Estados Unidos: 4 frases explosivas de los emails publicados por Donald Trump Jr. sobre la polémica reunión que mantuvo con una abogada rusa que le ofreció información sobre Clinton

La palabra "explosivos" no le hace justicia a los detalles de los emails que Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, publicó este martes en Twitter, y que hacen referencia a una reunión que mantuvo el año pasado con una abogada rusa que le ofreció información comprometedora sobre Hillary Clinton.

¿Calamitoso, quizás? ¿O sísmico?

Trump Jr. probablemente reveló este intercambio de emails que tuvo con el publicista que negoció la reunión porque el The New York Times estaba a punto de hacerlo, en una nueva oleada de informaciones periodísticas que amenazaba con golpear a la Casa Blanca en cualquier momento.

Si ese es el caso, la decisión de Trump Jr., aunque tomada en nombre de ser "totalmente transparente", fue similar a dispararse en la cabeza para evitar recibir un disparo. Ciertamente no lo hizo para salvarse.

El producto de ese intercambio de correos fue una reunión que Trump Jr. sostuvo en junio de 2016 con una abogada rusa, quien, de acuerdo a la correspondencia, trabajaba para el gobierno de Moscú y le ofreció información que perjudicaba a Hillary Clinton, la entonces rival política de su padre.

Aquí están cuatro de los más destacados mensajes de la cadena de emails en el centro de la polémica.

"Esta es obviamente información sensible y de alto nivel pero es parte del apoyo de Rusia y su gobiernoal señor Trump"

El hijo del presidente originalmente publicó en su cuenta de Twitter las tres primeras páginas de los emails, y omitió la página número cuatro, que tiene los detalles más escandalosos. Era como la Novena Sinfonía de Beethoven sin la "Oda a la Alegría".

La frase de arriba es claramente lo más importante de esa página. Rob Goldstone, el publicista musical convertido en una figura internacional misteriosa, es directo cuando le dice al hijo del mandatario que Rusia quiere ayudar a su padre.

En el párrafo anterior, escribe exactamente lo que le quiere ofrecer: "Documentos oficiales e información" sobre la demócrata Hillary Clinton, quien perdió la elección presidencial contra Trump el pasado noviembre.

Varias líneas más adelante asoma la posibilidad de enviar el material incriminatorio al propio Donald Trump, por entonces candidato republicano a la presidencia, a través de su asistenta personal, Rhona.

"Si es lo que dices, me encanta especialmente para más adelante en el verano"

Dejando a un lado la evidente falta de puntuación, esta línea en la respuesta de Trump Jr. al email de Goldstone muestra que sabe exactamente en qué se está metiendo.

El hijo mayor de Trump prácticamente anhela la posibilidad de que le entreguen documentos del gobierno ruso que perjudiquen a la única persona que está entre su padre y la Casa Blanca.

Lo que es más, esas últimas palabras parecen indicar que Trump Jr. también está pensando sobre cuándo podría revelarse esa información.

La reunión que coordinó Goldstone en esos emails entre Trump Jr. y una abogada rusa tuvo lugar en Nueva York a principios de junio de 2016.

"Más adelante en el verano" sería el momento en que la campaña electoral estaría en pleno apogeo.

Fue el tiempo en el que ambos partidos celebraron sus convenciones nacionales. Coincidió también, incidentalmente, con el momento en que un número de emails dañinos que habían sido hackeados al Comité Nacional Demócrata se hicieron públicos a través de Wikileaks.

Según la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, el ataque cibernético fue cometido a instancias del gobierno ruso.

"Emin me pidió que fije una reunión entre tú y una abogada del gobierno ruso que estará volando desde Moscú este jueves"

La abogada en cuestión, Natalia Veselnitskaya, afirmó que no está vinculada con el gobierno ruso, pero Goldstone la presenta en los correos como una "abogada del gobierno".

Siempre cabe la posibilidad de que Goldstone le haya hecho creer a Trump Jr. que estaba preparando una junta súper secreta que iba a cambiar la campaña presidencial cuando en realidad solo decía lo que creía necesario para conseguir una reunión que su cliente, la estrella del pop Emin Agalarov, había pedido tener con el hijo del republicano.

En el mundo de la música, tal vez cualquier cosa vale.

Esto no exoneraría a Trump Jr., pero sí liberaría al gobierno ruso de culpabilidad, al menos en este respecto.

"A: Jared Kushner; Paul Manafort"

En el encabezado de la cadena de emails aparecen dos nombres que deberían ser de especial preocupación para la Casa Blanca: el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, y el entonces jefe de campaña Paul Manafort.

Trump Jr. le dijo al diario The New York Times que le había pedido a estos dos hombres que asistieran a una reunión en la Torre Trump en Nueva York, pero que no les había dicho qué se iba a discutir.

Haber sido copiados en los emails parece socavar su versión, ya que ambos probablemente tuvieron acceso a la cadena de correos, incluidos los mensajes previos en los que se discutía la promesa de incriminar a Clinton con "documentos e información".

Además, dichos emails fueron reenviados justamente el día antes de que mantuvieran la reunión con la abogada rusa.