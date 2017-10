Derechos de autor de la imagen Lioman Lima Image caption La imagen de Lee junto a tres supremacistas blancos fue una de las más atípicas del evento, según nuestro corresponsal.

"¿Cómo te llamas?".

"Tom", responde el joven de rasgos asiáticos, traje gris, camisa blanca y corbata negra.

Está solo ahora.

Los tres amigos con los que vino desde Houston hasta la Universidad de Florida (UF) para apoyar una conferencia de del supremacista blanco Richard Spencer, son acosados por los medios.

Él se queda apartado, esperando por que los otros terminen sus minutos de fama.

Tom y sus tres amigos (de piel blanca, cabello rubio, ojos azules y algún que otro tatuaje) son los primeros seguidores del líder del movimiento ultraderechista Alt Right en llegar a Gainesville, un tranquilo municipio del norte de Florida que se vio invadido este jueves por un inusitado dispositivo de seguridad.

Las autoridades de Florida decretaron el "estado de emergencia" y movilizaron tropas locales, estatales y federales para evitar que el discurso del supremacista terminara en enfrentamientos, como ocurrió antes en Texas, Alabama, California y Virginia.

La universidad se opuso, como pudo, a su celebración, pero la imposibilidad legal de cancelar el evento conllevó protestas entre la comunidad estudiantil.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La tranquila ciudad de Gainesville fue escenario de enfrentamientos el jueves tras la llegada de Richard Spencer.

Los rostros de los amigos de Tom no pasan desapercibidos: los tres fueron algunas de las caras de las manifestaciones de extrema derecha que tuvieron lugar en agosto pasado en Charlottesville y que dejaron un muerto y varios heridos.

Los tres hablan, orgullosos, de su presencia en los actos de Spencer; aseguran que no son racistas, pero defienden "preservar la identidad"; uno culpa a los "comunistas" de lo ocurrido en Charlottesville; otro muestra, con desenfado, un pin con un diseño icónico de la Alemania nazi. "Es algo de la SS" (la policía secreta de Hitler), dice.

Pero mientras ellos dan entrevistas, el joven asiático pregunta a algunos policías donde entregarán los boletos para entrar a la conferencia.

Su imagen, junto a tres supremacistas blancos en un discurso del polémico ultraderechista que saludó al presidente de Estados Unidos con un "Heil, Trump" fue, quizás, una de las más atípicas del evento, en el que, finalmente, Spencer habló a duras penas.

Derechos de autor de la imagen Lioman Lima Image caption Lee nació en Corea del Sur y es hijo de un estadounidense y una coreana.

Dice que su apellido es Lee y que nació en Corea del Sur, que es hijo de un estadounidense y una coreana, pero que lleva 14 años viviendo en Estados Unidos.

Luego cuenta que su verdadero nombre no es Tom, pero que en EE.UU. a la gente le cuesta pronunciar el original, por lo que prefirió que lo llamaran así.

A sus amigos, según dice, los conoció en un bar de Houston hace dos años, donde iban a tomar y a competir en partidas de videojuegos.

Fue ahí cuando el joven de 22 años se empezó a interesar por las ideas supremacistas, viajando con ellos a manifestaciones por varios lugares de Estados Unidos.

Esta es la conversación que BBC Mundo tuvo con él.

¿Cómo llevan sus amigos el hecho de que usted no sea blanco?

Yo soy estadounidense, porque mi padre es de aquí y llevo 14 años de mi vida aquí.

Pero no es usted nacido en Estados Unidos. Su mamá es coreana. Y muchos seguidores de Spencer rechazan a los que vienen de otros países o los que no son "legítimamente blancos".

Eso no es así. Es lo que los medios dicen para demonizar a Alt Right. Es lo que las organizaciones comunistas utilizan en contra nuestra. Pero no es así. Nosotros no somos racistas. Mis amigos lo que defienden es la idea de preservar la identidad.

Y eso ¿qué es?

La cultura de Estados Unidos.

Y ¿qué es la identidad, la cultura de Estados Unidos?

Este país es resultado de la emigración europea -ingleses e irlandeses- que trajeron la cultura que hoy admira todo el mundo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Spencer es el creador del movimiento de extrema derecha "Alt Right".

