado a la paz y a no dirimir las diferencias por las armas, Maduro anunció el ejercicio militar liderado por la Fuerza Armada Nacional.

"Tenemos que prepararnos para que jamás nadie se atreva a tocar un solo palmo de tierra de Venezuela. La tierra de Venezuela es sagrada y jamás debe ser tocada por la bota yanqui imperialista", dijo Maduro, que volvió a ofrecer diálogo a Trump, quien la pasada semana rechazó una conversación con el dirigente venezolano.

"Te están engañando, Trump. Te están lanzando por un barranco igual que a (Barack) Obama y a (George W.) Bush y vas a fracasar", lanzó.