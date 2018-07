Conmoción en Chile por desaparición de avión militar

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption El aparato de fabricación española había sobrevolado la pista de Juan Fernández en dos ocasiones antes de desaparecer del radar.

La Fuerza Aérea de Chile anunció que a las 4:00 am de la madrugada del sábado, hora local, empezarán las labores de búsqueda y rescate del avión de transporte militar que desapareció la noche del viernes cuando intentaba aterrizar en el archipiélago Juán Fernández, en el Océano Pacífico.

"En este minuto vuelan sobre la isla y hacia la isla dos aviones de búsqueda", informó el comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Rojas Avila, quien aseguró que las condiciones meteorológicas previstas para el sábado serán muy buenas.

Rojas Avila informó que el avión desaparecido realizó "dos aproximaciones frustradas" para aterrizar, luego hizo un viraje hacia la derecha y no fue vuelto a ver.

Oficialmente, hasta ahora las autoridades chilenas se refieren al avión como "presuntamente siniestrado".

Hasta que no se encontraron los primeros objetos de las personas que venían en el avión manteníamos la esperanza que este accidente no hubiese ocurrido, pero ya encontrados estos artículos damos por hecho que el accidente fue y que no hay sobrevivientes Leopoldo González, alcalde de Juan Fernández

El ministro de Defensa, Andrés Allamand, en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio presidencial de La Moneda, señaló que se ha dispuesto el vuelo de varios aviones y el envío de una fragata para ir en apoyo del rescate.

"También el conjunto de barcos y buques que se encuentren cerca de la zona han sido alertados para que vayan en ayuda", enfatizó el ministro.

Pasaje famoso

Poco antes, las autoridades chilenas habían dado a conocer la lista de 21 personas que iban a bordo del avión, un CASA 212 de fabricación española.

Entre ellos se cuenta un equipo de Televisión Nacional de Chile que viajaba al archipiélago para realizar una trabajo sobre la recuperación del territorio luego del tsunami de febrero de 2010.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Felipe Camiroaga, uno de los presentadores más conocidos de la TV chilena estaba entre los pasajeros.

Al frente del equipo estaba el presentador Felipe Camiroaga, uno de los rostros más conocidos de la televisión chilena, junto a cuatro miembros del canal.

También viajaban en la aeronave el empresario Felipe Cubillos, hijo del excanciller Hernán Cubillos, quien dirige una programa llamado "Desafío levantemos Chile" que promueve la reconstrucción de las zonas más golpeadas por el terremoto y posterior tsunami del 2010.

Según dijo a los medios locales el alcalde del archipiélago, Leopoldo González, se habría encontrado parte del equipaje de la aeronave.

"Hasta que no se encontraron los primeros objetos de las personas que venían en el avión manteníamos la esperanza que este accidente no hubiese ocurrido, pero ya encontrados estos artículos damos por hecho que el accidente fue y que no hay sobrevivientes", afirmó González en declaraciones a Radio Cooperativa.

Piñera expresa solidaridad

Desde la comandancia aérea, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se dirigió a la población para expresar su solidaridad con los familiares de los desaparecidos.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption El presidente de Chile dijo en breve rueda de prensa que las operaciones de búsqueda comenzarían este sábado a las 04:00 am.

En una breve declaración, en la que no aceptó preguntas, Piñera dijo compartir "la angustia que esta viviendo en estos instantes todos los familiares del avión presuntamente accidentado".

El presidente chileno dio "la garantía que estamos haciendo todo lo que sea necesario para esclarecer las circunstancia de ese posible accidente".

Piñera calificó la situación de "duro golpe para nuestro país".

EL archipiélago Juan Fernández está ubicado a unos 700 kilómetros al oeste de la costa chilena.

Por otro lado, se supo que la familia del presidente Salvador Allende decidió suspender el acto del traslado de los restos del mandatario previsto para este domingo tras conocerse la noticia del siniestro del avión militar.

Iban a ser enterrados en el cementerio general de Santiago luego de que fueran exhumados el pasado mes de mayo en el marco de una investigación para determinar las razones de su muerte.