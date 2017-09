UDMH, el peligroso combustible sin el cual el programa de misiles de Corea del Norte puede quedar paralizado

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los expertos pueden determinar por el color de la llama cuál es el tipo de combustible usado en un misil.

Es uno de los secretos de los avances recientes que ha tenido el programa de misiles de Corea del Norte y está totalmente al descubierto.

Se llama Dimetil hidrazina asimétrica (UDMH, por sus siglas en inglés). Es el potente y peligroso combustible cuyo uso explica el cada vez mayor alcance que tienen los misiles norcoreanos.

"Estamos muy seguros de que Corea del Norte lo está usando en sus misiles", dijo a BBC Mundo David Wright, codirector del programa de Seguridad Global de la Unión de Científicos Preocupados, una organización sin fines de lucro creada en 1969 por físicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, para evaluar las políticas públicas desde el punto de vista técnico y científico.

Durante muchos años era claro que empleaban otro combustible, pero en el último año ha sido evidente que usan UDMH. Ellos han mostrado fotos y videos del lanzamiento de sus misiles y puedes darte cuenta por el color de la llama que sale al momento del despegue qué tipo de combustible está siendo usado", agregó.

Derechos de autor de la imagen KCNA Image caption El 4 de julio Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental, lo que fue anunciado por medios locales como un evento "histórico" y un "hito".

El UDMH está incluido en la lista de productos cuya exportación a Corea del Norte ha sido prohibida por la ONU.

Sin embargo, algunos expertos consideran que no ha habido suficiente esfuerzo para detener el flujo de estas sustancias.

"Todo tipo de productos cuya exportación está prohibida terminan entrando a Corea del Norte", dijo Vann H. Van Diepen, un exfuncionario del Departamento de Estado de EE.UU. experto en control de armas de destrucción masiva, al diario estadounidense The New York Times.

Ante los avances constantes que está demostrando Pyongyang en su programa nuclear, algunos expertos consideran que Washington debería centrar sus esfuerzos en detener el flujo de UDMH hacia el régimen de Kim Jong-un.

Derechos de autor de la imagen KCNA Image caption Hace dos semanas, Corea del Norte publicó esta foto en la que se ve en el fondo una imagen de la base aérea de EE.UU. en Guam.

Largo alcance

Wright explicó que este tipo de combustible es muy conveniente para los misiles de largo alcance como los que intenta desarrollar Corea del Norte para alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

"La ventaja de estos materiales es que generan mucha energía, por lo que si los usas en un misil consigues mucha propulsión en relación con el peso del combustible que debes llevar. Por eso funcionan muy bien en misiles de largo alcance. Cuando construyes uno de corto alcance eso no importa tanto", señaló.

El senador por el Partido Demócrata Edward de EE.UU. J. Markey es uno de los partidarios de intentar cortar la disponibilidad de este combustible en Corea del Norte.

"Si Pyongyang no tiene UDMH, no puede amenazar a Estados Unidos. Es así de simple. Estos son los temas que la comunidad de inteligencia debe responder: de qué países recibe Corea del Norte este combustible, si tiene reservas del mismo y cuán grandes son", comentó el legislador a The New York Times.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los cohetes norcoreanos ya pueden llegar hasta la isla estadounidense de Guam, en el océano Pacífico.

Wright coincide en que detener de forma efectiva este flujo puede retrasar el programa de misiles del régimen de Kim Jong-un.

"Si ellos no están produciendo este combustible en el país y no pueden importarlo, definitivamente eso tendrá un impacto en su programa de misiles porque los nuevos misiles que están desarrollando dependen del UDMH", afirmó.

¿Un efecto temporal?

Aunque los expertos no tienen dudas de que Pyongyang está usando UDMH, no está claro si ya tienen la capacidad para producirlo localmente.

Países como Estados Unidos, Rusia y China emplearon este combustible tanto para el lanzamiento de misiles como de cohetes espaciales.

China aún lo emplea para poner sus satélites en órbita, Rusia lo abandonó durante años aunque se cree que ha vuelto a producirlo recientemente, mientras que Estados Unidos lo sustituyó por combustible sólido.

"Si Corea del Norte dependiera de importar UDMH y su flujo fuera cortado, creo que su respuesta sería producirlo internamente. Eso sería más fácil y tomaría menos tiempo que desarrollar misiles de combustible sólido. La diferencia puede ser entre tardar un par de años a una década", señaló Wright.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption China aún usa el UDMH para colocar en órbita sus satélites.

El analista destacó que China comenzó a producir UDMH en la década de 1960, cuando su economía era mucho más pobre que ahora.

El veneno del diablo

En Rusia lo llaman el "veneno del diablo".

El UDMH es responsable de la mayor tragedia en la historia de la carrera espacial soviética, la catástrofe de Nedelin.

El 24 de octubre de 1960, al menos 74 personas fallecieron en la explosión del prototipo de un misil balístico intercontinental que se hallaba aún en la plataforma de lanzamiento.

Entre las víctimas se encontraba Mitrofán Ivánovich Nedelin, quien tenía un papel central en el programa de desarrollo de misiles de la URSS.

Pero, los riesgos del UDMH van mucho más allá de su potencial explosivo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los expertos aún no saben si Corea del Norte importa o produce el UDMH.

De acuerdo con el Centro Nacional de Información sobre Biotecnología de Estados Unidos, la simple inhalación por breve tiempo puede generar en los humanos irritación en la garganta, la nariz, los ojos, náuseas y vómitos.

Una exposición más larga causa daños crónicos al hígado.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el UDMH afecta el sistema nervioso central, el hígado, el tracto gastrointestinal, la sangre, el sistema respiratorio, los ojos y la piel.

Además es cancerígeno, al menos en el caso de los animales en los que causa tumores en los pulmones, el hígado y los intestinos.

Son otras razones por las que este combustible parece hacer honor al calificativo ruso de "veneno del diablo", aunque en el caso de Pyongyang se trata de uno que es necesario para hacer realidad su programa de desarrollo de armas nucleares.