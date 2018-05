16 grandes crónicas y reportajes para entender por qué El Faro de El Salvador es un referente fundamental del periodismo latinoamericano

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption El Faro está basado en El Salvador, pero ha sabido cubrir como nadie la historia reciente de toda la región centroamericana.,

Fue a fines de junio de 2009 que descubrí a El Faro, cuando literalmente me tropecé con Carlos Dada -su fundador y entonces director- y José Luis Sanz, quien varios años después asumiría el cargo- en una Honduras convulsionada por el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya.

Para ese entonces, el primer periódico exclusivamente digital de América Latina ya tenía 11 años de haberse fundado en el vecino El Salvador, pero estaba iniciando una nueva etapa que rápidamente lo posicionaría como un referente fundamental del periodismo latinoamericano.

Y en las largas conversaciones facilitadas por el toque de queda que nos obligaba a regresar temprano al hotel que compartíamos en Tegucigalpa, Carlos me remitió a una extraordinaria crónica publicada tan solo unos días antes como ejemplo de lo que estaban intentando.

"Mi sola presencia en este lugar invoca a la muerte. Me lo dice esta mujer que llora delante de mí: si no me voy, ella se muere", son las palabras con las que Carlos Martínez empieza a contar la historia de una llamada telefónica que le sirve para tejer un apasionante retrato de la trágica y violenta realidad salvadoreña.

Derechos de autor de la imagen Fred Ramos/El Faro Image caption Carlos Dada fundó El Faro en 1998, junto a Jorge Simán.

"Un hombre está peleando con mi mami" -el título de la crónica-, hace sin embargo, mucho más que eso. Y yo, que me enamoré a primera vista, inevitablemente sigo remitiendo a ella como ejemplo de la extraordinaria capacidad de El Faro para contar -y explicar- a El Salvador y a Centroamérica.

La trayectoria de un medio y de unos periodistas que desde entonces a la fecha han ganado virtualmente todos los grandes premios del periodismo en lengua castellana -y uno que otro más- no se puede sin embargo resumir en una sola pieza.

Así que para marcar su 20 cumpleaños le pedimos a José Luis Sanz que nos ayudara a identificara a aquellas que mejor ejemplifican ese extraordinario trabajo.

Esta es su selección, que presentamos en orden de publicación con enlaces a sus versiones originales. Una selección que perfectamente puede figurar, tal cual, en cualquier antología de lo mejor del periodismo centroamericano.

1. Las esclavas invisibles (2009)

Entre 2009 y 2010, El Faro mantuvo durante año y medio a un equipo de tres personas en México para narrar el tránsito de los migrantes centroamericanos en su ruta a Estados Unidos.

El proyecto "En el camino" dio exhaustiva cuenta de los riesgos de ese trayecto: secuestros masivos, la violencia de los Zetas, la corrupción de las autoridades, la violencia sexual, la prostitución como nueva vida...

Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Images Image caption Un burdel en Tapachula, parte de la ruta de numerosos migrantes centroamericanos.

El resultado fueron el libro de crónicas "Los migrantes que no importan", traducido a seis idiomas; el libro de fotografías "En el Camino", y un largometraje documental: "María en tierra de nadie".

Pero, como ejemplo, Sanz eligió este trabajo de Óscar Martínez, quien años después ganaría el Premio María Moors Cabot (en 2016, cuando también recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa).

2. Así matamos a monseñor Romero (2010)

Sanz describe este trabajo de Carlos Dada como una "crónica resultado de 4 años de investigación sobre el asesinato del arzobispo de San Salvador, que terminó de desencadenar la guerra civil salvadoreña".

La crónica gira alrededor de la única entrevista hecha hasta la fecha en la que uno de los asesinos relata la conspiración y ejecución del plan para matar a Romero.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Monseñor Óscar Arnulfo Romero, "el Santo de América", se apresta a ser canonizado por el Vaticano.

Un año después -es decir, seis años antes que Martínez- Dada también fue galardonado con el María Moors Cabot, el premio periodístico más antiguo del mundo y uno de los más prestigiosos.

Lea: "Así matamos a Monseñor Romero"

3. El criminalista del país de las últimas cosas (2010)

Este trabajo multimedia le valió a Carlos Martínez el Premio Ortega y Gasset de periodismo en 2011.

"Un retrato de la tragedia diaria y debilidad institucional de uno de los países más violentos del mundo", es el resumen de Sanz de este extraordinario perfil de Israel Ticas, el único criminalista de la fiscalía de uno de los países más violentos del mundo.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Israel Ticas durante una exhumación en El Salvador.

Abajo, un enlace a los videos.

4. El cartel de Texis (2011)

Hace siete años, El Faro reveló la existencia de una estructura de narcotráfico que había permanecido en la sombra durante casi una década gracias a sus vínculos con políticos, funcionarios públicos y jefes policiales.

Y desde entonces, la publicación no ha dejado de hurgar en las entrañas del crimen organizado en Centroamérica, uno de los temas centrales de su proyecto "Sala Negra".

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Drogas incautadas en El Salvador.

Esa "fue la primera vez que periodistas de El Faro recibieron amenazas y tuvieron que recibir protección policial", recuerda Sanz. Pero no fue la última.

5. El Barrio roto: la historia de la pandilla Barrio 18 (2011)

Nueve meses de investigación dieron como resultado una crónica en cinco capítulos que recorre la historia de una de las pandillas más importantes de El Salvador, desde su llegada desde Los Ángeles a su fractura en una violenta guerra interna.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Mareros en una cárcel de El Salvador.

