¿#Regrexit?: más de 3 millones piden que se celebre un segundo referendo sobre permanencia de Reino Unido en la Unión Europea

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Jóvenes afuera del parlamento británico donde protestaron el viernes contra el resultado del referendo.

Todo fue que se conocieran los resultados del referendo con el que los británicos decidieron que había llegado el momento de abandonar la Unión Europea para que empezaran a aparecer arrepentidos.

Pero también hay muchos que parecen creer que el capítulo británico en la historia de la UE todavía no se ha cerrado definitivamente, y millones ya han firmado una petición para que se celebre un segundo referendo sobre el tema.

En ese momento apenas tenía 22 firmas de apoyo. Pero menos de 24 horas después, ya superaba el millón. Y en la mañana de este domingo ya registraba el apoyo de más de 3 millones de personas.

Elaborada por el ciudadano Oliver Healey -aparentemente un simpatizante de la opción "Salir" que no esperaba la victoria del Brexit-, la petición solo puede ser firmada por ciudadanos británicos o personas residentes en el Reino Unido.

"Nosotros, los firmantes, le hacemos un llamado al gobierno de su majestad para que implemente un decreto por el que si el voto por quedarse o salir (de la Unión Europea) es menor del 60% basado en una participación menor del 75%, debería haber otro referendo", se lee en la misma.

Image caption La petición a las 10:50 am de Londres (9:50 GMT) del domingo.

Con una participación de 72%, el jueves hubo 17 millones 410.742 votos a favor de salir (52%) y 16 millones 577.342 (48%) votos a favor de permanecer.

Y, de acuerdo con los promotores de la segunda consulta, esto no es suficiente para dar un paso de tanta trascendencia.

De hecho, según el profesor de la Universidad de Harvard Kenneth Rogoff, si se consideran el total de los votantes elegibles Reino Unido estaría abandonando para siempre la Unión Europea por decisión del 36%.

Colapso

El referendo no es vinculante y la decisión final de abandonar o no la debe tomar el parlamento, pero los analistas coinciden en que sería suicidio político no obedecerlo.

Al mismo tiempo, si bien en su momento el primer ministro, David Cameron también aseguró que no se celebraría una segunda votación, la petición ahora tendrá que ser considerada por el poder legislativo porque superó el umbral requerido de 100.000 firmas.

Derechos de autor de la imagen AP Image caption Cameron dijo el viernes que un nuevo primer ministro debería ser electo antes del inicio de la conferencia del Partido Conservador, prevista para octubre.

De hecho, la solicitud está siendo canalizada a través de la página web del parlamento británico.

Y, en un determinado momento, el número de personas que quería firmar la petición provocó que el sitio web se bloqueara.

El servicio, sin embargo, se restableció tiempo después y sigue funcionando.

La caída de la página se debió, según una vocera de la Cámara de los Comunes, a "un excepcional alto número de usuarios que simultáneamente querían acceder a una misma petición".

"Comparado con otras ocasiones, ésta fue significativamente más alta", dijo.

No deja de ser paradójico que aquellos que no están contentos con la salida de Reino Unido de la Unión Europea estén ahora aprovechando un argumento originalmente esgrimido por los euroescépticos.

Nigel Farage, líder del partido UKIP y uno de los principales líderes de la campaña para que le Reino Unido saliera de la Unión Europea, había dicho en mayo que una victoria estrecha de la opción de quedarse, "Remain", podría provocar una demanda imparable por una repetición del referendo.

En esa oportunidad, Farage dijo que si el "Remain" ganaba por 52% contra 48% iba a significar que se trataba de "un asunto pendiente".

Y todo indica que Healey pensaba lo mismo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption De acuerdo con la encuesta oficial del gobierno, YouGov, 75% de los electores de entre 18 y 24 años votaron por "Remain", por quedarse en el bloque europeo.

El sistema de peticiones parlamentarias es supervisado por el Comité de Peticiones, el cual considera que si las peticiones han recibido más de 100.000 firmas debe llegar a la Cámara de los Comunes y ser debatidas en esa instancia.

