Donald Trump y Hillary Clinton debatieron durante 90 minutos.

Mantuvieron las formas, pero no se dieron tregua.

El esperado primer cara a cara entre la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, y el aspirante republicano, Donald Trump, estuvo marcado por un constante intercambio de ataques y acusaciones.

El debate, celebrado en las instalaciones de la Universidad Hofstra en Nueva York, se dividió en tres segmentos de media hora cada uno, dominados por temas como la economía, el racismo y el terrorismo.

Trump no perdió la oportunidad de hablar de México y como ha hecho en numerosas ocasiones en los últimos meses, culpó a la nación latinoamericana de la pérdida de trabajos en EE.UU.

El magnate se presentó a sí mismo como un exitoso empresario que representa un cambio con respecto a la vieja política con la que relacionó a Clinton.

La candidata demócrata, por su parte, cuestionó el historial de Trump en el mundo de los negocios, su trato a las mujeres y a las minoría raciales, y su capacidad o falta de ella para presidir el país.

El debate fue moderado por Lester Holt, periodista de la cadena NBC.

Según el análisis de los medios estadounidenses, Clinton salió más airosa de lo esperado de un encuentro que no se preveía fácil para ella, manteniendo la calma y mostrando sus credenciales en labores de Estado.

Trump, en cambio, pasó más tiempo a la defensiva de lo que era previsible.

BBC Mundo te presenta 7 frases que han marcado el primer debate presidencial a poco más de un mes de que los estadounidenses elijan a su próximo mandatario.

1. "Difundiré mis declaraciones de impuestos cuando ella publique los 33.000 correos que fueron borrados"

Preguntado por el moderador, Lester Holt, de la cadena NBC, sobre las razones por las que no ha divulgado sus declaraciones de impuestos, Trump aprovechó la ocasión para atacar a Clinton por su uso de un servidor de correos privado cuando era secretaria de Estado.

El tema de los impuestos de Trump y los correso de Clinton también estuvo presente en el debate.

"Difundiré mis declaraciones de impuestos cuando Clinton publique los 33.000 emails que fueron borrados", señaló el magnate inmobiliario en un tema que Clinton ha reconocido como un error.

Clinton, por su parte, utilizó el momento para especular sobre las razones por las cuales cree que Trump no informa sobre sus impuestos: "O no es tan rico, o no lo ha hecho tan bien, o es que no quiere que los estadounidenses sepan que no ha pagado nada en impuestos federales".

2. "No me sorprende que hayas estado luchando contra Estado Islámico durante toda tu vida adulta"

Luego de que Clinton invitara al auditorio a visitar su página web, Trump criticó que ella allí tuviera publicadas sus propuestas para combatir al autodenominado Estado Islámico (EI).

Los cónyuges de los candidatos, Melania Trump y Bill Clinton, se saludaron antes del debate.

"Ella dice en su página web cómo combatir a EI. No creo que al general Douglas MacArthur le gustaría mucho eso", dijo el magnate.

Luego agregó: "Le dices al enemigo todo lo que quieres hacer. No me sorprende que hayas estado luchando contra EI durante toda tu vida adulta".

3. "Yo no creo que Hillary tenga la resistencia física"

Hacia la etapa final del debate, el moderador le preguntó a Trump por una frase en la que el aspirante republicano había dicho que Clinton no tenía "el aspecto físico" para ser presidente.

"Ella no tiene la apariencia. No tiene la resistencia física", dijo y añadió: "Tienes que ser capaz de negociar nuestros acuerdos comerciales…Yo no creo que Hillary tenga la resistencia física".

Trump se mostró a la defensiva durante parte del debate.

Clinton respondió con contundencia: "Cuando él viaje a 112 países y negocie un acuerdo de paz, un cese el fuego, la liberación de unos disidentes… o pase 11 horas testificando frente a un comité del Congreso, me podrá hablar a mí de resistencia física".

4. "Un hombre que puede ser provocado con un tweet no debería tener sus dedos en ningún lugar cercano a los código nucleares"

Ambos candidatos intercambiaron acusaciones acerca de no tener el carácter apropiado para ser presidente.

El debate de esta noche podría convertirse en el más visto de la historia en EE.UU.

Mientras Trump insinuaba que Clinton no era lo suficientemente fuerte, ella le acusaba de ser demasiado voluble.

"Un hombre que puede ser provocado con un tweet no debería tener sus dedos en ningún lugar cercano a los código nucleares", dijo la candidata demócrata.

5. "Clinton no quiere usar un par de palabras: ley y orden. Necesitamos ley y orden. Sin ello no vamos a tener un país"

Durante el segmento dedicado a debatir sobre el estado de las relaciones raciales en Estados Unidos, que derivó en una discusión sobre la reforma del sistema de justicia y la criminalidad, Trump aprovechó para apelar a sus votantes más a la derecha.

Hillary Clinton abogó por una reforma del sistema judicial para combatir la criminalidad.

"Clinton no quiere usar un par de palabras: ley y orden. Necesitamos ley y orden. Sin ello no vamos a tener un país", dijo y afirmó que los negros y los latinos viven en situaciones muy peligrosas por culpa de la criminalidad.

Tomó como ejemplo a la ciudad de Chicago y aseguró que desde que Barack Obama es presidente casi 4.000 personas han sido asesinadas allí.

6. "Él llamó a esta mujer Miss Piggy"

En lo que fue considerado como un guiño al voto femenino y latino, Clinton criticó a Donald Trump haciendo referencia a la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado.

Esta fue una de las citas más celebradas de Hillary Clinton durante el debate presidencial.

"Él llamó a esta mujer Miss Piggy (Miss cerdita) y Miss ama de casa porque es latina. Donald ella tiene un nombre. Es Alicia Machado y se ha convertido en ciudadana estadounidense y puedes tener por seguro que irá a votar en noviembre", dijo Clinton.

7. "¿Saben también para lo que estoy preparada? Para ser presidente"

En la parte final del debate, cuando el aspirante republicano se refirió a que Clinton se había dedicado a prepararse para el debate, ella dijo que no había nada malo en ello.

"Trump me criticó por haberme preparado para este debate. ¿Saben también para lo que estoy preparada? Para ser presidente", afirmó la candidata demócrata.