Comenzó con una explosión y terminó en disparos: cronología de los hechos violentos en Cataluña que han dejado al menos 20 muertos

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Barcelona y toda Cataluña está en estado de alerta.

Los violentos ataques en Barcelona y a través de Cataluña han activado un protocolo contra actos de terrorismo en este territorio autónomo de España.

Las autoridades han confimado la muerte de 20 personas, incluidos 6 sospechosos de los atentados.

El hecho más sangriento ocurrió en el paseo de Las Ramblas, de Barcelona, donde una furgoneta arroyó a transeúntes dejando 13 muertos y más de 100 heridos.

Con anterioridad, una explosión en una casa en la localidad de Alcanar, en la frontera entre Cataluña y Valencia, dejó un muerto y 16 heridos.

Más tarde, en otro incidente con un vehículo, la policía dio muerte a cinco sospechosos, que también arrollaron y acuchillaron a transeúntes, dejando una persona muerta y 6 heridos.

Esta es la cronología de los hechos:

MIÉRCOLES

Horas de la noche. Alcanar: Una explosión arrasa una residencia en esta pequeña localidad, 200 km al sur de Barcelona.

Una persona muere y 16 resultan heridas. El jefe de los Mossos d'Esquadra, como se conoce la policía catalana, Josep Lluis Trapero, informa que los sospechosos en la casa parecían estar "preparando un dispositivo explosivo". Un funcionario del gobierno catalán asegura que se trata de una célula yihadista que pudo intentar usar cilindros de gas en el ataque en Las Ramblas.

JUEVES

16:50 (hora local). Barcelona: Una furgoneta blanca marca Fiat arremete en la vía peatonal de Las Ramblas, en el centro de Barcelona, matando 13 personas e hiriendo a decenas más. El conductor huye a pie.

17:00 Los Mossos d'Esquadra confirman que se trata de un atentado y activan el "protocolo contra actos de terrorismo".

18:30 Vic. La policía encuentra una segunda furgoneta que se sospecha era un vehículo de escape, en esta población 80 km al norte de Barcelona. Las autoridades afirman que fue alquilada al mismo tiempo que la Fiat.

19:30 Sant Just Desvern: Un auto embiste a policías en un retén a las afueras de Barcelona. Encuentran a un hombre muerto dentro del vehículo pero él niega que fuera por el fuego de la policía. El ministro de Interiores de Cantaluña, Joaquim Forn, afirma que murió acuchillado. Al comienzo no se cree que el muerto esté vinculado al ataque en Las Ramblas, pero Forn luego declara que no se puede descartar.

20:00, Ripoll: La policía arresta al sospechoso Driss Oukabir, después de que este se entregara en esta localidad a 110 km de Barcelona. Es un marroquí de 28 años cuyos documentos se encontraron dentro del Fiat. Oukabir dice que fueron robados. Los medios informan que esos documentos fueron utilizados para arrendar la furgoneta utilizada en el ataque.

21:00 horas: El autodenominado Estado Islámico (EI) se adjudica responsabilidad de los ataques, aunque esto no está verificado.

21:30, Alcanar: Un segundo sospechoso es arrestado en la localidad de la explosión del miércoles, según lo confirma el presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont. De acuerdo con Josep Lluis Trapero, el segundo sospechoso es del territorio español de Melilla, en el norte de África.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los sospechosos volcaron su auto en Cambrils después de arroyar a transeúntes.

VIERNES

01:00. Cambrils: Un segundo ataque con un vehículo marca Audi ocurre en este balneario al sur de Barcelona. Cinco sospechosos evaden un retén que resulta en una persecución de la policía.

En la huída arrollan a varias personas, vuelcan el vehículo y luego salen a apuñalar a los transeúntes. Siete personas resultan heridas, incluyendo un mosso. Una de las víctimas fallece después. La policía responde con fuego y mata a los cinco sospechosos. Descubren que portaban cinturones con explosivos falsos y suponen que están relacionados a los ataques en Las Ramblas.

08:30, Ripoll: Los Mossos d'Esquadra anuncian el arresto de un tercer sospechoso vinculado a los ataques Este arresto sucede en el mismo lugar donde Driss Oukabir fue detenido.

12:42 horas: En su página Twitter, los Mossos d'Esquadra informan del arresto de un cuarto individuo sospechoso de estar relacionado a los ataques.