Pero antes de que llegaran los ingleses, aquí también había pueblos originarios. Y además de los ingleses y los irlandeses, han venido emigrantes de muchos lados que han hecho a este país lo que es: una nación de emigrantes.

Sí, eso es cierto. Pero yo soy estadounidense. También es cierto que no todos los emigrantes son iguales. Mis amigos también creen en eso.

¿Usted también piensa así?

Yo lo creo también.

Y ¿está a favor de que se discrimine a los emigrantes, a los negros, a los homosexuales?

No, claro que no. Pero mis amigos no discriminan a nadie. Yo entiendo su idea: ellos quieren que Estados Unidos sea un gran país de nuevo, que haya riqueza, y que no nos discriminen por pensar de otra manera.

¿A ustedes también los discriminan?

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Este jueves la tranquila ciudad estudiantil se llenó de sirenas, patrullas, calles cerradas y efectivos desplegados por todos lados.

Claro. ¿Has oído hablar de Antifa (movimiento que combate las manifestaciones neonazi con violencia)? Es un grupo comunista que nos persigue, que nos dificulta la vida. Hay muchos grupos así, no es solo Antifa.

Los nombres y las fotos de mis amigos están por internet, les llegan amenazas siempre a ellos y a sus familias. Han perdido el trabajo, los han despedido por pensar como piensan. Y te aseguro que son buenos chicos. Por eso yo trato de mantenerme un poco al margen, porque temo que me pueda afectar en mi vida privada. Yo trato de pasar sin ser visto, porque realmente es mucho el acoso al que nos someten.

(Tom busca su celular y busca en internet el nombre de sus amigos. En efecto: los tres aparecen en varias páginas, principalmente en fotos y comentarios asociados a los hechos de Charlottesville y a otras manifestaciones vinculadas a actos de Richard Spencer).

Pero cuando alguien participa en actos así y hace el saludo nazi, como sus amigos, se exponen a que eso se haga público.

Derechos de autor de la imagen Lioman Lima Image caption Lee iba acompañado de otros supremacistas blancos.

Hay leyes que nos deberían proteger para que esto no ocurriera, pero generalmente no pasa y mis amigos son discriminados por eso. Pasa a todo el que trata de opinar diferente a la mayoría. ¿Has oído que llevaron a un repostero a juicio por negarse a hacerle un pastel a unos gays?

Lo mismo contra los que se oponen a la presencia en Estados Unidos de musulmanes extremos. Nadie debería obligar a nadie a hacer lo que no quiere. ¿Has oído de la "Batalla de Berkeley"? Golpearon a muchos solo por el hecho de apoyar a Trump.

Y muchos que no lo apoyaban también fueron golpeados.

Pero fue resultado de la provocación. La gente tiene derecho a manifestarse a favor de Trump y de lo que quiera. Era un acto a favor de Trump y vinieron a provocar.

Pero usted mismo lo dice: " A manifestarse por lo que quiera". Es el mismo derecho que tienen los que se oponen, ¿no le parece?

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El evento al que asistió Lee se produjo en medio de abucheos del público.

Pero son ellos los que incitan a la violencia, como pasó en Charlottesville.

Pero qué cree del uso símbolos y saludos nazis, gritar consignas contra los judíos, contra los negros, contra las minorías...

Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresar lo que siente. Pero también es verdad que hay hechos que demuestran que las cosas no están bien. ¿Sabes que Harvard hizo una ceremonia de graduación solo para negros? ¿Acaso no eso no es segregación también?

La universidad dijo que era un homenaje a esa minoría.

Los estaban segregando. Tienen programas para que entren más negros, lo que hace que las personas blancas tengan menos posibilidades de entrar, pasa en todas las universidades aquí.

O sea, que eso le daría posibilidades de entrar a usted también a una universidad.

Sí, pero yo no he ido a la universidad. Igual, es un tema muy complicado, tú no puedes entender, porque no eres estadounidense.

Tom, con sus tres amigos, se sentó unas horas después en una de las primeras filas durante el discurso de Spencer.

El teatro de la universidad de Florida se llenó mayoritariamente de manifestantes contra el evento, que abuchearon y silbaron al líder de Alt Right al punto que casi no se pudo escuchar lo que dijo.

En uno de los momentos en los que el bullicio era más infernal, los cuatro jóvenes, con caras de enojados, se retiraron del teatro.

Tenían planificado volar a Houston este viernes.