Quién era Arkady Babchenko, el periodista ruso crítico con Putin asesinado en Ucrania

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Arkady Babchenko tuvo que dejar Rusia porque recibía amenazas de muerte.

El periodista ruso Arkady Babchenko fue hallado muerto con heridas de bala en Kiev, la capital de Ucrania, según informó la policía de ese país.

Su mujer lo encontró sangrando en la entrada del edificio en el que vivían. El periodista de 41 años había salido a comprar pan y, al volver, le dispararon varias veces por la espalda. Murió en la ambulancia.

El jefe de la policía de Kiev, Andriy Kryshchenko, le dijo a la prensa local que su departamento sospechaba que el motivo del asesinato eran las "actividades profesionales" de la víctima. Las autoridades abrieron una investigación policial para aclarar los hechos.

Babchenko comenzó a recibir amenazas de muerte en diciembre de 2016, cuando escribió en su Facebook sobre un avión militar ruso que se había estrellado ese año. La aeronave cayó en el Mar Negro cuando llevaba a un coro militar a Siria. En su mensaje, Babchenko calificaba a Rusia de "agresor".

El año pasado, el periodista decidió "dejar un país en el que ya no me siento a salvo", según publicó en el diario británico The Guardian. Su primer destino fue Praga, en la República Checa, pero luego se trasladó a Ucrania, donde trabajaba como presentador para el canal de televisión local ATR TV.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption La policía ucraniana cree que Arkady Babchenko fue asesinado por sus "actividades profesionales".

Babchenko era un conocido crítico del presidente de su país, Vladimir Putin. Se había manifestado en contra de la intervención rusa en Siria y en el este de Ucrania.

A los 18 años, cuando estudiaba Derecho en Moscú, fue llamado a servir en el ejército ruso, lo que le llevó a participar en las dos guerras con Chechenia entre los años 1994 y 2000.

Al finalizar, publicó sus memorias, "La guerra de un soldado", donde relató sus experiencias en un conflicto que acabó con las vidas de miles de personas en ambos bandos.

Se convirtió en periodista y escribió en varios medios de comunicación, incluso colaboró alguna vez con la BBC.

"Amigo de Ucrania"

El primer ministro de Ucrania, Volodymyr Groysman, describió a Babchenko como un "verdadero amigo de Ucrania que estaba contándole al mundo sobre la agresión rusa".

"Los asesinos deben ser castigados", dijo Groysman,

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Babchenko era muy crítico con Putin.

El ministro de relaciones exteriores ruso consideró que acusaciones como esta forman parte de una campaña contra su país. "Pedimos que las autoridades ucranianas hagan todos los esfuerzos por investigar rápidamente", declaró. También dirigió sus condolencias a familiares y amigos del periodista.

Kiev ha sido en los últimos años escenario de varios ataques letales contra periodistas de perfil alto. La mayoría de ellos habían criticado al Kremlin.

Un "segundo cumpleaños"

En su última publicación en Facebook, Babchenko recordó lo afortunado que había sido justo cuatro años antes, cuando no lo dejaron abordar un helicóptero. Iba a volar con soldados ucraniano a una zona en conflicto en la parte oriental de Ucrania.

No le permitieron subir por falta de espacio, lo que hizo que se salvara, ya que la nave fue derribada por rebeldes pro rusos. Murieron 14 personas.

"Tuve suerte. Ahora resulta que tengo un segundo cumpleaños", escribió.

