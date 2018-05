“Es una conspiración pagada por Estados Unidos”: Jacinto Suárez, secretario de Relaciones Exteriores del FSLN, sobre las protestas en Nicaragua

Derechos de autor de la imagen Ismael López Image caption Jacinto Suárez Obregón es uno de los veteranos sandinistas que siguen apoyando al presidente Daniel Ortega.

Jacinto Suárez Obregón es Secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y uno de los pocos viejos cuadros del partido que todavía acompaña al presidente Daniel Ortega en el gobierno.

Suárez y Ortega son, además, amigos: crecieron en el mismo barrio de Managua y pasaron siete años presos en la misma celda -de 1967 a 1974- por su participación en la lucha para derrocar al gobierno de Anastasio Somoza.

Y el también diputado sandinista se mantiene firme al lado de su antiguo camarada en medio de la crisis que estalló a mediados de abril, luego de que protestas en contra de una polémica reforma del sistema de pensiones dejaran un número todavía indeterminado de muertos.

De hecho, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Nicaragua asegura que los fallecidos son 32 y no más de 40 como denuncian varios organismos de derechos humanos.

Y además insiste en que las protestas son parte de una conspiración de Estados Unidos.

BBC Mundo conversó con Suárez Obregón en Managua y durante la entrevista el diputado sandinista también dejó entrever lo que su partido estaría dispuesto a ceder en el Diálogo Nacional convocado para tratar de encontrarle una salida a la crisis.

¿Cómo explicaría usted lo que ha pasado en Nicaragua en las últimas tres semanas?

Como una conspiración. Es el mismo estilo de Venezuela, es decir tumultos de vándalos, manifestaciones, un montón de muertos. Tenemos que decir que estamos ante una conspiración patrocinada y pagada por el gobierno de Estados Unidos. No estamos viendo fantasmas, ni inventando nada.

Obviamente nos causó algún efecto porque no estábamos preparados. Para ser sinceros, nos sorprendieron. Pero ahora ya estamos -como decimos en Nicaragua- en la jugada. Estamos más alerta, para entender este fenómeno y ver como lo trabajamos y lo asumimos.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Los estudiantes niegan ser parte de una conspiración extranjera.

¿Cuáles son las evidencias que tienen de esa supuesta conspiración?

El financiamiento, los miles de dólares que manejan, lavados a través de ONGs. Ya han entregado buenas cantidades de dinero a dirigentes y a grupos para que activen su trabajo. Esa es la evidencia: la cantidad de dinero que ha circulado.

Obviamente para investigar todo eso (la Asamblea Nacional) nombrará este viernes la Comisión de la Verdad y de ahí van a salir muchas cosas de eso. Y estamos de acuerdo en conformar la Comisión de la Verdad para investigar los muertos: quién mató y quién no mató. Porque hay muertos nuestros y muertos de ellos.

Ellos tienen la mayoría de los muertos, para ser francos. Pero ¿cómo los mataron y quién los mató? Se habla mucho de francotiradores, de gente armada en las manifestaciones, otros dicen que fue la Policía. Es decir, hay que investigar quiénes son. La Fiscalía hará una investigación muerto por muerto.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Suárez disputa el total de muertes durante las protestas, pero dice que la Fiscalía investigará todas.

Los estudiantes no creen en esa Comisión que ustedes van a nombrar y demandan que se nombre una Comisión Internacional que investigue los crímenes ¿Ustedes como FSLN están dispuestos a permitir una comisión internacional?

Yo no sé por qué tienen que venir los internacionales a decirles algo a los nicaragüenses. Además, si vos me decís la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿quién no sabe que está parcializada? Ha sido ocupada contra Venezuela, Bolivia, contra Nicaragua… Pero cuando fue en Honduras donde hubo un montón de muertos se quedaron en silencio, no dijeron nada. Entonces, esa comisión, yo, personalmente, no confío en ella.

"La mayor parte de los estudiantes entendían que las protestas eran solamente por el Seguro Social".

¿Cómo encontrar un punto medio? Porque también hay gente que no cree en esa comisión que ustedes están formado…

Hay que dejar trabajar a la Comisión y ver quienes la integran. Vos no podés tener una posición previa a una comisión que ni siquiera se sabe quiénes la integran y cómo va a trabajar. No se sabe y ya la estas descalificando y pidiendo una intervención estratégica, lo que obviamente no está hecho de buena fe.

