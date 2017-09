Cristina Kirchner: "En Venezuela no hay estado de derecho, pero en Argentina tampoco"

Derechos de autor de la imagen Infobae Image caption La entrevista del jueves generó gran expectativa, pero para muchos argentinos también resultó como un 'deja vu' de lo que vivieron durante 12 años de gobiernos kichneristas.

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner marcó un pequeño giro en su opinión sobre el gobierno de Venezuela, con el que tuvo una estrecha relación durante su mandato.

La actual candidata a senadora dijo que en Venezuela "no hay estado de derecho", pero luego añadió que en su país tampoco y que en general "la democracia está en emergencia en América Latina".

"¿En Venezuela hay presos políticos? Sí. ¿Acá hay presos políticos? Yo creo que acá hay presos políticos y persecución política", agregó.

Kirchner se enfrentará al candidato del gobierno de Mauricio Macri en las elecciones legislativas de octubre por la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país y considerada la más simbólica de las batallas.

Durante su mandato, Kirchner no dio muchas entrevistas, por lo que el reportaje de este jueves en el portal Infobae fue visto con gran expectativa en Argentina.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Desde el gobierno buscan minimizar el impacto del triunfo de la exmandataria pero lo cierto es que el anuncio le da un fuerte impulso mediático a la campaña del kirchnerismo.

Venezuela, tema de política interna

Como en otros países, la situación de Venezuela es un tema principal de la campaña electoral argentina, donde la crisis se usa para atacar a quienes no se desmarcan del gobierno de Nicolás Maduro.

De hecho, la primera pregunta del periodista Luis Novaresio a Kirchner fue si "en Venezuela hay dictadura".

"La elección de Venezuela únicamente como un 'leading case' (caso de referencia) en donde no hay democracia y (decir que) en todo el resto de la región funciona la democracia es una falacia", respondió Kirchner.

"En Venezuela, con todas las dificultades de un país dividido y partido en dos donde hay severos enfrentamientos... no contribuye para nada que azucemos de un lado o de otro", indicó.

"No estoy diciendo que todo es maravilloso. Pero, cuando calificamos y analizamos, tenemos que tener el mismo parámetro. No puede ser que lo que nos parece una persecución política allá, acá no nos parezca".

La mandataria se deslindó de la famosa frase "Macri, basura, vos sos la dictadura" que pronuncian algunos de sus seguidores, pero señaló que Macri considera mafiosos (…) a todo aquel que no piensa como él".