La Casa Blanca niega que el presidente Donald Trump pidiera al exdirector del FBI que cerrara la investigación sobre los lazos de Michael Flynn con Rusia

La Casa Blanca negó este martes mediante un comunicado la información publicada por medios en EE.UU. de que el presidente Donald Trump pidió al exdirector del FBI, James Comey, que cerrara la investigación sobre los lazos del exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn con Rusia.

La información fue publicada inicialmente en la tarde de este martes por el diario The New York Times, que cita un memorando que habría sido redactado por Comey tras una reunión con Trump en febrero.

"Espero que puedas dejar pasar esto", le habría dicho Trump a Comey en referencia a la investigación del "caso Flynn" sobre los vínculos del exasesor de la Casa Blanca con el gobierno de Moscú, según el New York Times.

En un comunicado la Casa Blanca dijo que Trump "nunca pidió a Comey" -quien fue despedido por la Trump la semana pasada- "o a cualquier otra persona acabar ninguna investigación, incluyendo la referente al General Flynn".

La noticia surge un día después de que medios en EE.UU. informaran de que el presidente estadounidense había compartido información altamente confidencial con funcionarios rusos en una reunión que mantuvieron la semana pasada en Washington.

Este martes Trump defendió su "absoluto derecho" a compartir información con el canciller ruso, Sergei Lavrov.

¿Qué dijo Trump?

Dos personas con conocimiento del memorando, las cuales no están identificadas, son las fuentes que cita The New York Times en su reporte.

El documento escrito por el entonces director del FBI dice que Trump le dijo "Espero que puedas allanar el camino y dejar pasar esto, dejar ir a Flynn".

"Él es un buen tipo. Espero que lo puedas dejar ir", dice el documento.

La respuesta que le dio Comey fue: "Estoy de acuerdo en que es un buen tipo", según el diario.

El exfuncionario habría escrito el memorando "inmediatamente después de la reunión", la cual ocurrió el pasado 14 de febrero, un día después de que Flynn presentó su renuncia.

El que fuera consejero de Seguridad Nacional, que estuvo solo 24 días en el cargo, renunció luego de que se inició una investigación en el Congreso de EE.UU. sobre sus contactos con diplomáticos de Rusia.

Según las fuentes de The New York Times, Comey había escrito memorandos de todas las reuniones y llamadas que tuvo con Donald Trump, algunos de los cuales son clasificados.

Los creó para "documentar lo que él percibe como esfuerzos indebidos del presidente para influir en una investigación en marcha", según el diario.

Sin embargo, la Casa Blanca rechaza esta información que ha sido retomada por todos los medios de Estados Unidos este martes.

"El presidente tiene el máximo respeto por nuestras agencias de seguridad, y todas las investigaciones. Esta no es una representación verídica o exacta de la conversación entre el presidente y el señor Comey", dijo el gobierno de EE.UU.