Como nicaragüenses nosotros queremos proponer integrantes a la Comisión de la Verdad, no que venga la Comisión Interamericana, porque ya sabemos qué significa: significa la condena para todos nosotros -a todos, sin haber dicho nada- porque ese es trabajo de ellos, condenar a los gobiernos que no sean del agrado de Estados Unidos.

Había un trabajo conspirativo para conseguir eso, una "primavera nicaragüense".

Usted habla de una conspiración internacional ¿Está diciendo que los estudiantes que han estado protestando en la calles son parte de esa conspiración?

Mirá, la mayor parte de los estudiantes entendían que las protestas eran solamente por el Seguro Social. Ellos veían injusto el impuesto a los ancianos y eso los motivó un poco a salir a la calle. A medida que se fue hablando con ellos se quedó (en protesta) la universidad que era la vectora de todo esto, que es de los bautistas, la UPOLI (Universidad Politécnica). Y es en esa donde se mantiene el poco de rebeldes. ¿Qué le quiero decir con eso? Que no era una manifestación estudiantil total, sino que era un sector del estudiantado que entusiasmó temporalmente a otras universidades nacionales, que ya están normales, mientras la UPOLI sigue guerreando.

Se les explicó a los alumnos de las otras universidades lo de las reforma del Seguro y ellos entendieron que ya no se trataba de la reforma, se trataba de destrucción del poder, y obviamente se retiraron porque nos son tontos. Había una línea de confundir al estudiantado. Es decir, quedó reducido a la UPOLI y a la UCA (Universidad Centroamericana), que son dos universidades prácticamente privadas aunque tienen fondos estatales, pero ellos tienen una oposición contra el gobierno.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El gobierno acusa a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Managua de "seguir guerrando".

Diputado, usted fue joven y fue estudiante y se rebeló contra Somoza siendo estudiante. ¿Cree realmente que los estudiantes pueden ser manipulados?

Mirá, yo creo que hay una cantidad de estudiantes que son manipulables… Yo fui joven y fui emotivo, y participé en la manifestación estudiantil de los años de Somoza, pero te voy a decir una cosa: en ese entonces, nosotros no nos dejábamos manipular por los grupos de partidos que estaban tratando de ocupar a los jóvenes, porque hay una diferenciación social y nosotros teníamos un proyecto de Nación y estábamos muy claros.

Ahora, aquí tampoco creas que a todos los engañaron, porque la UNAN (Universidad Nacional Autónoma) de Managua no se movió, no salió, porque la UNAN de Managua tiene un grupo de jóvenes más competentes.

Pero la UNAN de León sí

La UNAN de León se movió una parte, pero la UNAN Managua no. No se movió y la buscaron y le dijeron, pero no se movió.

El Frente Sandinista tiene una presencia nacional importante, es el único partido que tiene una presencia nacional de verdad".

En las protestas hay jóvenes que dicen que vienen de las estructuras del FSLN y están inconformes con ustedes…

Desconozco eso. Los estudiantes tienen su propia estructura, no pertenecen directamente a la estructura partidaria territorial. Ahora, si hay algunos estudiantes que dentro de las universidades han estado con el sandinismo, y anden en otro lado, puede ser posible, no quisiera negarlo totalmente…

¿No ha debilitado todo esto al Frente sandinista? ¿Es el FSLN un partido con menos poder del que tenía hace tres semanas?

No, el Frente Sandinista tiene una presencia nacional importante, es el único partido que tiene una presencia nacional de verdad.

Derechos de autor de la imagen Ismael López Image caption Jacinto Suárez no cree que la situación haya debilitado al Frente Sandinista.

Pero le pongo un ejemplo: Monimbó se mantiene en protesta, un pueblo eminentemente Sandinista…

Yo te diría que hay sandinistas y antisandinistas en León, en Monimbó, como en todos lados, y eso se ha expresado en las votaciones. El Frente gana con 64 o 65% y hay un 35% que no es sandinista.

Otro: hay militantes del FSLN, concejales descontentos, renunciando en algunos municipios…

Yo no he visto a ninguno.

Renunció uno en Catarina, otro en Dirimo, y en Diría.

Para serte sincero no me he informado sobre eso.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La Iglesia es uno de los sectores que ha condenado la violencia.

También vemos al sector empresarial criticándolos y condenándolos por todos los muertos, igual, la iglesia, los artistas… ¿Cree usted que el FSLN manejó bien la crisis?

