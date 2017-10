Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Images Image caption La última vez que se vio a Kim Wall con vida fue a bordo del submarino.

El misterio de la muerte de la periodista sueca Kim Wall vuelve a dar un nuevo giro.

El inventor danés Peter Madsen reconoce ahora que desmembró el cuerpo de la reportera y lanzó las partes al mar, pero sigue negando que la matara.

Según un comunicado de la policía, Madsen asegura ahora que la periodista falleció por intoxicación de monóxido de carbono, mientras él estaba en la cubierta de la nave.

Hasta este momento, su versión había sido que Kim Wall murió accidentalmente tras caerle en la cabeza una parte del submarino en el que ambos viajaban y que él tiró su cuerpo al mar en un supuesto ataque de pánico.

La policía había desmontado ya esa teoría tras encontrar la cabeza de la periodista, pues las pruebas mostraron que no había signos de fractura en el cráneo.

Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Images Image caption El polémico inventor ha cambiado en varias ocasiones su versión.

La joven periodista, que trabajaba como freelance con base en China y Nueva York para medios como The New York Times o The Guardian, nunca volvió de su última entrevista: la que le estaba haciendo a Madsen el 10 de agosto de este año para un reportaje sobre tu trabajo.

Tras hundirse el submarino el día 11 -las autoridades creen que Madsen lo hundió de forma deliberada-, el inventor fue localizado por un barco de rescate y dijo a la policía que había dejado a Kim Wall en tierra sana y salva, después de su entrevista el día anterior.

La policía le puso bajo custodia y desde entonces ha cambiado en numerosas ocasiones su versión sobre lo ocurrido, mientras los equipos de investigación han ido encontrando partes del cuerpo de la víctima.

A principios de mes, hallaron la cabeza, las piernas y ropa de la periodista en bolsas con trozos de metal, en un supuesto intento de provocar que se hundieran.

Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Images Image caption Este mes, las autoridades hallaron la cabeza y las piernas en bolsas.

El torso fue hallado el 21 de agosto y la autopsia reveló que tenía heridas de arma blanca en sus genitales y en el abdomen. Se cree que se produjeron "en el momento de la muerte o poco después".

La policía informó de que ampliará los cargos contra el inventor danés, actualmente acusado de homicidio y trato indecente con cadáver, para incluir agresión sexual sin coito.

El inventor sigue negando los cargos y se espera que el juicio se celebre a principios del año que viene, poco después de que finalice la investigación.