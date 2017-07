El "tremendo costo" de aceptar a las personas transgénero en el ejército de Estados Unidos es "extremadamente bajo", según un estudio

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "Los derechos transgéneros son derechos humanos", "Las personas transgénero no son una carga", dicen las pancartas de estos manifestantes frente a la Casa Blanca.

Los "tremendos costos médicos".

Ese fue uno de los argumentos con los que este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó en su cuenta de Twitter su decisión de prohibir que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas de su país.

"Nuestro ejército debe estar enfocado en la victoria decisiva y arrolladora y no se le puede imponer una carga con los tremendos costos médicos y alteraciones que implicarían los transgénero", escribió Trump en un mensaje.

¿Qué tan "tremenda" es la "carga" económica a la que se refiere Trump?

En 2016, el gobierno del entonces presidente Barack Obama comisionó un estudio a la organización independiente Rand Corporation, para analizar las implicaciones de permitir que las personas transgénero se enlistaran abiertamente en el ejército.

Aunque el estudio advierte que hace falta una mayor investigación acerca de la población transgénero en el ejército y sus necesidades médicas, estimó que de los 1,2 millones integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aproximadamente 2.450 son transgénero, lo que representa el 0,2% del total.

De esos 2.450, el estudio estima que cada año entre 25 y 140 se someterían a algún tratamiento médico relacionado con su transición, como terapias hormonales o cirugías.

Según el estudio de Rand Corporation, si el sistema militar de salud extendiera sus servicios al personal transgénero, sus gastos aumentarían entre US $2,4 millones y US $8.4 millones al año.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Donald Trump dijo haber tomado la media luego de consultar con "expertos militares.

Se trata de una cantidad "extremadamente pequeña", según dice el estudio, que representa entre el 0,038% y 0,134% de los aproximadamente US$6.000 millones que anualmente gasta el ejército activo en cuidados de la salud.

"Si el ejército de Estados Unidos decide permitir que las personas transgénero se enlisten abiertamente, el número sería probablemente una pequeña fracción del total de las fuerzas armadas, y tendría un impacto mínimo en los costos de preparación y atención médica", concluye el estudio.

Algunos medios locales señalaron este miércoles que tan solo en Viagra -el medicamento para tratar la disfunción eréctil en los hombres- el ejército de EE.UU. gasta más de US$41 millones al año.

Apoyo a la medida

La congresista republicana Vicky Hartzler calificó este estudio de "muy defectuoso".

En entrevista con la cadena CNN dijo que la decisión de Trump mejorará el desempeño del ejército.

"Cuando tienes una cirugía de cambio de género, no puedes desplegarte por casi 300 días y alguien tiene que tomar tu lugar".

"Se trata de estar listo para el combate" dijo Jessi Jane Duff, una sargento retirada que sirvió durante 20 años en la marina de Estados Unidos, en entrevista con la BBC.

"El ejército no es una organización con igualdad de oportunidades y nunca lo ha sido. Las personas que son muy altas o muy gordas, con presión alta, con pie plano, diabetes…cualquier dolencia física es algo que los descalifica. Por eso es difícil unirse al ejército, porque no queremos tener alguien que no pueda desplegarse".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Chelsea Manning se ha convertido en un símbolo de los militares transgénero.

"Me suena a cobardía"

Entre las diversas personas y grupos activistas que se han manifestado en contra de la decisión de Trump por considerarla discriminatoria, está Chelsea Manning, la soldado transgénero liberada hace unos meses gracias al perdón del expresidente Barack Obama, tras pasar siete años en prisión por haber filtrado documentos secretos a WikiLeaks

"¿Así que el más grande, malvado y millonario ejército del mundo llora por unas pocas personas trans, pero financia el (avión) F-35? Me suena a cobardía", escribió en Twitter.

Sarah Huckabee Sanders, vocera de la Casa Blanca, hizo hincapié que la medida "está basada en una decisión militar".

"No está destinada a ser nada más que eso", dijo.

Pero en las filas republicanas algunos tampoco estuvieron de acuerdo con la decisión de Trump.

El senador John MacCain, quien preside el Comité de Servicios Armados del Senado, fue de los primeros en cuestionar el anuncio de Trump.

"El tuit del presidente de esta mañana con respecto a los estadounidenses transgénero en el ejército es otro ejemplo de por qué los anuncios sobre políticas no deberían hacerse a través de Twitter ", escribió.

Mientras, la senadora republicana Ileana Ros-Lethinen, quien tiene un hijo transgénero, aseguró en un tuit que "ningún estadounidense, sin importar su orientación sexual o su identidad sexual, se le debería prohibir el honor + privilegio de servir a nuestra nación".