Mirá, yo creo que se manejó adecuadamente la crisis, aunque se cometieron obviamente errores, porque lo del Seguro fue un pretexto. Es decir, esa gente estaba dispuesta al enfrentamiento y se soltaron como un pretexto, fijate que se disolvió el decreto y la gente todavía sigue peleando, entonces vos no podés decir que todo fueron errores del gobierno.

También te repito que había un trabajo conspirativo para conseguir eso, una "primavera nicaragüense". Eso es lo que nos ha pasado aquí, porque aquí encontramos resistencias. Vos estás claro que los comités departamentales fueron defendidos por el Frente, varios supermercados fueron defendidos con la organización de la gente del partido.

Lo que muestran los videos de muchas de las tiendas saqueadas es a miembros de la Policía acompañando a los saqueadores

Yo no he sabido de eso. No, espérame un momento, el video que anda circulando es un video del incendio del Mercado Oriental, en el que los policías están ayudando a sacar la mercadería y, como canallas, los pusieron como saqueadores.

No, hay más videos, porque en los supermercados y en todas estas tiendas cuando comenzó el saqueo el domingo había cámaras, y se ve cuando llegan policías antimotines, con otra gente, y dirigen el saqueo… Le estoy contando lo que muestran los videos

¿Cuándo fue que comenzó el saqueo? ¿El domingo?

Hablemos de los muertos: ¿por qué la mayoría de estudiantes fallecidos tienen disparos por armas de fuego al pecho o la cabeza?

Son 18 estudiantes y 11 personas. Son 29 los muertos, más tres policías.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos habla de que tiene confirmado 45 fallecidos durante las protestas…

¿Dónde están? Con lista y nombres y todo son 18 estudiantes y 11 ciudadanos. Que exageren los números es otra cosa, pero esta es la lista oficial: 18 estudiantes, dentro de los cuales hay gente nuestra, 11 ciudadanos y tres policías.

¿Le parecen pocos 32 muertos?

No, no, no, es una cifra respetable, es una cifra preocupante, porque esos muertos fueron en cuatro días de enfrentamientos lo que te dicen que fueron muy fuertes… Claro que estamos preocupados, pero solo se lanzan cargos y nadie tiene la verdad en sí.

Hay expertos que señalan que los disparos arriba del pecho son disparos a matar.

¿Disparos de quién? ¿De qué arma? Dicen que no vale lo que dijo Medicina Legal, entonces ¿qué hacemos? Medicina Legal es el organismo que te puede decir qué balazo lo mató, no lo que dice la gente, sino el organismo especializado.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La policía antimotines enfrentó con armas las protestas en Managua.

¿En qué condiciones murieron esas personas?

En los enfrentamientos, con balas de goma y balas de verdad, salvo un muchacho que murió quemado en León, era un compañero nuestro, José Antonio Cadenas, del cual no se habla. Hay otro caso que es horrible, el de Álvaro Conrado (el adolescente de 15 años), le pegaron un tiro en el cuello, un tiro de goma pero le pegó en la yugular y en el hospital no lo atendieron, en Cruz Azul, lo cual sería condenable.

Según el certificado de defunción de Álvaro Conrado, él falleció por herida de arma de fuego

Pero solamente tenía un balazo.

El certificado no menciona cuántos, sólo dice que por arma de fuego

Y dicen que fue bala de goma, pero en el lugar que pegó es mortal. A veces las balas de goma matan, no es extraño, porque hay partes del cuerpo… Si te da en el ojo lo perdiste, no es cierto que sea tan inofensivo, ni aquí ni en ningún país. La Policía andaba balas de goma, eso es lo que andaba.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Se cuestiona si la policía disparó a matar a los manifestantes.

En los videos se ve que estaban disparando armas de fuego…

Es que no puedes distinguir, el fusil es el mismo, parecen escopetas, porque disparan balas de fuego y disparan balas de goma. Entonces es muy difícil, salvo que lo veás y lo percibás directamente. Te lo digo, yo fui militar y te lo digo directamente: la bala de goma y el otro se dispara de igual manera, tienen el mismo percutor, tienen la misma carga de pólvora, lo diferente es que uno es de plomo y el otro es de hule.

