Ecuador: presidente Lenín Moreno decreta estado de excepción por explosión que dejó 14 personas heridas

Image caption La explosión ocurrió frente al comando de la policía de San Lorenzo, norte de Ecuador. (Crédito foto: Ministerio del Interior Ecuador)

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró este domingo el estado de excepción varias zonas del país debido a un atentado que dejó 14 personas heridas en la población de San Lorenzo, cerca de la frontera con Colombia.

"He decretado el Estado de Excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro a fin de fortalecer la seguridad de los ciudadanos", señaló Moreno en su cuenta de Twitter.

De acuerdo al Ministerio del Interior de Ecuador, en la mañana de este sábado un artefacto explosivo fue activado frente al comando de policía de la población de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, en el norte del país.

La explosión dejó heridos a 14 policías y graves destrozos en las instalaciones de los dormitorios y el comedor.

Aunque ningún grupo se adjudicó el atentado - el primero de este tipo que ocurre en Ecuador, según el presidente Moreno- las autoridades ecuatorianas señalaron que se trataría de una retaliación por la actuación de la policía en esta región.

"Es un acto terrorista ligado a bandas de narcotraficantes que han sido golpeadas por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano. No vamos a permitir que nos amedrenten", señaló el mandatario.

Image caption El atentado causó serios destrozos en el comedor y el dormitorio del comando de policía. (Crédito foto: Ministerio del Interior Ecuador)

Esta incursión ocurre a solo una semana de que se celebre el plebiscito del 4 de febrero que tiene como objetivo reformar la constitución, una iniciativa del actual gobierno y que ha polarizado a varios frentes políticos en el país.

Los hechos

De acuerdo a medios locales, en la mañana de este sábado se escuchó un fuerte estruendo cerca de la estación de policía de la localidad de San Lorenzo.

Al principio, según el relato de testigos al diario El Comercio de Ecuador, se pensó que se trataba de un terremoto, pero los daños estructurales se habían concentrado en un solo lugar: el comando de policía.

"La detonación se produjo con artefacto explosivo de gran magnitud, con una onda explosiva de 50 metros que causó heridas en los uniformados que en ese momento estaban de guardia", señaló el jefe de la subzona de la Policía de Esmeraldas, Richard Carolys.

Image caption De acuerdo a las autoridades ecuatorianas, el atentado sería una retaliación por los operativos de la policía en la zona de la frontera con Colombia. (Crédito foto: Ministerio del Interior Ecuador)

De acuerdo al Ministerio del Interior, se enviaron cerca de 600 efectivos para garantizar la seguridad no solo de las instalaciones de policía y ejército, sino también para que se celebre la jornada electoral sin sobresaltos.

"No podemos ceder, y no vamos a ceder como Estado. Vamos a seguir combatiendo a la delincuencia organizada. No vamos a permitir que esa delincuencia afecte la convivencia social pacífica de nuestro país. Eso tiene que quedarle claro a todos los elementos policiales", le dijo César Navas, ministro del Interior, al diario El Comercio.