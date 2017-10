Si tuviera que volver a elegir dedicarme en cuerpo y alma a servir a mi país, tomaría la misma decisión; porque para mi Venezuela lo vale todo y más. Cerraron un camino por el cual he luchado tanto, me toca seguir trabajando muy duro para que ese camino se abra y nos lleve al sitio que todos queremos. No trato de justificarme, ni de decir palabras correctas, sino sinceras, soy un ser humano y me siento igual que ustedes. Pero cuando recuerdo a cada sitio que he ido en mi país se me anima el alma y me digo una y otra vez, Venezuela siempre valdrá la pena! Nos veremos en las entrañas de esta patria, la que nos pertenece a todos, la que nos vio nacer y en la cual todos queremos pasar hasta el último de nuestros días antes de que el Señor nos llame a su reino. Yo siempre me sentiré orgulloso de ser venezolano y eso nada ni nadie podrá arrebatárnoslo #16Oct

