¿Primer caballero?, ¿primer hombre?: cuál sería el título de Bill Clinton si su esposa gana las elecciones en Estados Unidos

¿Será Bill Clinton el primer "primer caballero" en la Casa Blanca?

Es una pregunta que ha seguido a Hillary Clinton durante toda la campaña en las elecciones de Estados Unidos y ha generado miles de búsquedas en Google: ¿cuál será el título de Bill Clinton si ella resulta elegida el 8 de noviembre?

En el escenario mundial, el papel potencial de Clinton no es nuevo. La canciller alemana Ángela Merkel está casada con el profesor de química Joachim Sauer, quien es llamado por su propio nombre.

El esposo de la nueva primera ministra británica, Theresa May, es el consultor financiero Philip John May. Igual que en Alemania, Reino Unido no tiene título para el cónyuge de su líder.

Y un ejemplo reciente en América Latina es el de José María Rico, esposo de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a quien la prensa del país se refería como "el esposo de la presidenta".

Clinton ha hecho campaña para su esposa de la que dice será el "primer voluntario".

Pero en EE.UU., donde la pareja se conoce tradicionalmente como el presidente y la primera dama, la respuesta puede no ser tan simple.

Nunca ha habido un esposo presidencial en la Casa Blanca. Pero sí maridos de gobernadoras de algunos estados de EE.UU. y el título que han recibido es "primer caballero".

El país tiene actualmente seis primeros caballeros.

El término inundó las redes sociales durante el discurso de Clinton en la Convención Nacional Demócrata, celebrada entre el 25 y 28 de julio de 2016.

Google también informó que en esa hora se dispararon las búsquedas sobre el posible título del 42º presidente si su esposa le gana las elecciones a Donald Trump, candidato del Partido Republicano.

¿Primer güey?

Pero FGOTUS (siglas de First Gentleman of the United States o Primer Caballero de los Estados Unidos) puede no sonar tan suave como FLOTUS, las siglas utilizadas para la primera dama.

Algunos han sugerido First Dude, un apelativo coloquial que según dónde estés podría traducirse como primer tipo, güey, chamo, parcero, pata...

Y también se ha hablado de First Laddie (primer chico o muchacho), como guiño a la herencia celta de Clinton.

La sugerencia del título de First Laddie (primer muchacho o chico) viene de los simpatizante de Hillary y Bill Clinton.

"El otro día (Bill) dijo que estaba bien todo este discurso sobre mí luchando para romper barreras y convertirme en presidenta. Pero él esta intentando romper con el vínculo de hierro que la mujer ha tenido con el cargo de cónyuge del presidente. Así que creo que tendremos que averiguar cómo se le llama al esposo de una presidenta", dijo Clinton en el programa de televisión Jimmy Kimmel Live!, de la cadena ABC, en noviembre de 2015.

"Pero es un poco más complicado con él porque la gente sigue llamando 'señor presidente' a los expresidentes. Así que tengo que trabajar en esto", agregó.

"Primer hombre, primer compañero, primer caballero. No estoy segura".

Como expresidente, Bill Clinton siempre será llamado por su título anterior, lo que significa que la pareja podría convertirse en "señora y señor presidente" o "señores presidentes".

Bill Clinton dijo a los simpatizantes de su esposa en un mitin de campaña: "No importa cómo me llamen, con tal de que ella gane".

"Seréel primer voluntario y espero ser la mejor ayuda que tenga".