Las primeras declaraciones de Yulia Skripal, la hija del exespía ruso envenenada en Reino Unido con un agente nervioso

Derechos de autor de la imagen Yulia Skripal/Facebook Image caption Yulia Skripal permanece hospitalizada junto a su padre en un hospital en Salisbury.

Fue envenenada junto a su padre con un agente nervioso de origen desconocido en un suceso que causó una de las mayores crisis diplomáticas de los tiempos recientes entre Moscú y Occidente.

Pero, ahora, Yulia Skripal, la hija del exespía ruso Sergei Skripal, finalmente ha roto el silencio sobre lo que ha vivido.

"Desperté hace poco más de una semana y estoy contenta de poder decir que mi fuerza está creciendo a diario", dijo la joven, de 33 años de edad, a través de un comunicado divulgado en su nombre por la policía británica.

Skripal aún se encuentra en un hospital en Salisbury, en el sur de Inglaterra, donde fue ingresada en estado crítico junto a su padre el pasado 4 de marzo, cuando ambos fueron hallados inconscientes sentados en un banco de un centro comercial de esa localidad.

Skripal residía en Moscú desde donde viajaba con regularidad a Inglaterra para visitar a su padre, quien en 2006 había sido condenado en Rusia por espiar para Reino Unido, país que le otorgó refugio en 2010 tras ser liberado en un "intercambio de espías" entre Washington y Moscú.

En el comunicado, Yulia Skripal expresa su agradecimiento por la asistencia recibida por parte del personal del centro de salud donde le atienden, así como a los habitantes de Salisbury.

"Tengo mucha gente a quien agradecer por mi recuperación y quisiera mencionar en especial a la gente de Salisbury que acudió a ayudarnos cuando mi padre y yo estábamos incapacitados", dijo.

"Estoy segura de que ustedes se dan cuenta de que todo lo ocurrido es un poco desorientador y espero que respeten mi privacidad y la de mi familia mientras dure mi convalecencia", agregó.

Dudas

Image caption Sergei Skripal el día en que lo sentenciaron a 13 años de prisión en agosto de 2006. (Foto: Corte Militar Distrital de Moscú/ TASS)

Las declaraciones de Skripal fueron divulgadas por la policía británica pocas horas después de que la televisión rusa emitiera un audio de una supuesta conversación telefónica entre Yulia Skripal y su prima Viktoria, quien reside en Moscú, que habría ocurrido en la mañana de este jueves 5 de abril.

En el audio, cuya veracidad no ha sido comprobada, Yulia llama a su prima y le comenta que "todo está bien, todo puede solucionarse y todo el mundo está con vida y recuperándose".

Hace mención al estado de salud de su padre y concretamente dice: "Él está descansando ahora, está durmiendo. La salud de todos está bien, no hay nada que no pueda arreglarse. Pronto me darán el alta. Todo está bien".

Poco después de que el audio de la supuesta conversación fue divulgado, el embajador de Rusia en Reino Unido, Alexander Yakovenko, negó que sea cierto -como han dicho funcionarios británicos- que su país no haya respondido inmediatamente a los señalamientos que responsabilizaban a Moscú por el envenenamiento y rechazó también las afirmaciones según las cuales Rusia tenía guardadas reservas de agentes nerviosos.

Reino Unido y sus aliados de Occidente han acusado al gobierno de Vladimir Putin de estar detrás de lo ocurrido con Sergei Skripal y su hija Yulia.

En consecuencia, ordenaron la semana pasada la expulsión de más de 150 diplomáticos rusos, medida que fue retribuida con la salida de igual número de funcionarios occidentales de Moscú y San Petersburgo.

