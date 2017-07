"Acorralado" y "muy débil": las críticas de Donald Trump al fiscal general Jeff Sessions alimentan los rumores de su posible despido

Derechos de autor de la imagen AFP / Getty Images Image caption La Casa Blanca informó que tomará una decisión "pronto" sobre el fiscal general, Jeff Sessions.

Tras meses de reportes en los medios indicando que Donald Trump no estaba contento con el trabajo del fiscal general, Jeff Sessions, el malestar del presidente de Estados Unidos dejó de ser un secreto a voces y se convirtió en una crítica pública.

En una serie de mensajes publicados en Twitter este lunes y martes, Trump se refirió a Sessions como alguien "acorralado" y "muy débil".

En concreto, el mandatario acusa al fiscal general de no investigar lo suficiente a quien fuera su rival durante la campaña presidencial 2016, Hillary Clinton.

Este martes, Anthony Scaramucci, el nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca, alimentó las especulaciones de un posible despido, reconociendo que existe "un nivel de tensión en la relación que es público".

Y agregó: "Vamos a tomar una decisión pronto".

A fines de la semana pasada Sessions declaró que no iba a renunciar al cargo: "Tengo la absoluta confianza de que podemos seguir gestionando esta oficina de un modo efectivo".

La investigación rusa

Sessions fue una de las primeras figuras importantes del Partido Republicano en respaldar la candidatura de Trump durante la campaña electoral, lo que lo convirtió en uno de sus asesores más próximos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Sessions fue uno de los primeros altos cargos de Washington en respaldar la candidatura de Donald Trump.

Sin embargo, en marzo, un mes después de ser confirmado como fiscal general, Sessions anunció su inhibición de las investigaciones relacionadas con la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses.

La decisión molestó al presidente.

En una entrevista con el diario The New York Times publicada la semana pasada Trump dijo que Sessions no debió retirarse de la investigación sobre Rusia y que, de haber sabido que lo haría, entonces hubiera elegido a otra persona para el puesto.

En su momento Sessions afirmó que se había apartado de la investigación por su participación en la campaña de Trump y no por los encuentros que tuvo con el entonces embajador de Moscú en Washington, Sergei Kislyak, durante dicho periodo electoral y que negó en las audiencias de confirmación de su puesto ante el Senado.

Los vínculos con Rusia ya le costaron el puesto a dos importantes asesores de Trump: su jefe de campaña, Paul Manafort, quien tuvo que renunciar en agosto de 2016, y su primer asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien hizo lo mismo en febrero.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Robert Mueller lidera la investigación sobre la posible interferencia de Rusia en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Además, Jared Kushner, yerno y mano derecha de Trump, compareció el lunes ante un comité que investiga el mismo tema en el Senado de EE.UU. y Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente, hará lo propio el miércoles.

El hecho de que Sessions se retirara terminó desencadenando el nombramiento del exdirector del FBI Robert Mueller como investigador especial para el tema de Rusia y las elecciones.

Según el corresponsal de la BBC en Washington DC, Anthony Zurcher, "al parecer Trump no está contento porque su fiscal permitió que la investigación de Rusia se transformara en un caso en constante expansión repleto de abogados independientes".

"Y con cada nueva revelación sobre el creciente alcance de la investigación, el presidente reacciona de manera más agresiva".

¿Con los días contados?

De acuerdo con el diario The Washington Post, Trump consultó a un asesor cómo sería recibido el despido de Sessions en la prensa conservadora.

Derechos de autor de la imagen Twitter / @realDonaldTrump Image caption "El fiscal general Jeff Sessions ha adoptado una posición MUY débil sobre los crímenes de Hillary Clinton (¿dónde están los correos electrónicos y el servidor del Comité Nacional Demócrata) y las personas que filtran inteligencia", tuiteó Trump.

Varios medios manejan el nombre del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani como un posible sustituto de Sessions.

Pero el lunes Giuliani dijo a la cadena de noticias CNN que Sessions "había tomado la decisión correcta bajo las normas del Departamento de Justicia" al inhibirse de supervisar la investigación sobre Rusia.

Algunos medios estadounidenses sugieren que el verdadero objetivo de Trump es Mueller.

Según Zurcher, los tuits del presidente contra Sessions llegan días después de que la agencia Bloomberg informara que Mueller y su equipo de experimentados abogados están investigando los negocios del presidente como empresario.