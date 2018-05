Caso Stormy Daniels: Donald Trump admite que reembolsó a su abogado el pago a la actriz porno

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption La actriz porno mantiene que tuvo relaciones con Trump en 2006.

Donald Trump, admitió este jueves haber reembolsado a uno de sus abogados los US$130.000 pagados para llegar a un acuerdo de confidencialidad con Stormy Daniels, la actriz porno que asegura haber mantenido una relación íntima con el ahora presidente de los Estados Unidos.

En la admisión, hecha a través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense aseguró que el dinero entregado a su abogado Michael Cohen no provenía de los fondos de su campaña a la presidencia.

Según Trump, el objetivo del pago era poner fin a "las falsas y extorsionadoras acusaciones" de la actriz.

Esto ocurre pocas horas después de que otro asesor legal de Trump, el recién nombrado Rudy Giulani, dijera en una entrevista al canal Fox News que el mandatario había efectivamente reembolsado a su abogado los US$130.000 para pagar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels.

Trump había dicho previamente que no sabía nada sobre el pago realizado por el abogado Michael Cohen a Stormy Daniels en 2016.

El presidente también niega haber tenido una aventura con Daniels en 2006.

¿Qué dijo Giuliani?

En la entrevista con Fox News, que tuvo lugar en horario de máxima audiencia con el presentador Sean Hannity, el excalcalde de Nueva York dijo que el dinero "lo canalizaron a través de una firma de abogados y el presidente lo reembolsó".

Giulani también insistió que los US$ 130.000 no formaban parte de los fondos de la campaña presidencial. "Fue completamente legal y no violó ninguna ley de financiación".

Tanto Giulani como Trump recalcaron esto porque la investigación que se lleva a cabo en la actualidad es para establecer si el pago fue hecho con dineros desviados de la campaña, lo que constituye una violación de la ley electoral federal.

En la entrevista con Fox Giulani añadió que "Trump no sabía los detalles, que yo sepa. Pero sabía del acuerdo en general, que Michael Cohen se encargaría de cosas como esta".

¿Contradice al presidente?

Sólo hace un mes Trump negó saber nada sobre el pago a Daniels.

"Tendrán que preguntarle a Michael Cohen", dijo a los periodistas que le pidieron explicaciones sobre el tema.

Michael Cohen dijo en febrero al New York Times que "ni la Organización Trump ni la campaña de Trump participaron en la transacción" y que "nadie me reembolsó por el dinero, ni directa ni indirectamente".

Las revelaciones de Giuliani también plantean la cuestión de si Trump pagó un préstamo no revelado. El formulario de divulgación financiera personal de Trump de junio de 2017 no menciona ninguna deuda con Cohen.

¿Cuál ha sido la reacción?

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, ha dicho que los americanos deberían sentirse indignados por los comentarios de Giuliani.

"Hace meses pronosticamos que se terminaría probando que se había mentido al público americano sobre el pago de los 130.000 dólares y lo que Trump sabía", escribió en Twitter.

También dijo a Associated Press: "Evidentemente el señor Trump ha participado en un delito grave... su conducta, sus mentiras y engaños deben tener consecuencias".

Análisis de Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Washington

Hay dos maneras de ver las chocantes revelaciones de Giuliani sobre el reembolso de los 130.000 dólares de Trump a su abogado.

La primera es que Giuliani iba por libre y ha pillado por sorpresa al presidente y al equipo de comunicaciones de la Casa Blanca. En ese caso, el retorno de Giuliani al centro de atención política será de corta duración.

La otra posibilidad es que esta revelación fuese planeada. Tal vez Giuliani y el presidente decidieron que las consecuencias legales de ocultar el pago eran más peligrosas que el riesgo político de admitir que firmó el cheque y mintió al respecto.

Trump ha demostrado ser a prueba de balas en la mayoría de sus escándalos políticos y puede que este no sea distinto. Pero el pago del presidente y del señor Cohen podría ser una violación de la ley de financiación electoral.

En todo caso parece que el caso Stormy Daniels no va a desaparecer pronto.

¿Qué es este pago y qué ha pasado desde entonces?

Stormy Daniels mantiene que tuvo relaciones con Trump en 2006, cosa que él niega.

En un principio Cohen negó haber realizado el pago a la actriz porno, pero terminó admitiendo que había transferido la suma de forma privada a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, en octubre de 2016.

Según dijo el abogado el pago se realizó con su propio dinero a cambio de que la actriz firmase un acuerdo de confidencialidad.

Cohen negó que el presidente hubiese formado parte del acuerdo.

El abogado se enfrenta ahora a una investigación criminal. Recientemente, agentes del FBI registraron su casa y su oficina en Nueva York en relación con el acuerdo de confidencialidad.

En marzo de este año Daniels presentó una demanda contra el presidente, alegando que el acuerdo no era válido porque Trump no lo había firmado.

Más tarde perdió una moción judicial en la que pedía que Trump diese testimonio bajo juramento sobre su supuesta relación.

Aunque Trump niega haber tenido una aventura con Daniels, sus abogados solicitan 20 millones de dólares por daños a Daniels por romper el acuerdo de confidencialidad.

La actriz también ha demandado al presidente por un tuit "difamatorio" después de que ella revelase que había sido amenazada por un hombre en Las Vegas para que retirase sus alegaciones contra Trump.

El presidente dijo que sus afirmaciones eran "una estafa total".

