Confirman la muerte James Dresnok, el último soldado de Estados Unidos que desertó a Corea del Norte

James Dresnok abandonó su puesto de vigilancia en Corea del Sur una tarde de agosto de 1962 para cruzar al Norte.

James Dresnok, el último soldado estadounidense que desertó a Corea del Norte, murió el año pasado de un derrame cerebral a los 74 años y sin arrepentirse de haberse pasado al enemigo, confirmaron sus hijos.

Ted y James Jr. Dresnok dijeron que su padre fue leal a Corea del Norte hasta el final, en una entrevista publicada la semana pasada por el medio norcoreano Uriminzokkiri.

El soldado estadounidense tenía 21 años cuando decidió abandonar su puesto de vigilancia en Corea del Sur durante una tarde de agosto de 1962 para cruzar al Norte.

Después de eso, tuvo una vida privilegiada en Corea del Norte. Esto incluyó el estatus de celebridad tras participar en varios filmes de corte propagandístico.

¿Qué dijeron sus hijos?

Los rumores sobre la muerte de Dresnok surgieron a principios de este año, y el último video, en el que aparecen sus hijos vistiendo uniformes militares y hablando en perfecto coreano, es la confirmación.

"Nuestra familia quedó conmocionada porque mi padre murió inesperadamente", dijo James Jr. "Mi padre terminó sus días sin arrepentimiento", agregó.

Ted, el hijo mayor, dijo que su padre "recibió solo amor y cuidado del partido hasta su muerte".

La entrevista fue publicada en internet por el canal de televisión norcoreano Uriminzokkiri el pasado viernes.

Fue la segunda vez que los dos hermanos aparecieron en este canal. En mayo de 2016 aparecieron en otro video elogiando a Corea del Norte.

Ambos dijeron en los videos que servían en el ejército norcoreano, y que estaban casados y tenían hijos.

¿Por qué esta entrevista sale ahora?

Dado que la muerte de Dresnok ocurrió hace un año, existen dudas sobre el momento elegido para la entrevista, que fue publicada justo antes de que EE.UU. y Corea del Sur se embarcaran en sus rutinarios ejercicios militares, que regularmente indignan al Norte, y llega también después de semanas de provocativa retórica entre Washington y Pyongyang.

James Jr (izquierda) y Ted Dresnok vestían uniformes militares en la entrevista.

También parece dirigida a la audiencia extranjera -fue publicada en el canal de YouTube de Uriminzokkiri y no fue emitida ni mencionada en los medios locales-, según el equipo de monitoreo de la BBC.

El analista sobre Corea del Norte Michael Madden dijo a la BBC que este tipo de videos eran una reliquia de una generación pasada de la propaganda norcoreana.

Uriminzokkiri no está considerado un medio estatal, pero se cree que es manejado por la inteligencia norcoreana.

"El departamento es conocido por haber sido responsable de la pequeña y variada colección de ciudadanos extranjeros en Corea del Norte, y el mensaje expresado por los hijos de Dresnik probablemente haya sido importante para ellos", dijo Madden.

La historia de Dresnok

James Dresnok fue uno de los cuatro soldados estadounidenses que desertaron a Corea del Norte en 1962 y vivió durante más de 50 años en el país comunista.

En el momento de su deserción, enfrentaba un divorcio y una corte marcial.

En un 2006, el documental de la BBC llamado "Crossing the Line" (Cruzando la Línea, en español), él contó que se dijo a sí mismo "al infierno con esto. Estaba harto de mi juventud, mi matrimonio, mi vida en el Ejército. Todo. Estaba acabado.

"Solo hay un lugar al que ir".

Dejó su puesto el 15 de agosto de 1962, sin saber si sobreviviría al viaje a través de la Zona Desmilitarizada que forma la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur.

Image caption Los hermanos Dresnok son hijos del último soldado del ejército estadounidense en desertar a Corea del Norte, James Joseph Dresnok.

Pero lo logró, empezando una nueva vida al otro lado, y casándose con una mujer rumana, con quien tuvo a Ted y James Jr.

Tras la muerte de su esposa rumana, se casó con la hija de una mujer coreana y un diplomático africano, con quien tuvo un tercer hijo en 2001.

Junto con otros desertores, desde los 70, Dresnok jugó un papel importante en el cine propagandístico norcoreano, actuando como el enemigo estadounidense, y se convirtió en una celebridad local.

También enseñó en una escuela de idiomas y tradujo documentos de los líderes norcoreanos al inglés.

Su voz fue usada en mensajes emitidos a lo largo de la frontera en los que les hablaba a los soldados estadounidenses sobre su nueva vida, y los animaba a cruzar al Norte.

"Nunca me he arrepentido de venir a Corea del Norte", dijo en el documental de 2006, hablando en inglés con un fuerte acento estadounidense.

"Me siento como en casa. Realmente me siento en casa... no lo cambiaría por nada".