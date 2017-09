Potente terremoto de magnitud 7,1 sacude el centro de México el día del aniversario del gran sismo de 1985

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Numerosas edificaciones resultaron dañadas en Ciudad de México.

Un potente temblor de magnitud 7,1 sacudió este martes el centro de México, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La agencia sismológica estadounidense ubicó el terremoto a 51 km de profundidad y situó su epicentro a las afueras de Axochiapan, 55 km al sur de Puebla.

El Instituto Sismológico de México informó que el terremoto se produjo a las 13:14 hora local (18:14 GMT).

El temblor coincidió con el 32 aniversario del devastador terremoto que dejó miles de muertos en 1985 y se produjo alrededor de una hora después del gran simulacro de sismo en todo el país.

Medios de comunicación y usuarios de redes sociales mostraron imágenes de edificios severamente afectados en Ciudad de México.

Testigos reportaron fugas de gas e incendios en varias zonas.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption En Ciudad de México se sintió con mucha intensidad y edificios quedaron dañados.

Testigos le comentaron a BBC Mundo serios daños en edificios, además de vidrios rotos y la caída de las líneas telefónicas.

Desde el centro de Ciudad de México, Roberto Rentería le contó a BBC Mundo que "el ruido de los edificios crujiendo era bastante impresionante".

"La alarma sísmica sonó después. Salí a la calle para estar a salvo y vi muchos vidrios caer y las fachadas sufrir muchos daños. La calle se llenó de polvo y huele muy fuerte a gas. Veo varios edificios que están en riesgo de caerse", agregó.

Harbin Preciado, un estudiante de 14 años, le contó a BBC Mundo que durante el sismo estaba en la escuela y que gracias al simulacro que habían hecho ese mismo día tenían muy claro qué hacer.

"Así que teníamos muy claro qué hacer: salir a la zona segura de la forma más tranquila posible, sin correr y sin empujar. Pero vimos un transformador de luz explotar y muchos vidrios caer, nos espantamos mucho", comenta Preciado.

Derechos de autor de la imagen USGS

Por su parte, Leticia Rentería, la madre de Harbin, comentó que en la calle vio "caos total" y "gente caminando sin rumbo fijo".

"Muchos están llorando. El tráfico está detenido. Yo llevo 50 minutos y no me he movido de lugar. Normalmente tardo 10 minutos en este trayecto", le dijo Rentería a BBC Mundo.

El presidente Enrique Peña Nieto señaló en su cuenta de la red social Twitter que convocó Comité Nacional de Emergencias para "evaluar la situación".

El aeropuerto internacional Benito Juárez canceló el servicio así como cuatro de las 12 líneas del metro suspendieron el servicio.

Los bomberos de Ciudad de México reportaron al menos dos incendios y las autoridades les pidieron a los ciudadanos que verifiquen daños estructurales en sus casas.

Reportes de la radio local indicaron que la escuela Enrique Rebsamen en el sur de Ciudad de México colapsó. Los informes señalan que varios niños y maestros quedaron atrapados.

Hay también reportes de edificios derrumbados en la colonia Condesa, así como bardas caídas en la colonia Roma.