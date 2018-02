"No tengo intención de colaborar ni declararme culpable": el mensaje de "El Chapo" Guzmán a un juez de Estados Unidos

Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Images Image caption Eduardo Balarezo, abogado de "El Chapo" Guzmán, envió a la corte el mensaje de su cliente al juez.

En un mensaje al juez que conduce su proceso en Estados Unidos, el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán negó que piense colaborar con las autoridades o aceptar los cargos que lo señalan como uno de los mayores narcos del mundo.

"No tengo intención colaborar ni declararme culpable", afirmó Guzmán en una misiva enviada al juez Brian Cogan este jueves a través de su abogado, a la cual tuvo acceso BBC Mundo.

Es la primera declaración extensa que se conoce públicamente de Guzmán desde que fuera extraditado a EE.UU. hace 13 meses, un alegato personal con quejas sobre sus condiciones de reclusión en aislamiento y dificultades para pagar a sus abogados.

"Señor Juez, le pido por favor que modifique las reglas para permitir hablar con mi esposa cara-cara para solucionar esta situación. Si no, mi juicio será una farsa", sostuvo.

El juez Cogan negó la semana pasada una solicitud de la defensa de Guzmán para evitar que el jurado sea protegido con medidas especiales como el anonimato y escoltas durante el juicio, lo cual fue visto como un revés para el mexicano.

Este jueves, se anunció en una audiencia en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, donde se procesa el caso, que el 5 de septiembre comenzará el trabajo de selección de los jurados, que podría durar una semana.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Guzmán, que escapó dos veces de prisiones mexicanas, se queja de sus condiciones de encierro en Estados Unidos.

Esa sería la antesala de uno de los mayores juicios por narcotráfico en la historia de Estados Unidos, donde "El Chapo" enfrenta 17 cargos que rechaza y podría recibir hasta cadena perpetua si es hallado culpable.

"Una tortura de 24 horas"

Guzmán, de 60 años, sostuvo en su mensaje al juez que las reglas autorizadas por éste lo afectan "físicamente, mentalmente, y emocionalmente".

"Sufro de dolores de cabeza todos los días", aseguró. "Vomito casi todos los días" y "no me han arreglado dos muelas y me duelen mucho".

También dijo que le duele la garganta y los senos nasales por la sequedad del aire que llega a su celda de Manhattan a través de un ducto.

"La luz en mi celda está encendida todas las horas del día y se me hace difícil dormir", afirmó. "Si no está muy frío, hace demasiado calor".

Sostuvo que todo esto le impide enfocarse en el estudio de la evidencia de su caso o concentrarse para ayudar a su defensa.

"Es claro que las condiciones me han dañado bastante. Es una tortura de 24 horas cada día", indicó y solicitó que le autoricen un medicamento para relajarse.

El juez Cogan ya descartó anteriormente relajar las condiciones de reclusión de Guzmán e indicó que existen motivos suficientes para tomar medidas extras de seguridad en su caso.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Si es hallado culpable, Guzmán podría recibir una pena máxima de cadena perpetua en Estados Unidos.

"El Chapo" escapó dos veces de cárceles mexicanas, la segunda de forma cinematográfica a través de un túnel de 1.500 metros de longitud que llegó hasta su celda de máxima seguridad.

Al justificar las medidas de protección del jurado, el magistrado indicó la semana pasada que ha mantenido a Guzmán en confinamiento solitario en parte por el riesgo de que sus contactos con otros resulten "en perjuicios a personas que cooperan con el gobierno".

Y recordó que los alegatos contra Guzmán como líder del cartel de Sinaloa incluyen el empleo sicarios para llevar a cabo "cientos de actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos y secuestros".

Un problema de dinero

"El Chapo" indicó en su mensaje que las reglas de su reclusión le han impedido tener comunicación alguna con su esposa, la exreina de belleza Emma Coronel.

"Por esta imposibilidad de contacto, ella no me ha podido ayudar a conseguir los fondos para pagar mis abogados", afirmó.

Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Images Image caption Guzmán reclama comunicarse con su esposa, Emma Coronel, que el jueves asistió a su audiencia en la corte de Brooklyn.

El actual abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo, afirmó este jueves que recibió solo el primero de tres pagos previstos de sus honorarios, entregado por "amigos" de Guzmán que evitó identificar pero que dijo que carecen de posibilidad de abonar lo restante.

Guzmán aseguró al juez que su proceso "está afectado" por la imposibilidad de formar el equipo completo de abogados que seleccionó.

"Yo pensé que la justicia estadounidense por lo mínimo me iba a dar la oportunidad de defenderme. Pero ahora veo que esto no es la verdad. Lo único que pido es un juicio justo", concluyó.

La cuestión de cómo hará "El Chapo" para pagar su defensa ha asomado desde su primera audiencia en la corte de Brooklyn el año pasado, cuando apareció representado por abogados de oficio, que suelen trabajar con acusados carentes de recursos.

La clave en esto es que, además de su condena, el gobierno de EE.UU. busca incautarle a Guzmán US$14.000 millones de dólares que estima que ganó con las drogas, y cualquier dinero usado para pagar la defensa podría resultar confiscado.

Guzmán intentó leer su mensaje en la audiencia de este jueves, pero la fiscalía objetó y finalmente le fue negada esa posibilidad, por lo que Balarezo remitió el texto a la corte para incluirlo en el expediente.