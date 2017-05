Noam Chomsky: "El partido republicano de EE.UU. es la organización más peligrosa de la historia de la humanidad"

Image caption "El caso de Macron es un buen ejemplo del colapso de las grandes instituciones".

Es uno de los lingüistas más famosos del mundo y un gran defensor de la izquierda política global. El académico estadounidense, además, se caracteriza por ser un activista polémico y provocador.

Después de haber apoyado públicamente el socialismo durante décadas, a sus 88 años Noam Chomsky sigue clamando contra la injusticia social y la clase política que dirige Estados Unidos.

Aprovechando una visita a la Universidad de Reading (Inglaterra), BBC tuvo la oportunidad de entrevistarlo y preguntarle acerca de la situación actual de la política occidental y, en especial, sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Donald Trump como presidente.

¿A qué apeló Donald Trump para llegar a la presidencia de EE.UU.?

La alternativa, que era el partido Demócrata, se rindió con la clase trabajadora hace 40 años. La clase trabajadora no es su distrito electoral. Nadie los representa en el sistema político. Los republicanos, aunque dicen ser sus representantes, son básicamente los enemigos de la clase trabajadora. Su mensaje político, sin embargo, está dirigido a la gente religiosa y a la supremacía blanca.

O sea, ¿cree que hubo una motivación racista en su elección?

Sin ninguna duda. Aunque el porcentaje que representó este tipo de votantes es discutible, no cabe duda que Trump sedujo a una gran parte de los fundamentalistas cristianos, un segmento importante de la población estadounidense.

¿El daño que está haciendo Trump a las instituciones estadounidenses terminará con su mandato o será permanente?

Está perjudicando y dañando el planeta. El aspecto más significativo de la elección de Trump no es sólo el propio Donald Trump, sino también lo que ha ocurrido con el partido republicano, que ha dejado sólo al resto del mundo ante el cambio climático.

"No cabe duda que Trump sedujo a una gran parte de los fundamentalistas cristianos de Estados Unidos".

Usted define al Partido Republicano como la organización más peligrosa de la Tierra.

Y de la historia de la Humanidad. En su momento dije que eran unas declaraciones escandalosas, pero es la verdad.

¿Peor que la Corea del Norte de Kim Jong-un o Estado Islámico?

¿Acaso Estado Islámico está tratando de destruir la perspectiva de la existencia humana organizada? Lo que quiero decir es que no sólo no hacemos nada por prevenir el cambio climático, sino que estamos tratando de acelerar la carrera hacia el precipicio.

Los republicanos están convencidos de que la ciencia que está detrás del cambio climático carece de fundamento.

No importa si realmente lo creen o no. La gente que verdaderamente cree en Jesucristo confía en que vendrá a salvarlos durante su vida.

Pero si la consecuencia de que crean o no en la ciencia es que vamos a utilizar más combustibles fósiles, no vamos a subvencionar a países en vías de desarrollo y estamos dispuestos a eliminar las regulaciones que obligan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces las consecuencias son extremadamente peligrosas.

A menos que vivas debajo de una roca, tienes que reconocer la seriedad de esta amenaza.

El político europeísta y liberal Emmanuel Macron ganó las elecciones francesas. ¿Usted cree que tendrá éxito? ¿Es este el fin del populismo en Europa?

El caso de Macron es un buen ejemplo del colapso de las grandes instituciones. Es un candidato independiente y los que votaron por él lo hicieron, sustancialmente, contra Le Pen. Ella sí que es un serio peligro.

¿Qué opina de las elecciones británicas y del candidato del Partido Laborista, Jeremy Corbyn?

Si fuera un votante británico, votaría por Jeremy Corbyn. Creo que Corbyn es una persona buena y decente. Sigo su carrera desde hace años y creo que el problema del partido laborista es que carece de programa y no representa a la clase trabajadora.

Usted siempre ha sido un firme defensor de Julian Assange y Wikileaks. Muchos progresistas, sin embargo, no confían en la organización.

Creo que la persecución contra Assange y la amenaza que despierta su persona son completamente infundadas. Las acusaciones deberían ser retiradas y él tendría que poder ser libre.

Considero que los procesos en su contra son un fraude. No hay razón para que las autoridades suecas lo quieran interrogar. Si sigue preso (en la embajada) es por el miedo a ser perseguido por Estados Unidos. Por esa misma razón Edward Snowden sigue en Rusia.

"La amenaza que despierta Assange es completamente infundada"

¿Tiene motivos Assange para estar preocupado?

Por supuesto que los tiene. Lo que es discutible es que WikiLeaks siga publicando informaciones.

WikiLeaks robó correos electrónicos privados y legítimos y los hizo públicos. ¿Cuál es su opinión acerca de ello?

Aunque no estoy de acuerdo con lo que hacen y no sé qué descartan publicar, y qué no, creo que la idea de informar a la opinión pública acerca de lo que hacen y esconden sus representantes políticos es buena.