Entonces, cuando está disparando la Policía vos escuchas la detonación y lo has visto, y lo que está disparando es goma, la gente que esta atrás cree que es pólvora, pero es goma, pero esa es la idea de la bala de goma, que al momento de disparar parezca real, para atemorizar a los manifestantes, y es goma.

Estamos de acuerdo con una solución pacífica, sin que se diga que hay salida del gobierno o no".

Hablemos del diálogo que está propuesto con varios sectores. ¿Qué están dispuestos a ceder ustedes?

No te puedo decir, porque ni siquiera está instalado.

Hay sectores que piden una salida pacífica del gobierno del Presidente Ortega…

Por supuesto que la salida tiene que ser pacífica. Este país tiene un espiral de violencia que ya no. Miren lo que nos pasó ahorita con un estallido, un montón de muertos, que nadie los está queriendo, salvo un sector que dice que no hay que dialogar, yo no sé qué quieren.

¿Me está diciendo que ustedes estarían dispuestos a preparar una salida pacífica del gobierno?

Estamos de acuerdo con una solución pacífica, sin que se diga que hay salida del gobierno o no. Una solución pacífica. Ellos hablan de una salida pacífica, cuando no se ha hablado ni una palabra, ni se han sentado, y están pidiendo salida pacífica.

Tampoco eso contribuye, que vos querás llegar al diálogo con precondiciones. Miren que prudente ha sido el gobierno que no ha dicho nada sobre el diálogo, en el sentido de qué va ir hacer ahí, en el sentido de pedir o querer, porque no quiere precondicionar, como lo están haciendo otros sectores.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Manifestantes piden la renuncia de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo.

Si a ustedes en el Diálogo les plantean que permitan una salida pacífica del gobierno Sandinista, ¿estarían dispuestos a discutir ese tema?

Yo no soy delegado del diálogo, no tengo nada que ver con el diálogo.

Pero es representante del FSLN

Yo no sé adónde vamos, pero el Frente Sandinista siempre ha demostrado, cuando negocia, ser sumamente amplió. Lo demostró en Esquipulas (cuando se discutió el fin de la guerra de la década de 1980) y el negociador es el mismo: el Comandante Daniel Ortega.

Cuando él se sentó a negociar en 1987 con la oposición, decidieron adelantar las elecciones. Es decir, Daniel no cumplía su período y se adelantaron, y pocos se acuerdan que en esa elección que ganó Doña Violeta…Esa es una lección de voluntad política.

¿Y si les piden adelantar las elecciones?

No sé, no te puedo adelantar nada…

Todos los sectores que van al Diálogo piden que se esclarezcan los crímenes de las jornadas de protesta

Hay precondiciones, y un diálogo no puede tener precondiciones, porque cuando ponés precondiciones es que no te interesa dialogar. Ahora, si en el Diálogo se pone un punto que diga esclarecimiento y que si no hay esclarecimiento no se da el diálogo… Lo importante es sentarse y con ese pretexto algunos sectores no se quieren sentar.

Usted es amigo del Comandante Ortega desde que estaban en la cárcel… ¿no ha hablado con él en estos últimos días?

Como no, tengo contacto con él.

¿Cómo está?

Está muy tranquilo, porque tiene una virtud de escoger las cosas con mucha frialdad y está haciendo lo que tiene que hacer, aceptar el Diálogo y sentarse a ver lo mejor para Nicaragua.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Manifestantes en apoyo al gobierno de Daniel Ortega también salieron en grandes números para pedir un fin a la violencia.

¿De los muertos no le dijo nada?

No. Todo mundo está dolido por los muertos, está dolido por esos muertos. Ahora yo he oído a una versión que habría que investigarla: los francotiradores. No sé, habría que ver la versión policial porque no sé si los policías se volvieron delincuentes…

Hay gente que también busca la destitución de la Jefatura Policial…

Es que no se puede juzgar de previo a la Policía. En primer lugar, la Policía es un cuerpo represivo. Entonces ellos estaban obligados a buscar el orden, esa es su obligación, ellos la cumplieron. ¿Hubo exceso o no? Esa es otra historia. Ahora ya sabemos que cuando hay manifestaciones y quieren muertos, los matan dentro de la misma manifestación.

Eso decía Somoza sobre ustedes cuando eran guerrilla…

Pero a nosotros no nunca nos mataron con francotiradores.

En la masacre del 22 de enero de 1967 sí.

No, esta es una versión nueva, en aquellos años los francotiradores eran otra historia. A nosotros nos mataban a bala viva.