Se prevé que el comité se reúna el martes.

De acuerdo con el periodista de la BBC Ian Watson, es extremadamente improbable que un segundo referendo sea promulgado.

"La principal razón es que se está pidiendo una legislación retrospectiva. (La petición) sugiere que otro referendo es requerido porque el lado ganador tiene menos de 60% del voto y hubo menos de 75% de la participación", señaló.

No se pueden crear nuevas reglas por estar del lado perdedor y especialmente cuando la consulta ya se celebró, explicó.

Otra razón que argumenta el periodista es que aunque la petición puede llegar a ser debatida en el parlamento, no existe una obligación legal de que éste actúe.

Watson indicó que el Reino Unido seguirá siendo miembro de la Unión Europea por al menos los próximos dos años más.

Arrepentimientos

El periódico británico The Independent informó que funcionarios de los servicios electorales han reportado llamadas en las que los ciudadanos les han preguntado si pueden cambiar su voto, mientras que otras personas han admitido públicamente que intentaron usar su voto como una forma de protestar con la certeza de que la opción de permanecer ganaría.

Entre los firmantes de la petición, se cree que podrían haber personas que votaron por salirse del bloque de 28 países y ahora se arrepienten.

El noticiero del canal británico 5, 5News, entrevistó a una joven a quien le gustaría retroceder el tiempo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption 56% de los votantes de entre 25 y 49 años también se mostró a favor del continuar en el bloque.

"(Si pudiera) regresaría al centro de votación y votaría por la opción de quedarse simplemente porque esta mañana (del viernes) la realidad nos golpeó y porque estamos sintiendo el remordimiento de ver que realmente estamos dejando la Unión Europea. Es muy decepcionante", señaló la joven británica.

"Aunque la mayoría de mi familia votó por salirse de la Unión Europea, realmente nos estamos arrepintiendo hoy", indicó.

Cuando la periodista le preguntó si creía que podía tener la oportunidad de volver a votar, la joven respondió:

"Sí, de hecho les dije a mis hermanas (…) que deseaba que pudiésemos tener el chance de votar otra vez simplemente porque haría las cosas diferente".

"Estoy preocupada, preocupada por mi trabajo en el futuro".

#Regrexit

Y una joven entrevistada el viernes por la BBC, quien también votó por dejar la Unión Europea, dijo: "Esta mañana cuando me desperté, pensé: 'Oh Dios, de hecho, quisiera que nos hubiésemos quedado' (…) Creo que estaba indecisa y hay muchas personas que están en shock".

"Estoy en shock por el hecho de que votamos por salirnos. No pensé que (esa opción) ganaría. No pensé que mi voto tuviera importancia porque pensé que íbamos a quedarnos y la renuncia de David Cameron me ha sorprendido", dijo otro votante entrevistado en Manchester.

Y ese remordimiento ha llevado a que se difunda en las redes sociales una nueva hashtag: #Regrexit, que es una combinación de las palabras en inglés Regret: arrepentimiento y Exit: salida. La prensa local también está usando la palabra compuesta: "Bregret", que es Brexit (Britain exit= salida británica) + regret.

Derechos de autor de la imagen Twitter

El hashtag se ha usado en Twitter para dar a conocer la petición introducida en el parlamento, para algunas bromas e incluso para la crítica:

Matthew Yude escribió: "Sin compasión con #Regrexite rs. La gente necesita asumir responsabilidad por su deliberada ignorancia".

Y hasta ha inspirado expresiones artísticas:

Derechos de autor de la imagen Twitter/@Christy_Artist

Por lo demás, un segundo referendo sobre el Brexit no es la única idea que podría tener que considerar el parlamento.

La mayoría de los votantes en Londres, Escocia e Irlanda del Norte respaldaron la opción de quedarse en el bloque europeo.

Por eso la ministro principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dio a entender que su gobierno se estaba preparando para convocar a un segundo referendo sobre la independencia escocesa.

Y una petición que pide que Londres se declare independiente y se mantenga en la Unión Europea ya ha atraído más de 100.000 firmas.