"Una explicación de las cadenas de violencia que se esconden, como ríos subterráneos, en las noticias de sucesos", dice Sanz.

También una lectura fascinante.

6. La revolución de las palmeras (2012)

Antes del asesinato de Bertha Cáceres, El Faro ya había reportado la violencia contra los movimientos campesinos y medioambientales que se oponían a los cultivos de palma en Honduras.

Seis años después de publicada, esta crónica de Daniel Valencia sigue teniendo vigencia.

7. La única entrevista con la cúpula de la Mara Salvatrucha (2012)

Tras la publicación que hizo pública la tregua entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y el gobierno de El Salvador, que duró dos años, El Faro entrevistó durante ocho horas a la cúpula de la MS13, dentro del a cárcel desde la que controla sus estructuras nacionales e internacionales.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Un integrante de la MS-13.

La cobertura completa de la tregua le valió a El Faro el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación en 2013.

8. El último atuendo de los desaparecidos (2014)

Este trabajo fotográfico le valió a Fred Ramos el Premio World Press Photo 2014 en la categoría "Vida Cotidiana".

Derechos de autor de la imagen Fred Ramos/El Faro Image caption Este ensayo fotográfico le valió a Fred Ramos el prestigioso premio World Press Photo.

Es, en palabras de su director, un "ensayo fotográfico sobre una tragedia opacada por los homicidios".

9. El rey justo de la cárcel del infierno (2014)

Una mirada al autogobierno de los presos en las cárceles de Honduras, donde un joven asesino impartía justicia, guardaba orden y controlaba negocios con el beneplácito de la mayoría de internos.

Finalista del premio Gabriel García Márquez de Periodismo Iberoamericano.

10. El fin de la primavera de Claudia Paz (2014)

"Crónica en dos capítulos de la lucha por el control de la justicia en Guatemala, después de que la Fiscal Claudia Paz lograra llevar a juicio por genocidio al exgobernante de facto Efraín Ríos Montt", es el escueto resumen de Sanz de estos dos textos de su autoría.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Efraín Ríos Montt durante su juicio por genocidio.

11. La Policía masacró en la finca San Blas (2015)

Durante los últimos tres años, El Faro ha denunciado repetidamente la existencia de grupos de exterminio en la Policía de El Salvador.

"Esta fue la primera investigación sobre el tema que se hizo en el país y abrió un debate internacional sobre nuevas violaciones de Derechos Humanos 25 años después de la guerra civil", cuenta Sanz.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Comandos especiales de la policía de El Salvador.

"Dos años después de la masacre, todos los acusados fueron declarados inocentes", destaca sin embargo el director de El Faro.

12. La mafia de pobres que desangra El Salvador (2016)

Una inmersión en la economía de las pandillas salvadoreñas, que desmonta los mitos sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico internacional.

Fue la primera investigación conjunta entre The New York Times y un medio latinoamericano, y se publicó simultáneamente en inglés en Estados Unidos y en español en El Salvador.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Mareros salvadoreños en ruta a la cárcel.

13. Un paraíso para los violadores de menores (2017)

"Periodismo de datos para retratar una violencia brutal pero invisibilizada", dice Sanz de este trabajo de Laura Aguirre y María Luz Nóchez.

Premio Latinoamericano de periodismo de investigación en 2017.

14. De migrantes a refugiados (2017)

"Retrato en seis países de una crisis de desplazamiento forzado que el gobierno de El Salvador niega", es la descripción que Sanz hace de este especial, una investigación conjunta con Univisión Digital que fue publicada simultáneamente en inglés y español.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Para Sanz, los centroamericanos ya no migran, huyen.

"Cada vez más, familias enteras abandonan El Salvador y Honduras, ya no para migrar a Estados Unidos en busca de un sueño, sino huyendo de la violencia y buscando refugio en Belice, México o Costa Rica", explica Sanz.

El trabajo recibió el premio Hillman y una mención honorífica del Overseas Press Club.

Lea: De migrantes a refugiados, el nuevo drama centroamericano

15. Radiografía de un sistema educativo en ruinas (2017)

Esta sistematización interactiva de 20 variables de las más de 3,000 escuelas públicas de El Salvador, para retratar sus gravísimas carencias y la falta de políticas educativas y de inversión sólidas en el país.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Una escuela de El Salvador.

Es un ejemplo de los esfuerzos de El Faro para ampliar su agenda.

Con análisis de expertos y reportajes fotográficos y audiovisuales sobre casos paradigmáticos.

Lea: Radiografía de un sistema educativo en ruinas

16. El privilego de abortar (2018)

Y, para terminar, este reportaje que retrata la violencia con la que el sistema legal arriesga la vida de las mujeres salvadoreñas que necesitan un aborto.

Y también -en palabras de José Luis Sanz- cómo la ley, que es una de las más restrictivas del mundo "convierte el aborto seguro por un lado, o la posibilidad de ir a la cárcel por una simple pérdida natural de embarazo, en una expresión de desigualdad económica".

Lea: El privilego de abortar

Esta recopoilación se realizó en ocasión de la 8va edición del Foro Centroamericano de Periodismo (ForoCAP) de El Faro, que tiene lugar en San Salvador del 14 al 19 de mayo con la participación de BBC Mundo.

