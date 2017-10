Annabella Sciorra, actriz de la serie "Los Sopranos", también acusa a Harvey Weinstein por violación

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La estrella de "Los Sopranos" alega que el productor la violó en Nueva York en 1992.

La actriz italoestadounidense Annabella Sciorra, protagonista de la aclamada serie de televisión "Los Sopranos", también acusó a Harvey Weinstein de violación.

La mujer de 57 años afirmó el fin de semana que el cuestionado exproductor de Hollywood entró por la fuerza a su apartamento en Nueva York y la agredió sexualmente en 1992.

Sciorra, en una entrevista con The New Yorker, relató que Weinstein la siguió acosando sexualmente en los años posteriores.

En el artículo de la conocida revista neoyorquina, la actriz Daryl Hannah también aseguró que fue hostigada por el otrora poderoso e influyente hombre de Hollywood.

Por su parte, voceros de Weinstein nuevamente señalaron que el productor rechaza todas las acusaciones de sexo no consentido en su contra.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Natassia Malthe realizó una conferencia de prensa con la abogada Gloria Allred, quien representa a varias acusadoras de Weinstein.

El jueves otra actriz, Natassia Malthe, también acusó a Harvey de violarla en una habitación de hotel en Londres en 2008.

Más de 50 mujeres han acusado a Weinstein de una serie de actos que van desde la violación hasta el acoso sexual.

1992

Sciorra detalló que el asalto ocurrió en 1992, después de que ella filmó "The Night We Never Met", que Weinstein produjo.

El productor, según la denunciante, forzó su ingreso al apartamento de la actriz en Nueva York mientras ella se preparaba para ir a la cama.

Poco antes, Weinstein la había dejado allí después de una cena grupal.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La actriz Rose McGowan también acusó al productor de violación.

En su relato, Sciorra afirma que Weinstein "abrió la puerta" y se negó a irse cuando se lo pidió.

Después de eso, él la empujó a la cama y la violó.

"Luche, pero me quedaban pocas fuerzas", indicó la actriz.

"Como la mayoría de estas mujeres, estaba muy avergonzada de lo que sucedió. Luché, pero aún así me cuestionaba '¿Por qué abrí esa puerta?' Me sentí asquerosa", dijo Sciorra.

La maquinaria de Harvey

La actriz afirmó que no informó del incidente a la policía a pesar de que Weinstein continuó acosándola.

Añadió que su carrera comenzó a ser afectada durante esos años.

"Estuve recibiendo mensajes como: 'Escuchamos que fuiste difícil, escuchamos esto o lo otro'. Creo que esa era la máquinaria de Harvey ", señala Sciorra.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La actriz Daryl Hannah también se presentó el 27 de octubre con acusaciones de acoso contra Weinstein.

Indicó que el productor continuó persiguiéndola, incluso apareciendo en su habitación de hotel en el Festival de Cine de Cannes de 1997 usando solo su ropa interior.

Desde que los reclamos contra él comenzaron a surgir a principios de octubre, Weinstein se ha unido a un programa de rehabilitación sexual, pero ha "negado inequívocamente" todas las acusaciones de sexo no consensuado.