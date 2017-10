Nicaragua firma el Acuerdo de París y deja de ser uno de los tres países que no adherían al pacto por el cambio climático

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, firmó la adhesión al Acuerdo de París sobre cambio climático, tras casi dos años.

Nicaragua anunció este lunes que se suma al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, con lo que deja a Estados Unidos y Siria como los únicos dos países fuera del pacto mundial.

Un comunicado del gobierno del presidente Daniel Ortega justifica la decisión porque el pacto global de 2015 representa "el único instrumento internacional que ofrece las condiciones para enfrentar el calentamiento global y sus efectos".

Sin embargo, el país había rechazado hace dos años el acuerdo internacional porque consideraba que los estándares para reducir emisiones contaminantes no eran suficientemente estrictos con las naciones más ricas y las economías más grandes del planeta.

El acuerdo de París fue presentado como el logro ambiental más importante de la historia por su alcance global y sus objetivos a largo plazo.

Lo firmaron 195 países en diciembre de 2015. Fuera quedaron Siria y Nicaragua.

El retiro de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado junio que el país se retirará del Acuerdo de París, tal como lo había prometido en su campaña presidencial.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption China y Estados Unidos son los mayores emisores de gases del efecto invernadero.

Entre las razones, Trump dijo en ese entonces que abandonar el pacto ayudará a las industrias de petróleo y carbón de su país y a la generación de empleos.

"No queremos que otros países se rían de nosotros. No lo harán. Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburg, no de París", afirmó el mandatario.

En 2012, Trump calificó el cambio climático como un "engaño chino" para perjudicar a las industrias estadounidenses.

Después de China, EE.UU. es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, según la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (Edgar), de la Unión Europea.